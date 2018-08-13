Пресса Британии: делёж Каспия - стратегическая победа Кремля

В обзоре британской прессы 13 августа:

Стратегическая победа Москвы

Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан после многолетних переговоров разделили Каспийское море. Как отмечает Financial Times, Москва давно считает регион частью своей сферы влияния и много лет старается его сохранить, борясь, например, с такими проектами, как транскаспийский газопровод из Туркменистана в Азербайджан, который позволил бы этим странам конкурировать с Россией на европейском газовом рынке.

Кремль согласился на раздел Каспия ради того, чтобы улучшить связи с Ираном и повысить уровень сотрудничества с центральноазиатскими соседями на фоне попыток США и Китая увеличить присутствие в регионе. Взамен Россия получает запрет на любое военное присутствие на Каспии стран, не участвующих в договоре, то есть российский флот получает контроль над морем.

"Россия была основной движущей силой этого раздела, - говорит аналитик компании Verisk Maplecroft Камилла Хагелунд. - Остается узнать, чем пожертвовала Москва. С точки зрения безопасности она выиграла".

Однако остается неясность по поводу других двусторонних соглашений, которые подписывают страны в регионе в отношении Каспия, и того, как они могут повлиять на работу этой новой договоренности на практике.

Россия ранее говорила, что может импортировать туркменский газ, что дало бы Туркменистану источник дохода. Азербайджан, с другой стороны, хотел бы нарастить импорт, чтобы компенсировать уменьшение объемов добычи.

Запрет на военное присутствие третьих стран в регионе - большая победа для Москвы, он фактически блокирует попытки и НАТО, и Китая углубить отношения с каспийскими странами.

Клеймо на ящиках

Поставки гуманитарной помощи из России в разрушенную войной Сирию вызывют вопросы у западных правозащитников, так как Россия - участник сирийского конфликта, пишет Financial Times.

Однако российское руководство находится в хороших отношениях с сирийским, что помогает более эффективно доставлять помощь, считает глава российского отделения "Красного креста" Магна Барт.

"У них есть влияние и понимание того, как в Сирии все утроено", - говорит она.

Ни одна российская организация не зашла в помощи Сирии дальше, чем Общественный фонд имена Ахмата Кадырова, отмечает газета. И тот факт, что в помощи сирийцам участвует режим, печально известный многочисленными нарушениями прав человека, вызывает у западных гуманитарных структур еще больше вопросов.

Российскую помощь доставляют военные, что, по мнению эксперта Григория Лукьянова, не слишком эффективно с точки зрения имиджа России. Сотрудничество российских властей с негосударственными благотворительными организациями, включая западные, помогло бы Москве предстать в более выгодном свете на Ближнем востоке.

Это сотрудничество налаживается с прошлого апреля - российские чиновники и сирийские дипломаты встречаются с представителями таких крупных организаций, как Oxfam и "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres).

Правозащитники принимают помощь, но постоянно спорят между собой, рассказывает сотрудник гуманитарной миссии. "MSF очень не хочет видеть на своих ящиках с гуманитарной помощью клеймо российских военных и сирийского правительства", - объясняет Лукьянов.

"Жалкий Борис Джонсон"

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон попал под шквал критики после того, как написал, что мусульманки в никабах, закрывающих голову и лицо, "похожи на почтовые ящики", и сравнил их с грабителями банков.

Давайте забудем хотя бы на время о будущем Александра Бориса де Пфеффеля-Джонсона, пишет колумнист газеты I Иэн Беррелл.

Он жалкий человек, душу которого разъели амбиции, и неглубокий политик, у которого нет и следа принципов, считает автор.

Учитывая то, как он любит заголовки, он наверняка в восторге от того, что мимоходом настроченная им колонка до сих пор вызывает резонанс.

Проблема в том, что из-за своего слабого характера Джонсон настолько нуждается в одобрении, что готов встать на защиту любых идей. И вот из мэра гордого, многокультурного города он становится популистом, который пытается втянуть Британию в спор о запрете паранджи, в то время когда наша страна сталкивается с действительно важными проблемами.

Посмотрите, как быстро бывший стратег Дональда Трампа Стив Бэннон принялся защищать своего приятеля. "Я считаю Бориса Джонсона человеком, который хорошо чувствует ход событий", - сказал Бэннон в интервью Sunday Times.

Не забывайте, как тот же Бэннон на встрече с французскими правыми сказал, что обвинения в расизме и ксенофобии "нужно носить как орден", напоминает колумнист.

Судите сами. Бэннон - звено, соединяющее политику с темными силами, которые до недавнего времени считались чуждыми среди приличных людей. Тактика Джонсона словно списана из учебника популистов: сказать нечто скандальное, а потом, когда последует реакция, начать утверждать, что тебя цензурируют.

Однако, чтобы получить доступ к власти, популистам часто нужна поддержка политиков из мейнстрима. Найджелу Фараджу нужен был Борис Джонсон, и даже Трампу необходимо было заручиться одобрением республиканцев.

Мы вовлечены в экзистенциальную борьбу за будущее нашей страны, нашего континента и наших ценностей. И в этом истинный смысл шума вокруг глупой ремарки Джонсона про мусульманскую одежду, подводит итог Иэн Беррелл.

Отец Меган Маркл жалуется на принца Гарри

Томас Маркл, отец герцогини Сассексской Меган, рассказал, что принц Гарри позвонил ему в то время, как он восстанавливался после инсульта в больнице, и начал отчитывать за публикацию в прессе фотографий подготовки к свадьбе.

Маркл говорит, что Гарри был абсолютно прав по сути, но он не выдержал и бросил трубку, пишет Times.

"Есть время и место, когда можно говорить то, что он сказал. Но когда я лежу в больнице с сердечным приступом, это неуместно".

Принц посоветовал ему не общаться с прессой, когда они с Меган только начали встречаться, а в телефонном разговоре отругал за встречи с журналистами.

"Может быть, вам было бы лучше, если бы я действительно умер. Тогда вы могли бы притвориться, что вам грустно. Потом я повесил трубку", - откровенничает отец герцогини.

Маркл также напоминает, что ему не прислали приглашения на свадьбу.

В Кенсингтонском дворце интервью комментировать не стали.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com