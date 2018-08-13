СМИ России: "Единая Россия" задумалась о пенсиях

В обзоре российских газет за 13 августа:

"Коммерсант": "Единая Россия" демонстрирует значимость

"Единая Россия" решила разработать свои рекомендации по пенсионной реформе для депутатов фракции. Эксперты в комментариях для газеты "Коммерсант" отмечают, что таким образом партия стремится встроиться в повестку: вне зависимости от того, пойдет власть на уступки или нет, ЕР будет причастна к результату.

Партия собирает предложения регионов, которые обсудят на заседании генсовета и совета руководителей фракций ЕР. По итогам мероприятия "партия даст своей думской фракции рекомендации к слушаниям", которые состоятся в Госдуме 21 августа, говорит секретарь генсовета Андрей Турчак.

По его словам, "состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тыс. экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней". Граждане и партийцы направили в адрес исполкома партии более 1,5 тыс. предложений.

По словам первого заместителя главы исполкома ЕР Максима Жаворонкова, будет принят документ, в котором зафиксируют около десяти предложений для всех субъектов законодательной инициативы.

7 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что формат слушаний будет изменен: первоначально он предполагал присутствие только депутатов Госдумы. Глава профильного думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) уточнил, что кроме 200 депутатов в слушаниях будут участвовать 300 представителей гражданского общества и экспертов.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что и самой партии власти, и ее фракции в Госдуме важно показать, что они не отстранены от принятия решений по пенсионной реформе, какими бы они ни были: "Если будет решено пойти на уступки, то Дума и партия смогут сказать, что стояли у истоков компромисса. Если пойдут на продавливание действующих показателей, то и те, и другие заявят, что помогали, например, региональным парламентам не саботировать реформу", - заявляет эксперт.

РБК: альтернатива пансионной формуле

Другую систему расчета пенсий предложили экономисты, сообщает сайт РБК. В докладе экспертов Академии труда и соцотношений и ВШЭ говорится, что альтернативой балльной пенсионной системе может стать формула, учитывающая заработок и стаж.

Доклад подготовили проректор Академии труда и социальных отношений, бывший замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов, советник председателя Центробанка Юрий Воронин, до июня этого года руководивший аппаратом Счетной палаты, и профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. Сафонов и Воронин подтвердили РБК подлинность доклада.

По мнению экономистов, балльная пенсионная система, введенная в 2015 году, разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников, она непонятна людям и способствовала росту теневой занятости, следует из доклада. Для эффективности пенсионной системы необходимо отказаться от балльной формулы и заменить ее на стажево-заработковую пенсионную формулу, предлагают авторы. Идеи из доклада могут быть восприняты властью, подтверждает источник в правительстве. .

"Начиная с 2015 года произошла потеря связи пенсии с трудовым вкладом работника и утрачена понятная людям система сохранения пенсионных прав во времени. Причина - переход на балльную пенсионную формулу", - указывают экономисты. Среди недостатков балльной системы - и то, что она стимулирует рост теневой занятости, полагают авторы стратегии.

Балльная формула, с одной стороны, комплексно учитывает страховой стаж и зарплату за весь период трудовой деятельности, а с другой - обеспечивает финансовую сбалансированность пенсионной системы, оппонирует авторам доклада заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

"Часто звучит претензия, что людям непонятно, как формируется их пенсия. Человек может зайти на сайт Пенсионного фонда и посмотреть количество своих пенсионных коэффициентов, сегодняшнюю его стоимость, добавить фиксированную выплату и оценить свой размер пенсии. Два действия арифметики: умножить и сложить - и понятна твоя пенсия", - считает экономист.

Авторы стратегии считают необходимым отказаться от льгот по страховым взносам в тех отраслях, где пониженные ставки не обеспечили создание дополнительных рабочих мест и рост зарплат, а в дальнейшем перейти к поддержке производств за счет точечного субсидирования, чтобы снизить нагрузку на бюджет и повысить наполняемость фондов. Сейчас льготные ставки страховых взносов действуют, например, для компаний, работающих в сфере ИТ.

Эксперты также предлагают реформировать систему досрочных пенсий и заменить ее системой страховых выплат по профессиональным заболеваниям.

"Независимая газета": переговоры по Каспию страховали "Калибрами" и "Кинжалами"

Подписание прикаспийскими государствами Конвенции о правовом статусе Каспия, которое состоялось в Актау (Казахстан), комментирует "Независимая газета". По мнению издания, страны региона поделили море, но продолжают наращивать свои военно-морские силы.

Геополитические и военные интересы России на Каспии по-прежнему будут в центре внимания ее руководства. Более того, уже сейчас можно сделать вывод о том, что Москва в ближайшие два года значительно нарастит свои военно-морские силы в зоне Каспия, которые и так являются самыми мощными в регионе, пишет издание.

По мнению газеты, милитаризация Каспийского моря будет продолжена не из-за угроз терроризма, а в связи с нефтегазовыми интересами стран региона.

Издание указывает, что помимо раздела моря и суши, страны подписали ряд документов в сфере обороны. Это соглашение, связанное с предотвращением инцидентов на Каспии, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море.

Военная тема витала в кулуарах саммита. Президент Ирана Хасан Рухани, выступая в Актау, призвал продолжить переговоры по разграничению линий на Каспийском море. Эти линии в том числе нужны и для определения принадлежности месторождений углеводородов. Газета напоминает, что из-за них в постсоветскую эпоху не раз случались военные конфликты на Каспии. Подписанная конвенция от подобных противостояний не ограждает.

Проблема военных ограничений на Каспии тоже, по мнению газеты, потребует уточнений. Скажем, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов опроверг публикации некоторых СМИ о якобы планах размещения американских военных баз на Каспии. Он пояснил, что в вопросе сотрудничества Казахстана и США речь идет не о военных базах, "а о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, которые необходимы для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана".

Спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации госграницы, посол по особым поручениям Игорь Братчиков считает, что на Каспии имеются потенциальные военные угрозы. Они исходят как из конфликтных регионов (Ближнего Востока и Афганистана), так и "от внерегиональных организаций и государств, которые обладают мощными вооруженными силами, способными к вмешательству".

Каспийскую проблематику накануне саммита в Актау обсуждал с постоянными членами Совета безопасности РФ и президент Владимир Путин. А в апреле министр обороны Сергей Шойгу сообщил о переводе Каспийской флотилии (КФ) из Астрахани в Каспийск. Говоря о новой военно-морской базе (ВМБ), Шойгу заявил, что "там разворачивается огромная стройка", будет увеличиваться количество военнослужащих.

В июле Минобороны сообщило, что истребители-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уже с апреля дежурят над акваторией Каспийского моря. В военном ведомстве подчеркнули, что это происходит "в рамках мероприятий стратегического сдерживания". Недавно на Каспии завершились и маневры кораблей, стрелявших крылатыми ракетами "Калибр". Как отметил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, "Калибры" наносят меткие удары не только по террористам в Сирии, но и по учебным морским целям на Каспии.

Усиление КФ и строительство новой ВМБ в Дагестане, как сказал заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин, связано с двумя аспектами: поддержание стабильности на российском Кавказе и отстаивание интересов на Каспии.

В свою очередь, военный эксперт Владимир Попов отмечает, что наращивает на Каспии военную силу не только Россия, но и все прикаспийские страны. Это связано, по его мнению, с тем, что регион обладает колоссальными запасами углеводородов.

"Ведомости": на обращение по ОСАГО дадут 5 дней

Страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами, которым пытаются противостоять уже несколько лет. Как пишут "Ведомости", они предложили Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО.

Такие поправки к закону об ОСАГО подготовлены Российским союзом автостраховщиков (РСА). Действующий закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию лишь в одном случае. В течение пяти дней нужно сообщить о ДТП, оформленном без участия сотрудников полиции (так называемый европротокол).

Однако он требует соблюдения многих условий, поэтому большим спросом у автомобилистов не пользуется: в прошлом году им воспользовалось 33% водителей, следует из данных РСА.

Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, рассчитывает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев: норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники.

Когда прошло столько времени, разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задерживать выплату или отказывать в ней опасно из-за штрафа. Если ограничение будет введено, то, чтобы получить выплату по истечении пяти дней, придется доказать, что возможности заявить об убытке в срок не было, предупреждает Уфимцев. Иначе страховщик будет вправе отказать в выплате, добавляет он.

Страховщики инициативу своего объединения поддерживают. При несвоевременном уведомлении о ДТП страховщик не может провести более глубокое расследование обстоятельств случившегося, жалуется вице-президент ВСК Василий Бусаров.

Норма о пятидневном сроке "абсурдна", спорит президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Он считает, что таким образом страховщики искусственно сокращают размер своих убытков по ОСАГО, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок. Сейчас подавляющее большинство автовладельцев обращаются в компанию в течение двух месяцев, говорит он, но можно сделать это и позже. А срок исковой давности по ОСАГО составляет до трех лет, напоминает Тюрников.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си