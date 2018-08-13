Почему тонет Джакарта, один из самых густонаселенных городов мира?

В столице Индонезии Джакарте живет больше 10 миллионов человек. Этот мегаполис - один из самых быстро тонущих городов мира. Если не предпринять меры, к 2050 году целые районы Джакарты скроются под водой, полагают исследователи.

Но может быть уже слишком поздно что-то делать?

Джакарта построена на болотистых почвах, рядом с городом - Яванское море, через столицу протекают целых 13 рек. Не удивительно, что в Джакарте часто случаются наводнения. Ситуация ухудшается с каждым годом.

Город фактически исчезает с лица земли.

"К 2050 году 95% северной Джакарты окажется под водой", - утверждает Хери Андреас из Бандунгского технологического института.

Image caption Уровень воды в Северной Джакарте поднимается на 25 сантиметров каждый год

Северная Джакарта по сути уже тонет. Уровень воды поднялся на 2 с половиной метра за последние 10 лет и в некоторых районах мегаполиса продолжает увеличиваться на 25 сантиметров в год.

Практически половина города сейчас находится ниже уровня моря.

Image caption По всему городу строят дамбы

Вот бывшее офисное здание в районе Муара-Бару. Первый этаж заполнен стоячей водой, ей просто некуда уйти.

Рядом находится рыбный рынок. Дорожки здесь напоминают волны - неровные, изогнутые, периодически они перемещаются или вовсе уходят под воду.

Северная Джакарта исторически была портовым городом, сейчас здесь расположен один из самых оживленных портов Индонезии Танджунг Приок.

Стратегическое расположение в устье реки Силивунг, впадающей в Яванское море, побудило голландских колонистов основать здесь шумное поселение в 17 веке.

Грунтовые воды

Image caption Во многих домах вода стоит на первых этажах

Сейчас в окрестностях порта живет около 2 миллионов человек. Многим из них приходится каждый год ремонтировать свои дома - из-за роста уровня воды в домах появляются трещины одна за другой.

Все это мало волнует застройщиков. Роскошные апартаменты продолжают возводиться в Джакарте, несмотря на все риски.

В Западной Джакарте земля проседает на 15 сантиметров в год, в восточной части города - на 10 сантиметров.

Отчасти затопление города объясняется выкачиванием грунтовых вод, которые используются для питья и в быту. Водопроводная вода либо не доступна в большинстве районов, либо мало пригодна к употреблению. Поэтому люди бурят собственные скважины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Практически все жители Джакарты используют грунтовые воды, истощение уровня которых приводит к проседанию почвы

Когда грунтовые воды откачивают, почва начинает проседать, уровень земли понижается.

Хери Андреас говорит, что жители откачивают больше грунтовых вод, чем им требуется. Сами жители ссылаются на то, что власти не в состоянии обеспечить их потребности в воде.

Как исправить ситуацию?

Индонезийские власти рассчитывают, что строящаяся вокруг Джакарты 32-километровая внешняя морская стена с 17 искусственными островами поможет спасти город от затопления. Проект стоит 40 миллиардов долларов и осуществляется при поддержке правительств Голландии и Южной Кореи.

Правообладатель иллюстрации Biro Pers Setpres Image caption Президент Индонезии Джоко Видодо говорит, что на очистку рек Джакарты уйдут долгие годы

В рамках проекта будет создана искусственная лагуна, в которой уровень воды можно будет понижать.

Однако в в 2017 году неправильственные организации Голландии выступили с докладом, в котором подвергается сомнению эффективность этого проекта. В документе говорится о том, что стена и лагуна смогут лишь на время остановить затопление, дав Джакарте не более 20-30 лет форы.

Единственным вариантом спасения авторы доклада называют повсеместный запрет на откачку грунтовых вод и переход на использование воды из других источников.

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