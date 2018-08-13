"Граждане СССР" проводят акции на юге России. Кто они такие?

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifullin/TASS Image caption Ностальгия по Советскому Союзу проявляется не только в советской атрибутике, но и в отказе признавать факт распада СССР

Десятки людей, называющих себя гражданами Советского Союза, были задержаны в Ставропольском крае и Астраханской области в пятницу и субботу после публичных акций у местных органов власти. Русская служба Би-би-си разбиралась, что это было.

Что случилось?

В пятницу, 10 августа, не менее 23 человек пришли в здание городской администрации Кисловодска. Они намеревались встретиться с главой города Александром Курбатовым.

Но активисты не попали на прием к мэру и были задержаны в фойе здания администрации.

Как следует из пресс-релиза Кисловодского городского суда, придя в администрацию, активисты устроили там несанкционированное массовое мероприятие и провоцировали чиновников и сотрудников полиции. В тексте говорится, что прибывшие "считают себя единственными правопреемниками бывшего СССР и категорически отрицали действующее законодательство Российской Федерации".

В свою очередь, сторонники активистов обвинили в провокации сотрудников полиции.

Конфликт закончился потасовкой и задержаниями. Кисловодский городской суд рассмотрел 23 дела об административных правонарушениях по статьям о неповиновении полиции и организации несанкционированной акции. Большинству задержанных мужчин назначили административный арест на срок от пяти до 15 суток, женщинам - денежные штрафы.

На следующий день, 11 августа, группа активистов сняла российский флаг и водрузила вместо него советский в селе Красный Яр Астраханской области. Также активисты "опечатали" административное здание, где размещается участковый пункт полиции и центр "Мои документы".

По данным на 13 августа пятеро участников акции были задержаны и находились под стражей. Какие обвинения выдвинуты против них, неизвестно.

Что это за активисты?

Поход в администрацию Кисловодска анонсировал на YouTube пользователь Вячеслав Орлов. Он называет себя членом некой "группы общественного контроля" профсоюза "Правсоюз Кавказ".

Организация, согласно опубликованным документам, была учреждена в 2017 году, ее лидером является Максим Шилов (находится под административным арестом после потасовки в Кисловодске), а символом - герб Советского Союза. В качестве адреса указан "Пятигорск, РСФСР в составе СССР".

Из роликов Орлова на YouTube следует, что "группа общественного контроля" профсоюза в последний месяц посещала различные государственные структуры Ставропольского края. По итогам этих встреч группа пришла к выводу, что "реально у контор, которые называют себя государственными, ничего [из правоустанавливающих документов] нет".

Вероятно, у Орлова и других активистов возникли сомнения и в легитимности главы города. В одном из роликов на канале Орлова активисты называют главу Кисловодска "лицом, именующим себя мэр". Тем не менее, активисты записались на прием к чиновнику.

Вместе с представителями "Правсоюза Кавказ" в администрацию Кисловодска пришли активисты профсоюза "Союз ССР" - это другая просоветская организация, возглавляемая Сергеем Демкиным и базирующаяся в Санкт-Петербурге.

"Союз ССР" также использует советскую геральдику. Демкин в соцсетях подтвердил участие своих соратников в акции в Кисловодске, но не уточнил, были ли они задержаны.

В ролике с заменой российского флага на советский в Астраханской области один из активистов говорит, что акцию проводят "назначенные Верховным Советом СССР должностные лица Советского Союза". "К Российской Федерации мы никакого отношения не имеем", - добавляет он.

Астраханские активисты принадлежат еще к одной просоветской организации - "Верховному Совету СССР". Ее возглавляет Валентина Реунова.

На горячей линии "Верховного Совета" Русской службе Би-би-си подтвердили, что среди задержанных в Астраханской области были члены именно этой структуры. Там заявили, что считают задержание незаконным, так как активисты были уполномочены "Верховным Советом".

Какова идеология этих организаций и насколько они влиятельны?

Все перечисленные организации являются в большей или меньшей степени структурами просоветского толка. "Верховный Совет" можно описать как виртуальное государство, одна из главных целей которого - восстановление СССР.

Профсоюз "Союз ССР", как следует из информации на сайте и в соцсетях, в большей степени сконцентрирован на социальной работе и помощи незащищенным слоям населения.

Но это далеко не единственные организации, считающие себя правопреемницами советских государственных структур. В частности, пресса подробно писала про самопровозглашенного президента СССР, стоматолога из Зеленограда Сергея Тараскина (недавно к нему приходили с обысками).

На тематических форумах можно найти упоминание более десятка организаций, так или иначе ассоциирующих себя с Советским Союзом. Большинство этих организаций объединяет непризнание распада СССР и отрицание легитимности государственных структур Российской Федерации.

Для рядовых членов следование идеологии может выражаться в отказе платить налоги в России или взаимодействовать с такими государственными структурами, как ГИБДД. А лидеры просоветских организаций называют себя правопреемниками несуществующих организаций и институтов (КПСС, Верховного Совета СССР и других) и публикуют от их имени воззвания и указы о восстановлении Советского Союза.

Вероятно, основную деятельность (по крайней мере, агитационную) просоветские структуры ведут через интернет. Например, у основного паблика профсоюза "Союза ССР" более 12 тысяч подписчиков. Видео-блоги некоторых лидеров просоветских движений собирают по несколько десятков тысяч просмотров. У канала "президента СССР" Тараскина 138 тысяч подписчиков на YouTube.

Идеи советского реваншизма используют и более известные организации, в частности "Национально-освободительное движение" (НОД) Евгения Федорова.