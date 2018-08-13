Володин пригрозил отменой пенсий в России. Он это всерьез?

Правообладатель иллюстрации SERGEI BOBYLEV/TASS Image caption Володин лишь объяснял необходимость реформ, оправдывают спикера коллеги

Объясняя избирателям смысл повышения пенсионного возраста, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что неизвестно, будет ли государство в дальнейшем платить пенсии. Однако коллеги Володина по Думе и "Единой России" уверены: спикер никого не пугал, его слова переврали и вообще это был риторический прием.

Депутаты Госдумы в последние недели пытаются донести избирателям смысл повышения пенсионного возраста - реформы, вызвавшей резкое недовольство населения и обрушившей рейтинги президента, правительства и "Единой России".

Не избежал разговора с избирателями и спикер Госдумы. На встрече с жителями Саратова Володин заявил, что само существование государственных пенсий находится под вопросом, поскольку "пенсионная система имеет дефицит", который приходится заполнять за счет федерального бюджета. "В ней вот такая дыра", - описал он состояние пенсионной системы.

"Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - сказал Володин.

Правительство и Госдума защищают инициативу по повышению пенсионного возраста, утверждая, что это приведет к повышению пенсий. Президент высказался по этому поводу лишь однажды, аккуратно сказав, что ему не нравились все варианты реформы.

Однако говорить о полной отмене государственных пенсий еще не рисковал ни один политик - в стране, где, по данным Минтруда, живет более 30% пенсионеров, такие заявления крайне чувствительны для политиков. Глава московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин назвал в разговоре с Би-би-си такое предложение "людоедским".

Пропустить Twitter пост , автор: @mitrokhin Володина в отставку!

Его заява о возможной отмене гос пенсий является эксстремистским, направлено на подрыа конституционного строя РФ. Ст. 7. 2. Конституции гласит: в РФ «обеспечивается государственная поддержка пожилых граждан, устанавливаются государственные пенсии» — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 13 августа 2018 г.

Би-би-си спросила у коллег Володина по Госдуме и "Единой России", согласны ли они с прогнозом Володина, поддерживают ли спикера Госдумы и не считают ли опасным такие заявления на фоне падающих рейтингов власти.

Геннадий Онищенко, депутат Госдумы от "Единой России":

"Он сказал, что если мы не изменим подход, при том что у нас 46 миллионов пенсионеров, денег на выплату государственных пенсий просто не хватит в бюджете. Вот, что он подразумевал.

Вот Путин против повышения пенсионного возраста, и я против, и мне не нравится, но мне больше не нравится, что у меня пенсия уменьшилась за три года Раиса Кармазина, депутат Госдумы

Будут пенсии или не будут, их просто платить будет нечем при том убывающем количестве населения трудоспособного возраста.

Полной отмены пенсий и не подразумевается никем. Ну только если пофантазировать, первым пяти сотням российского списка Forbes можно будет отменить эту пенсию, они покручинятся и смирятся, на паперть с протянутой рукой не пойдут.

Но со всеми, кто ниже, этого не произойдет. Нет никакой угрозы или устрашения".

Андрей Исаев, первый зампред фракции "Единая Россия":

"Мне сложно комментировать, потому что я не в Москве и то выступление не слышал. Не хочу сейчас давать комментарии".

Рафаэль Марданшин, зампред комитета по госстроительству:

"Имелось в виду, что если нам сейчас не изменить параметров пенсионной системы, то, скорее всего, так может случиться. То есть через какое-то время ситуация может сложиться так, что государственные пенсии платить не получится, может встать вопрос об отказе от выплат государственных пенсий.

Это не вопрос времени, но поэтапно можем к этому прийти, если не менять параметры пенсионной реформы. Сначала перестанут индексировать пенсии, потом их полная отмена наступит.

Я не думаю, что Вячеслав Викторович запугал людей - просто, скорее всего, он реальное положение дел описал".

Раиса Кармазина, член комитета по бюджету и налогам:

"Там не только пенсионная реформа обсуждалась - все зациклились на этом возрасте! Там же вопрос о том, чтобы пенсии увеличить. А почему так? Потому что пустой Пенсионный фонд!

У нас провал в демографии, и у нас нет той молодежи, которая способна родить, потому что она не родилась в лихие девяностые. У нас провал идет по рождаемости. Хотим или не хотим, а меры нужно принимать.

Я не могу комментировать [высказывание Володина], не знаю в какой ипостаси он это сказал. Вот Путин против повышения пенсионного возраста, и я против, и мне не нравится, но мне больше не нравится, что у меня пенсия уменьшилась за три года".

Ольга Баталина, зампред секретаря генсовета "Единой России":

"Сегодня я в командировке, занимаюсь нон-стоп проблемами обманутых дольщиков и ничем помочь не смогу", - написала Баталина в ответ на вопрос Би-би-си.

На повторную просьбу о комментарии Баталина не ответила, но через несколько часов написала пост в "Фейсбуке", в котором объяснила, что Володин имел в виду только то, что в федеральном бюджете нет денег.

Дмитрий Бадовский, советник спикера Госдумы:

"Вопрос пенсионной реформы сейчас один из самых острых и, естественно, возникает на всех встречах. И здесь он тоже обсуждался достаточно подробно.

Очевидно, что это было не какое-то мнение по поводу возможных вариантов госполитики, а риторический вопрос для усиления тезиса в ходе дискуссии с людьми по поводу повышения пенсионного возраста Алексей Чадаев, советник спикера Госдумы

Существующая пенсионная система имеет свои проблемы. С одной стороны - что очевидно для всех - пенсии низкие и их нужно серьезно повышать. Этого требует и Международная конвенция труда, которую Россия сейчас ратифицирует, и власти декларируют ускоренное повышение пенсий как одну из ключевых задач.

Но Пенсионный фонд и в нынешнем состоянии дефицитный и покрывается из федерального бюджета. Причина связана с демографической структурой и структурой рынка труда. Чтобы пенсии росли, необходимо проводить реформу.

Если этого не делать, проблемы и риски будут нарастать, и их все равно в будущем придется купировать, но это будет делать гораздо сложнее.

Если низкий размер пенсий для всех очевидная и понятная вещь, то какие проблемы и риски есть с балансировкой пенсионной системы, об этом знают далеко не все. И может быть, ровно поэтому высказывания председателя Думы вызвали такой ажиотаж - не для всех сложности существующей пенсионной системы известны, не все до конца понимают их.

Ровно поэтому обсуждение реформы надо было давно начинать и ровно поэтому надо продолжать это обсуждение, максимально подробно и открыто, объясняя все сложные моменты нынешней пенсионной системы и перспективы ее развития".

Алексей Чадаев, советник спикера Госдумы:

"Взрывная реакция на слова Володина обусловлена тем, что тема горячая. Понятно, что фраза была вырвана из контекста, что видно по видео. Очевидно, что это было не какое-то мнение по поводу возможных вариантов госполитики, а риторический вопрос для усиления тезиса в ходе дискуссии с людьми по поводу повышения пенсионного возраста.

Я его высказывание так и понимаю как риторический вопрос к людям: ну а что делать то? Для того, чтобы заострить ту аргументацию, которая у него там была по поводу логики правительства и законодателей".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе. За документ проголосовали 328 депутатов, против - 104. Таким образом, законопроект в первом чтении поддержали только члены фракции "Единая Россия". Думская оппозиция - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - высказалась против. По данным соцопросов, реформой недовольны 80% россиян.