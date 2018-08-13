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Турецкая лира свалилась в пике, инвесторы и население скупают на нее доллары, опасаясь полномасштабного финансового кризиса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что экономика сильна как никогда, и винит во всех бедах внешних врагов.

Почему лихорадит валютный рынок Турции и чем это грозит ей и миру? Русская служба Би-би-си собрала две истории турецкой экономической болезни: краткую (100 слов) и более полную (500).

Симптомы

Лира рухнула на 45%

Акции подешевели вдвое

Инфляция - почти 20%

Дефицит текущего счета - $57 млрд

Причины

Внутренние экономические:

Высокая инфляция - высокие ставки кредитов в лирах. Поэтому банки и бизнес назанимали $200 млрд за границей.

Скудные природные ресурсы - зависимость от импорта.

Внешние экономические:

Ставки в США растут. Инвесторы уходят с развивающихся рынков.

Нефть дорожает.

Внутренние политические:

Сомнения в независимости ЦБ и адекватности экономической политики.

Ослабленные чистками институты: суды, пресса, оппозиция.

Внешние политические:

США ввели санкции и пошлины на металлы.

Эрдоган обостряет конфликт.

Последствия

Дефолты, банковский кризис, увольнения, спад кредитования и потребления - вероятность первой рецессии за 8 лет.

Убытки европейских банков.

Пострадают похожие рынки: Россия, ЮАР.

Есть и хорошие новости: отдых в Турции дешевеет.

Симптомы

Турецкая лира обесценилась на 45% с начала года, из них на 25% - за последнюю неделю. Фондовый рынок упал на уровни, не виданные с кризисного 2009 года. Годовой темп роста цен достиг 16% и ускоряется - такого не было уже 15 лет. Турции неохотно дают в долг: еще в апреле она могла занять под 12% годовых, теперь - 20%. Дефицит валюты обостряется: в годовом текущем счете дисбаланс на $57 млрд.

Причины

Внутренние экономические причины: высокая инфляция, зависимость от импортных товаров и капитала.

Из-за инфляции внутренние ставки кредитов превышают 10%, поэтому турецкие компании и банки привыкли опираться на дешевые внешние займы: они должны свыше $200 млрд в евро и долларах. Их нужно возвращать, а выручка у них в лирах. Так что спрос на валюту гарантирован, а ее предложение - нет. И вот почему.

Внешние экономические причины: рост ставок в США и цен на нефть.

Мировая экономика постепенно оправляется от кризиса десятилетней давности, и центробанки развитых стран перестают накачивать экономику деньгами. Ставки в США растут, инвесторы продают доходные, но рисковые активы развивающихся рынков и перекладываются в надежные и снова доходные активы в долларах. Неудачное время для Турции.

К тому же, она не богата ресурсами и зависит от экспорта энергоносителей. Нефть дорожает, что лишь увеличивает спрос на валюту в Турции.

Внутренние политические причины: автократия, слабость институтов, неадекватная политика.

Проблемы экономики несложно смягчить, а инвесторов - успокоить, если ответить на вызов в общепринятой и понятной манере. Однако Эрдоган выбрал свой путь.

При ускорении инфляции и падении валюты центробанки традиционно повышают ставки. Так делали Россия, Аргентина и многие другие. Инвесторы ждали этого, но Эрдоган выступил против. ЦБ не стал ужесточать политику, его независимость оказалась под сомнением. С учетом того, что Эрдоган увлеченно укрепляет свою власть, рушит институты, не терпит критики, а экономическую политику доверил зятю, инвесторы все меньше верят в способность властей Турции адекватно ответить на кризис, а не усугубить его неуклюжими действиями.

Внешние политические причины: спор с США.

Эрдоган считает, что США пошли на него экономической войной. Он рассчитывает выстоять в открытом противостоянии с крупнейшей экономикой мира и Дональдом Трампом.

Эрдогану не нравится, что Америка не выдает его главного врага - Фетхуллу Гюлена - и поддерживает курдское ополчение в Сирии. Обострение отношений с Трампом обернулось санкциями США в отношении двух министров Эрдогана и пошлинами на турецкие сталь и алюминий.

Они и сыграли роль сквозняка, на котором простудилась ослабленная турецкая экономика.

Последствия

Девальвация разгонит инфляцию, поскольку Турция сильно зависит от импорта. Падение лиры затруднит обслуживание валютных долгов. У бизнеса начнутся проблемы, одними из первых пострадают девелоперы, что положит конец строительному буму. Дефолты ударят по занятости - компании начнут увольнять людей - и по финансовой системе. Банки перестанут кредитовать экономику, люди станут меньше тратить.

Все это чревато рецессией - первым падением экономики после 8 лет роста.

Паника может перекинуться на другие развивающиеся рынки: турецкий эффект уже почувствовали в России и Южной Африке. Европа тоже может пострадать, поскольку ее банки активно кредитовали Турцию.

В крайнем случае истощения валютных запасов Турции может потребоваться помощь МВФ, однако шансы быстро договориться не высоки, поскольку денег потребуется много, а готовность Эрдогана выполнять рекомендации фонда вызывает сомнения.

Но нет худа без добра. От девальвации выиграет экспорт товаров и услуг, турецкие товары подешевеют, турецкие пляжи и гостиницы станут доступнее. Импорт подорожает, поэтому люди меньше будут покупать, что смягчит причину девальвации - дефицит валюты из-за перекоса платежного баланса.