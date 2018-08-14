СМИ России: "ВК" принимает меры против уголовных дел за репосты

В обзоре российских газет за 14 августа:

"Ведомости": усилия "ВКонтакте" не спасут пользователей

Социальная сеть "В контакте" обещает пользователям больше приватности. "Ведомости" пишут, что крупнейшая российская соцсеть обеспокоена уголовными преследованиями пользователей за лайки и репосты. Однако опрошенные эксперты находят усилия руководства компании недостаточными и считают, что предпринимаемые меры не уберегут от уголовных дел.

Управляющий директор компании Андрей Рогозов заявил, о том, что "ВКонтакте" планирует в течение месяца изменить правила приватности, и дать возможность пользователям сделать страницы доступными только для друзей. Розов называет такие меры самой важной реформой за текущие несколько лет.

Такие меры должны защитить пользователей социальной сети от большого числа уголовных дел: "Статистика показывает, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", - цитирует издание Розова.

Газета указывает, что большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается именно по материалам, размещенным во "ВКонтакте". Такие даные приводит аналитический центр "Сова". Из 182 приговоров, вынесенных в прошлом году по материалам, опубликованным в социальных сетях, 138 было вынесено по публикациям во "ВКонтакте", еще в 38 случаях название сети не уточнялось, но весьма вероятно, что это та же социальная сеть. По публикациям в "Одноклассниках" вынесено 4 приговора, по публикациям в Facebook - два.

Такая статистика объясняется готовностью, с которой администрация сети удовлетворяет запросы правоохранителей, объясняют эксперты. Они убеждены, что новые правила приватности не повлияют на эту ситуацию: доступ к данным пользователей администрация сохранит и отвечать на запросы властей она продолжит, говорит юрист Международной "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков уверен, что нововведение не повлияет на безопасность пользователей. Известны случаи, когда следователи получали доступ даже к уже удаленным материалам, напоминает он. Это всего лишь пиар, реакция на призывы уходить из этой соцсети. Волков предполагает, что у компании уже есть некоторая статистика по оттоку пользователей.

Если бы Mail.ru Group хотела изменить ситуацию, она могла бы публиковать сведения о запросах правоохранителей, ввести предупреждения о попытках взлома аккаунта, критически относиться к запросам следователей, обжаловать их в судах.

Основная задача, которую в данном случае решает Mail.ru Group, - хеджирование репутационных рисков, которые в последнее время заметно обострились, согласен политолог Михаил Виноградов. Но можно также допустить с осторожностью, что есть желание власти дать обществу сигнал о том, что ситуация с преследованием за лайки и репосты будет как-то санироваться, при этом без четких обязательств. Виноградов напоминает, что с разных сторон раздаются призывы к смягчению, но окончательного "да" не говорится, а правоохранительная практика остается достаточно противоречивой.

"Коммерсант": падение рубля вызвало ажиотажный спрос на билеты

Очередная девальвация рубля приведет к подорожанию авиабилетов: в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет. "Коммерсант" пишет, что новость о подорожании вызвала ажиотаж - спрос на авиабилеты резко возрос.

В среду стоимость авиабилетов на международных направлениях может повыситься на 5-7% на фоне ослабления рубля, сообщили туристические сервисы Aviasales и OneTwoTrip.

Падение рубля стало причиной ажиотажной скупки авиабилетов. По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы в РФ выросли на 31% по сравнению со средними суточными показателями с 1 по 7 августа. Но на внутрироссийских направлениях скачков спроса нет, говорят в Biletix, с 8 по 12 августа средние продажи выросли только на 2%.

Источник в авиаотрасли объяснил, что, несмотря на значительную валютную составляющую расходов авиакомпаний (лизинг, топливо, техобслуживание), говорить о "прямолинейной зависимости курса рубля и тарифов было бы неверно".

В S7 сообщили, что не планируют повышать номинальные тарифы в евро, но стоимость в рублях изменится автоматически при пересчете курса IATA. Источник, близкий к "Аэрофлоту", сообщил, что тарифы скорректируются в среду, но не более чем по курсу IATA. Президент "UTair - пассажирские авиалини" Павел Пермяков считает, что обвал рубля повлияет на цену билетов, поскольку более половины затрат авиакомпаний зависит от валютных курсов.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что, несмотря на негативный опыт предыдущих лет, авиакомпании по-прежнему работают по рискованной бизнес-модели, делая ставку только на рост рынка и наращивая провозные емкости. Но сейчас их настигло несколько крупных неприятностей: рост цен на керосин и курсовые разницы, которые сильно ударят по и без того большим издержкам.

Эксперт считает, что продолжать стимулировать рынок низкой ценой и субсидировать пассажиров уже вряд ли получится, но и повышать цены при избытке емкостей трудно. Высок риск того, что единственным способом стерилизации избытка емкости может стать уход с рынка очередного участника.

"Ведомости": единороссов обещают "разорвать" из-за реформы

Депутатам-единороссам пока не удается разъяснить избирателям необходимость пенсионной реформы, пишут "Ведомости. Депутаты после закрытия сессии разъехались по регионам, и пытаются наладить диалог с гражданами по этому вопросу.

Однако газета свидетельствует о том, что местные СМИ неохотно освещают подобные встречи. А видео, которые появляются в YouTube, говорят о том, что депутаты не встречают понимания у граждан.

Так, ролик о встрече Ольги Баталиной с жителями Маркса (Саратовская обл.) озаглавлен "Народ чуть не разорвал депутата от "Единой России" после ее слов". Андрей Чернышев оправдывается перед избирателями в Братске, объясняя, что голосовал за пенсии не ниже 40% от зарплаты, и признается, что депутаты голосовали "за", потому что "поняли, что от правительства не удастся отвязаться". Люди подвергают реформу жесткой критике и обещают проклинать ее инициаторов каждый день.

Под огнем критики оказался и председатель Думы Вячеслав Володин, о встрече которого 11 августа с жителями Саратова поведало издание "Свободные новости. FreeNews-Volga". Именно там Володин сделал заявление о том, что государственных пенсий, возможно, не будет.

ЕР планирует слушания по пенсиям на 21 августа, и заявляет о необходимости вести разъяснительную работу. Однако эксперты считают, что диалога с населением у единороссов не получается.

Тема пенсионной реформы возникает на всех встречах депутатов, говорит руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Многое в ней неочевидно и требует прояснения. Поэтому то, что депутаты на этот разговор идут - необходимо и правильно".

На региональных выборах о пенсионной реформе стараются не говорить, сказал политолог Александр Кынев. По его мнению, реакция на слова Володина может быть как сценарием перевода стрелок на депутатов, так и демонстрацией лояльности с их стороны - "мы готовы защищать реформу до последнего".

В регионах, как могут, тему перед выборами замалчивают, а Дума уже избрана, объясняет он: "Разбор полетов и принятие решений будут после выборов, а пока каждый выживает как может - кто-то помалкивает, но есть и те, кто готов показывать, что в тяжелую минуту не сдался и защищал реформу в соответствии со своим представлением о прекрасном".

РБК: тарифы ЖКХ повысят в два этапа

Повышение тарифов ЖКХ в 2019 году следует провести в два этапа, считает Минэкономразвития. И рост не должен превысить цель по инфляции: отрасль получила 60 млрд руб. дополнительных доходов из-за быстрого роста тарифов в 2017 году, пишет сайт РБК.

Повысить тарифы уже с 1 января попросила ассоциация "ЖКХ и городская среда" (письмо об этом она направила главе Минстроя Владимиру Якушеву). Там говорилось, что при повышении НДС у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги на 4,5 трлн руб., за первое полугодие сформируются прямые убытки в 45 млрд руб. Ассоциация объединяет организации и партнерства, работающие в сфере ЖКХ: водоканалы, поставщиков электроэнергии, энергосбытовые компании, управляющие компании и т.д.

Минэкономразвития пишет, что в связи с повышением НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году вырастут на 16 млрд руб. (уже с начала года у них возникнет обязанность по уплате НДС, которую нельзя выставить в качестве платы населению). Но это составляет менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 года, указывает МЭР.

"Если НДС в плате граждан будет учитываться с 1 июля, то ресурсоснабжающие организации все равно будут его оплачивать с 1 января, как и предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, но за свой счет - и потом включат возникшие от этого убытки в тарифную базу. Это около 0,8 п.п.", - говорит собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. В таком случае с учетом ожидаемой инфляции, а также прямого роста тарифов от повышения НДС (1,7 п.п.) рост совокупного платежа граждан 1 июля может быть заметно больше, чем 4%, объясняет он.

Генеральный директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин заявил РБК, что январское повышение тарифов на 1,7% позволит учесть рост НДС. Однако с индексацией тарифов в июне на уровень ниже инфляции он не согласен: "Если мы с такой периодичностью начинаем пересматривать тарифы, то это нужно закреплять как правило. Если в следующем году инфляция вдруг будет не 2,5%, а, например, 5%, то нужно, чтобы с такой же скоростью и быстротой корректировались тарифы".

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что повышение тарифов из-за роста НДС обсуждается, но позиция службы пока не сформирована.

Что еще почитать:

Идея помощника президента Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у сырьевых экспортеров от ослабления рубля и получить в бюджет более 500 млрд рублей - по сути не нова и использовалась в СССР. О том, чем это закончилось тогда, и что ожидает сейчас, пишет Forbes

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си