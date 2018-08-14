Десять лучших городов от Economist: Вена на первом месте, кто еще в рейтинге?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вена стала первым европейским городом, возглавившим этот ежегодный рейтинг

Столица Австрии Вена потеснила австралийский Мельбурн в рейтинге наиболее привлекательных для жизни городов мира.

Вена стала первым европейским городом, возглавившим ежегодный рейтинг, составленный аналитическим подразделением британского журнала Economist.

Мельбурн до нынешнего года в течение семи лет считался самым комфортабельным городом в мире. В первую десятку помимо Вены вошел еще один европейский город - столица Дании Копенгаген на 9-м месте.

В первой десятке присутствует некая однородность: там оказались три австралийских города - Мельбурн (2-е место), Сидней (5-е) и Аделаида (10-е); два японских - Осака (3-е место) и Токио (8-е); и три канадских - Калгари (4-е), Ванкувер (6-е) и Торонто (7-е).

Замыкает список столица Сирии Дамаск, а на двух предпоследних местах расположились столица Бангладеш Дакка и столица Нигерии Лагос.

Москва в рейтинге из 140 городов оказалась на 68-м месте, а Санкт-Петербург - на 70-м.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мельбурн до нынешнего года в течение семи лет возглавлял рейтинг Economist

Низкая плотность

При составлении рейтинга учитывается целый ряд факторов, включая политическую и экономическую стабильность ( в том числе уровень коррупции), уровень преступности, доступность образования (государственного и частного), а также доступность медицинского обслуживания, как частного, так и бесплатного, - и его качество.

Влияет на рейтинг также состояние окружающей среды, работа транспорта и доступность культурных, спортивных и прочих досуговых развлечений. Все наиболее комфортные для проживания города, согласно Economist, имеют тенденцию быть не очень крупными с относительно низкой плотностью населения.

Это, как указывают аналитики, поощряет население к активному отдыху, не слишком перегружая работу транспорта и прочих инфраструктур и не повышая уровень городской преступности.

Шесть из десяти наиболее комфортных для жизни городов находятся в Австралии и Канаде, где плотность населения составляет 3,2 и 4 человека на квадратный километр, тогда как, по данным Всемирного Банка за 2017 год, по всему миру этот показатель в среднем равен 58, а в США он составляет 35,6.

Самый низкий в мире уровень смертности в результате убийств зафиксирован в Австрии и Японии (по данным на 2017 год): 0,61 и 0,72 преступления на 100 000 человек соответственно.

Для сравнения: в столице Венесуэлы Каракасе эта цифра в 2017 году составила 104 убийства на 100 000 человек, свидетельствуют данные организации "Наблюдение за преступностью в Венесуэле".

Image caption Несмотря на введение платы за въезд в центр Лондона, пробки на дорогах не исчезли

Кому "движуха" не помогла

Крупные мировые столицы не дотянули даже до первой двадцатки, за исключением Парижа (19-е место): Лондон занял 48-ую строчку, а Нью-Йорк 57-ю.

Аналитики отмечают, что "общемировые бизнес-хабы оказались жертвами своего собственного успеха": с одной стороны "движуха" привлекает в них все больше предприимчивых людей и положительно сказывается на экономике, но одновременно с этим непосильным бременем ложится на транспортную систему, создает заторы на дорогах и повышает уровень преступности.

Из европейских городов резко вырос рейтинг британского Манчестера - на 16 позиций - и занял 35-ю строчку, что связано с улучшением безопасности в городе.

Как прокомментировала Би-би-си редактор рейтинга Роксана Славчева, Манчестер продемонстрировал стойкость в восстановлении после недавней террористической атаки 2017 года, которая резко пошатнула его стабильность.

Славчева также отметила, что ситуация с безопасностью улучшилась в "нескольких европейских городах" и тот факт, что рейтинг возглавляет европейская Вена, отражает относительное восстановление стабильности по всей Европе.

В то же время Киев возглавил рейтинг из городов, где за последние пять лет качество жизни значительно ухудшилось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дамаск оказался на последнем месте - из-за военных действий

Наиболее удобные для жизни города мира в 2018 году:

1.Вена, Австрия

2. Мельбурн, Австралия

3. Осака, Япония

4. Калгари, Канада

5. Сидней, Австралия

6. Ванкувер, Канада

7. Токио, Япония

8. Торонто, Канада

9. Копенгаген, Дания

10. Аделаида, Австралия

Наименее удобные для жизни города мира в 2018 году:

1. Дамаск, Сирия

2. Дакка, Бангладеш

3. Лагос, Нигерия

4. Карачи, Пакистан

5. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

6. Хараре, Зимбабве

7. Триполи, Ливия

8. Дуала, Камерун

9. Алжир, Алжир

10. Дакар, Сенегал