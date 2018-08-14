Фото: разрушенный мост Моранди в Генуе

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В итальянском портовом городе Генуя во вторник утром обрушилась центральная секция моста-виадука, являющегося частью автомагистрали A10.

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По предварительным данным, погибли более 20 человек.

Спасатели считают, что под завалами находятся люди, и число погибших и пострадавших может возрасти.

Правообладатель иллюстрации Vigili del Fuoco/Reuters Image caption Фото разрушенной секции моста, распространенное пожарной бригады Генуи

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Обрушение произошло в 11.30 по местному времени.

В это время в Генуе шел проливной дождь.

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Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики.

Обрушение произошло с обеих сторон моста.

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В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.

По данным спасателей и местной полиции, с моста могли упасть до 20 автомобилей.

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Media playback is unsupported on your device В итальянской Генуе обрушилась секция автомобильного моста.

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Виадук проходит над торговыми центрами, фабриками, жилыми домами и железнодорожным полотном Генуя-Милан, а также над рекой Польчевера.

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К спасательным работам привлечены поисковые собаки.

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