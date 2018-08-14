Полное погружение: должны ли геев в кино играть геи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джек Уайтхолл к 30 годам успел прославиться как комедийный телеактёр

Звезда ситкома "Дурное воспитание" Джек Уайтхолл сыграет первую в истории компании Disney главную гей-роль. Появления ленты "Круиз по джунглям" на экранах критики ждут с нетерпением, но создателей фильма уже раскритиковали за то, что сам Уайтхолл - гетеросексуал.

Сам лондонец посчитал, что для него появление в новой диснеевской кинокартине - честь. "Круиз по джунглям" - так же называется и водный парк аттракционов "Диснея" - ожидают в широком мировом прокате в октябре следующего года.

Однако помимо тех, кто рад кастингу и обращению компании к ЛГБТ-сообществу, раздались и критически настроенные к выбору гетеросексуала Уайтхолла голоса.

"Неужели нельзя было найти на роль гея?"- одно из наиболее часто звучащих мнений.

Кому кого играть можно?

Популярен и противоположный взгляд: требование безоговорочного совпадения сексуальности актёра или актрисы с персонажем приведет к сильному ограничению в выборе ролей.

Помимо Уайтхолла, который не стал скрывать радости по поводу своего участия в фильме, в картине снимаются Дуэйн "Скала" Джонсон и Эмили Блант.

По сценарию, известно, что персонаж Джека "очень манерный и смешной", что разгневало ряд комментаторов. По их словам, такой сценарий только усиливает стереотипы.

"Серьёзно, "Дисней"? Ваша первая значительная гей-роль достаётся гетеросексуалу, который поддерживает стереотипы? Провал. Этот корабль пойдёт ко дну", - пишет Омар Шариф-младший.

В этой связи в сетях также вспоминают про недавний скандал со Скарлетт Йоханссон, которая отказалась от роли трансгендера после шквала критики.

"Если Скарлетт Йоханссон не разрешили играть трансгендерного мужчину, то и Джеку Уайтхоллу не следует играть гея, тем более, что в Голливуде сотни открытых актёров-геев, которые лучше, чем он, как актёры", - рассуждает Софи Уилкинсон.

Однако, например, комментатор Джона Форд считает, что такое ограничение в выборе ролей ударяет по потенциалу актёров: "Главное, чтобы играл убедительно".

Для многих дело вовсе не в сексуальности конкретного человека, тем более, что геи-актёры регулярно играют гетеросексуалов и наоборот.

Би-би-си направила запрос Уайтхоллу, однако он не ответил.

Гей-персонажи в семейном кино

Ранее компанию довольно резко критиковали активисты гей-движения.

В прошлогоднем диснеевском фильме "Красавица и чудовище" был персонаж-гей. А небольшая сцена, где герои сказки Лефу и Гастон недолго вальсируют вместе, стала первым появлением однополых отношений в картинах студии Уолта Диснея.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джош Гэд вошёл в образ сказочного гомосексуала Лефу в "Красавице и чудовище"

В итоге эту сцену в сказке назвали "существенным шагом вперед." "Молодым представителям ЛГБТ-сообщества важно видеть, что медиа отражают их интересы", - заявила после выхода фильма на экран Сара Кейт Эллис, президент ЛГБТ-медийной кампании GLAAD.

В России выход сказки в прокат вызвал ожесточенные споры, а депутат Милонов запросил экспертизу Министерства культуры на предмет наличия в ленте гей-пропаганды. Пропаганды эксперты в фильме не обнаружили, но картина вышла с возрастным ограничением 16+ из-за наличия гей-героя.

При этом, например, во вселенной комиксов комиксов Marvel и их экранизаций ЛГБТ-персонажи встречаются регулярно.

"Лесбиянка-конформистка"

Споры о том, важна ли сексуальность актера для исполнения главной роли звучат в западной киноиндустрии не впервые.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Хочу только, чтобы женщины и ЛГБТ внимательнее относились друг к другу", - написала актриса в своем "Твиттере" и удалила аккаунт.

Совсем недавно разгорелись дебаты вокруг австралийки Руби Роуз, которая согласилась сыграть Бэтвумен для одноимённого сериала. Ее упрекали в том, что она - слишком осторожный выбор и выглядит слишком по-конформистски.

Роуз призналась родителям, что ей нравятся женщины, ещё в 12 лет. Но во взрослом возрасте призналась, что затрудняется точно определить свою ориентацию.

После шквала критики актриса удалила свой аккаунт в "Твиттере", напоследок написав: "Откуда это "Руби не лесбиянка" вообще взялось? Это одна из смешнейших вещей, что я читала. Но я люблю испытания. Хочу только, чтобы женщины и ЛГБТ внимательнее относились друг к другу".

Актриса твёрдо настаивает на том, что не будет отказываться от роли.