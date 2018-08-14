"Спасибо, что ты была моей жизнью": гонщик Макларена Фернандо Алонсо прощается с "Формулой 1"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алонсо проводит пятый сезон в Макларене

Двукратный чемпион мира по гонкам "Формулы 1" испанец Фернандо Алонсо объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Карьера гонщика началась в конюшне Минарди на этапе Гран При в Австралии в 2001 году. 37-летний спортсмен проводит свой 17-й сезон в "Формуле 1", два из которых - в 2005 и 2006 году, закончились для него золотым пьедесталом в составе команды Рено.

"Сейчас, после 17 волшебных лет, отданных этому прекрасному виду спорта, пришло время для перемен, для того, чтобы двигаться дальше" - сказал Алонсо. "Я принял это решение несколько месяцев назад и хорошо его обдумал. В этом сезоне осталось еще несколько этапов Гран При и я собираюсь провести их с еще большей отдачей и страстью, чем обычно".

"Посмотрим, что готовит мне будущее. Не за горами новые вызовы. Сейчас я переживаю один из самых счастливых отрезков моей жизни, но мне нужно двигаться вперед - к новым приключениям".

Алонсо прежде уже пробовал себя в других дисциплинах. В июне он с первой попытки выиграл гонку "24 часа Ле Мана". Для этого он присоединился к команде Тойота, выступающей в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, совмещая эти гонки с выступлениями в F1. Победа в Ле Мане был главной целью Алонсо.

Эта победа принесла ему второй из трех главных призов в гонках, составляющих так называемую "Тройную корону" автоспорта. Помимо Гран При Монако и 24 часов Ле Мана это гонка 500 миль Индианаполис, которая пока не покорилась испанцу: он участвовал в ней в 2017 году, но не смог добраться до финиша из-за поломки двигателя, несмотря на то, что шел в группе лидеров на протяжении 27 кругов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фернандо Алонсо: "Сейчас один из самых счастливых этапов моей жизни, но нужно двигаться вперед - к новым приключениям"

До сих пор, за всю историю автоспорта только великому англичанину Грэму Хиллу удалось собрать все три награды классических гонок.

Алонсо положил конец пятилетнему господству в "Формуле 1" Михаэля Шумахера, когда в 2005 году испанец выиграл чемпионат. Тогда он стал самым молодым победителем гонок в истории.

Трижды он заканчивал сезон на втором месте, и на сегодняшний день собрал 32 победы на этапах, 22 поул-позиции (то есть победы в квалификационных заездах) и 97 раз финишировал в тройке.

В своем заявлении по поводу ухода из "Формулы 1" Алонсо допустил, что, возможно, однажды он вернется.

"Я хочу поблагодарить всех в команде Макларен, мое сердце навсегда с вами. Я уверен, что в будущем команда станет лучше и сильнее, и, возможно, я тоже вернусь к этому моменту. Я был бы счастлив, если это случится" - сказал пилот.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свой первый чемпионат Алонсо выиграл в 24 года

"Спасибо, что ты была моей жизнью"

В своем "Твиттере" Алонсо разместил "видеообращение к "Формуле 1". В нем говорится:

Ты не ждала меня, а я не был уверен, что хочу познакомиться с тобой. Едва научившись ходить, я бежал к твоему шуму, твоим трассам, еще ничего не зная о тебе.

Мы отлично проводили время. У нас были незабываемые времена, но были и по-настоящему плохие. Мы играли вместе, сражаясь с невероятными соперниками. Ты играла со мной, а я учился, как играть по твоим правилам.

Я видел, как ты менялась - иногда к лучшему, иногда - на мой взгляд - к худшему. Каждый раз, опуская визор шлема, я чувствовал твои жаркие объятия, твою энергию - ничто не сравнится с ними.

Но сегодня меня ждут другие, еще более серьезные испытания, чем те, что можешь предложить мне ты. И в этом году, пока я еще гоняюсь на пике формы, я хочу запомнить тебя именно такой.

Мне остается лишь поблагодарить тебя и всех тех людей, которые плоть от твоей плоти, за то что вы вместе дали мне возможность познакомиться с таким разнообразием культур, традиций, языков, замечательных людей. За то, что вы были моей жизнью.

Я знаю, что ты любишь меня. Можешь быть уверена: я люблю тебя тоже.