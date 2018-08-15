СМИ России: "Марш матерей" пройдет без санкций

В обзоре российских газет за 15 августа:

"Ведомости": мирная акция отвлекает от серьезной критики власти

Запланированная на среду мирная акция протеста может отвлечь внимание от критики властей по другим вопросам, пишут "Ведомости". Издание сообщает, что "Марш матерей", не согласованный властями, может пройти в Москве.

Его цель - потребовать освобождения арестованных по делу движения "Новое величие". Участницы 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик проходят по уголовному делу, возбужденному по статье за организацию экстремистского сообщества - по версии следствия, группа из 10 человек готовила захват власти путем госпереворота. По данным "Медиазоны", в движении участвовал сотрудник центра "Э".

Газета пишет, что в СИЗО у девушек ухудшилось состояние здоровья, тем не менее Мосгорсуд отказался перевести их под домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.

Организаторами "Марша матерей" стали Татьяна Лазарева, Яна Троянова, Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Участники собираются пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице, держа в руках игрушки своих детей, и потребовать освобождения девушек.

Организаторы не стали ждать согласия властей, ссылаясь на то, что митинг в поддержку Олега Сенцова власти не могли согласовать в течение месяца. Адвокат Дубовик Максим Пашков считает, что акция может повредить его подзащитной. Мать Павликовой митинг поддержала, поскольку не видит в нем ничего политического.

В подобных ситуациях митинги небесполезны, считает политолог Михаил Виноградов: "Рано или поздно одерживается моральная победа, и общество выдыхает, хотя атмосфера принципиально не меняется". Правда, одновременно такая моральная мобилизация, особенно в случае успеха, снижает внимание к другим темам и в целом не позволяет критикам власти формировать свою повестку, оговаривается эксперт.

"Новая газета": зачем пенсия, если молодые сядут за репост?

В центре Барнаула прошел массовый пикет против уголовного преследования за публикацию картинок в интернете, сообщает "Новая газета". По сообщению издания, именно в Алтайском крае сегодня больше всего тех, кого судят за репост во "ВКонтакте" по статьям за оскорбление чувств верующих и за возбуждение ненависти.

Подследственных как минимум четверо: Мария Мотузная, Даниил Маркин, Андрей Шашерин и Антон Ангел. Всем им грозит до шести лет лишения свободы.

Поддержать митинг в Барнауле накануне его проведения призвал рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). В своем твиттере Федоров отметил, что уголовные дела за картинки в интернете держат население в страхе, приводят к настоящим трагедиям для близких осужденных и являются инструментом репрессий.

В итоге на площади Свободы в центре города собралось более 150 человек, как говорят организаторы, оппозиционные акции протеста не собирают в маленьком городе и такого числа людей.

Александр Ламберт, общественный активист, один из организаторов акции, говорит, что люди пришли с табличками типа: "Зачем мне пенсия, если я молодой сяду за репост?". В митинге участвовали сами подследственные, полиция вела себя спокойно и не разгоняла участников.

"Ведомости": вся банковская система попала в санкционный список

Законопроект о новых санкциях против России опубликован на сайте конгресса США, и его комментируют "Ведомости". Главное в списке санкций - запрет на покупку нового российского госдолга и на операции с долларом для российских госбанков.

Законопроект отсылает к закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, принят в 1977 г., позволяет вводить санкции против государств) и предлагает президенту США блокировать все сделки финансовых организаций из списка, если их имущество находится в США, попадает в США, принадлежит или находится под контролем гражданина США.

В списке - Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ. "По сути, это значит, что один или несколько российских госбанков должны быть внесены в список SDN (Specially Designated Nationals List - список лиц, чьи активы подлежат заморозке и кому нельзя вести бизнес с США), - говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. - Санкции по IEEPA применяются к российским компаниям и гражданам с 2014 года. Президенту фактически поручают применить санкции вновь: это блокирование операций в долларах, запрет для американских лиц работать с компаниями из списка. А это прежде всего отключение от международных платежных систем", - говорит эксперт.

Законопроект предусматривает ограничения для российских госбанков, но формально они не включаются в SDN-список, считает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич: "С компаниями из списка SDN запрещены любые контакты. Если бы эти банки попали в SDN-список, можно было бы говорить, учитывая роль госбанков в России, что вся банковская система попала в список SDN", - считает Панич.

В перечень включены и долги госбанков. Президенту США, кроме того, дано право определять, какой российский долг отнести к суверенному, и тогда он тоже попадет под ограничения. Все эти ограничения распространяются на долг, выпущенный через 180 дней после вступления закона в силу.

Приближающиеся выборы в конгресс шансы на принятие закона только увеличивают, полагает руководитель холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко: "Потому что они [демократы и республиканцы] перекидывают друг другу, как горячую картошку, тему связей с русскими - президент США Дональд Трамп говорит, что русские на самом деле играли с демократами (демократы обвиняют в связях с русскими Трампа)". Высоки шансы, что закон будет принят именно в таком жестком виде, в каком внесен, считает эксперт.

"Коммерсант": нефть обяжут оставлять на НПЗ

Российские нефтекомпании могут обязать поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5% от своей добычи, такие правила обсуждают в правительстве. По сведениям "Коммерсанта", к инициативе имеет отношение "Роснефть" - крупнейший владелец НПЗ.

Инициатива может ударить по частным нефтедобытчикам без своих заводов, в основном поставляющим нефть на экспорт и имеющим льготы. Эксперты считают, что идея призвана удешевить сырье, но не уверены, что ее реализация повысит рентабельность НПЗ.

Сейчас отсутствуют какие-либо нормативы по поставкам на НПЗ и, по словам Андрея Полищука из Райффайзенбанка, крупные нефтекомпании и так поставляют большую долю. В прошлом году в РФ было добыто 546,8 млн тонн нефти и конденсата, из этого объема первичная переработка составила больше половины.

Если идея будет реализована, то она в основном ударит по независимым нефтедобытчикам, которые не имеют заводов и продают свою нефть не на чужие НПЗ, а на экспорт. Так, например, источник, близкий к работающей в Поволжье "Юкола-нефть" (добывает около 360 тыс. тонн в год), опасается, что после введения поставочного норматива на НПЗ компания может потерять премию к цене.

Кроме того, ряд частных нефтекомпаний, например НК "Дулисьма" и Ruspetro, имеют льготы по экспортной пошлине. В случае принятия норматива они также потеряют льготируемые объемы.

Советник "Ассонефти" (ассоциация независимых нефтегазодобытчиков) Сергей Ветчинин заявил, что идея может повлечь за собой снижение доходности нефтекомпаний, поставляющих сейчас нефть на экспорт. Независимые нефтекомпании добывают порядка 23 млн тонн в год, из которых около 14 млн тонн (60%) идет на внутренний рынок.

По мнению Михаила Турукалова из "Аналитики товарных рынков", идея о нормативах поставок, вероятно, направлена на стимулирование загрузки нефтеперерабатывающих мощностей. Ее реализация приведет к установлению скидки к экспортному паритету на рынке нефти, считает эксперт.

Вопрос станет актуальнее в следующие несколько лет при постепенной отмене экспортной пошлины на нефть, говорит Турукалов, тогда ряд компаний могут перенаправить больше сырья на экспорт, а у небольших НПЗ будет мало шансов выжить. Но он сомневается, что идея позволит существенно увеличить маржу переработки нефти в стране.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си