Слово на букву "н". Команда Трампа против экс-сотрудницы Белого дома

Правообладатель иллюстрации Charles Eshelman/FilmMagic Image caption Меньше чем за год Омароса Маниголт-Ньюман превратилась из ярой сторонницы Трампа в его критика. Теперь президент США называет ее "сумасшедшей собакой"

Штаб Дональда Трампа обратился с иском к бывшей сотруднице аппарата Белого дома Омаросе Маниголт-Ньюман, которая написала книгу о президенте США. Она утверждает, что Трамп использовал слово на букву "н" по отношению к афроамериканцам. В США обращение считается сверхоскорбительным, за его употребление увольняют.

О подаче иска в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке говорится в обращении, которое штаб Трампа разослал СМИ. Команда президента США обвиняет Маниголт-Ньюман в нарушении договора о неразглашении, который она заключила в ходе избирательной кампании 2016 года. Маниголт-Ньюман утверждает, что не подписывала договор о неразглашении, когда устраивалась на работу в Белый дом. По ее мнению, соглашение, подписанное со штабом, не распространяется на американскую администрацию.

Маниголт-Хьюман считалась одной из самых преданных сторонниц Дональда Трампа. Ее знакомство с ним состоялась еще в начале нулевых - тогда она участвовала в реалити-шоу The Apprentice ("Кандидат"), которое вел сам миллиардер. В 2016 году она присоединилась к кампании Трампа, где отвечала за агитацию среди афроамериканцев. После этого ее пригласили и в Белый дом - там он стала помощником президента и сотрудником управления по связям с общественностью. Но в декабре Маниголт-Хьюман неожиданно отправили в отставку. Трамп тогда пожелал ей удачи.

Но уже через несколько месяцев бывшая сторонница президента США начала критиковать его. 14 августа в США вышла ее книга Unhinged: An Insider Account of the Trump White House ("Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе"). Однако еще до официального релиза СМИ опубликовали выдержки из книги. В ней Маниголт-Ньюман обвиняет Трампа в расизме и мизогинии.

"Он на самом деле расист"

В книге утверждается, что Трамп придумывал оскорбительные прозвища для членов своей семьи и подчиненных, хотел произнести клятву на собственном бестселлере, жевал секретные документы и сотрудничал с Fox News. Но наибольший скандал в США вызывали утверждения Маниголт-Ньюман, что президент США использовал оскорбительное обращение по отношению к афроамериканцам.

Как утверждается в книге, обращение на букву "н" Трамп неоднократно употреблял во время работы на шоу The Apprentice. Маниголт-Ньюман пишет об этом, ссылаясь на три анонимных источника. По ее словам, существует и запись, на которой слышно, как президент США использует это выражение.

Правообладатель иллюстрации Justin Sullivan/Getty Images Image caption Автор книги утверждает, что штаб Трампа пытался купить ее молчание за 15 тысяч долларов в месяц

"Три разных источника в разных беседах рассказали о содержании записи, - говорится в книге. - Все они говорили мне, что президент Трамп не просто один раз обронил слово на букву "н". Он повторял его многократно на всем протяжении записи телешоу, когда говорил не на камеру".

Похожие обвинения в адрес Трампа выдвигались с 2016 года - после его победы актер Том Арнольд заявил, что у него есть видео, на которых Трамп выступает с расистскими комментариями во время съемок The Apprentice. Но компания Metro-Goldwyn-Mayer тогда отказалась публиковать записи, сославшись на "юридические ограничения".

В интервью телеканалу NBC бывшая помощница Трампа рассказала, что уже после того, как дописала книгу, она лично послушала аудио, на которой был голос миллиардера - и он действительно употреблял оскорбительное по отношению к афроамериканцам выражение. Для этого ей пришлось поехать в Лос-Анджелес, где живет один из источников. Маниголт-Хьюман объяснила, что он боится обнародовать запись.

"Запись подтвердила то, чего я больше всего опасалась. Что Дональд Трамп просто изображал человека, который открыт к взаимодействию с разными сообществами. Но то, как он говорит на этой записи, подтверждает, что он на самом деле расист", - сказала Маниголт-Хьюман. При этом она никогда не слышала, чтобы при ней президент использовал подобные слова.

"В моем языке этого слова нет"

Маниголт-Хьюман утверждает, что ее уволили из Белого дома именно из-за попыток найти доказательства, что Трамп использовал расистские оскорбления. По ее словам, сотрудники администрации активно проверяли слухи о существовании такой записи.

Сам Трамп отрицает, что допускал оскорбительные обращения в адрес афроамериканцев. "Не существует записей, где я говорю это отвратительное и ужасное слово, как утверждает чокнутая больная Омароса. В моем языке этого слова нет и не было, этого не было", - написал он в "Твиттере". Бывшую соратницу он с тех пор называл "опустившейся" и "сумасшедшей собакой".

"Книга изобилует ложью и ошибочными обвинениями - вместо того, чтобы содержать правду насчет все того хорошего, что президент Трамп и его администрация делают в целях обеспечения безопасности и процветания Америки", - заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Но на вопрос о том, может ли она гарантировать, что американский народ никогда не услышит запись, на которой президент произносит слово на букву "н", она ответила отрицательно: "Я ничего не могу гарантировать. Но президент уже высказался об этом. Я могу вам сказать, что никогда не слышала от него ничего подобного".

Социолог Республиканской партии Фрэнк Лунц, который, по утверждению Маниголт-Хьюман, слышал от президента США подобные выражения, назвал ложными утверждения из книги. Он также упрекнул ее автора в том, что она не обратилась к нему за комментариями.

"Как нам это повернуть"

Вслед за этими комментариями Маниголт-Хьюман передала СBS аудио, на котором слышно, как помощники Трампа обсуждают, что делать, если в СМИ всплывет запись с "расистскими комментариями". "Я сейчас пытаюсь выяснить, в каком контексте он это сказал, чтобы это помогло нам понять, как это можно повернуть", - говорит голос на записи, предположительно принадлежащий Катрине Пирсон, бывшему пресс-секретарю штаба Трампа.

Когда другая сотрудница штаба говорит, что Трамп не хочет комментировать этот вопрос, Пирсон перебивает ее и говорит: "Он сказал это. Он на самом деле это сказал". В интервью Fox News Пирсон сначала заявила, что не говорила подобного. Потом она уточнила, что отрицает лишь то, что слышала слово на "н" от президента, но действительно обсуждала эту тему с Мниголь-Хьюман: "На эту тему было много дискуссий, потому что Омароса была помешана на этой записи".

Маниголт-Хьюман утверждает, что аппарат Трампа предлагал ей за молчание контракт с выплатой 15 тысяч долларов в месяц. Документ предполагал, что Маниголт-Хьюман будет участвовать в кампании Трампа 2020 года, но не будет делать никаких заявлений, которые могут повредить президенту.

Американские СМИ в течение последней недели спорили о том, можно ли доверять книге экс-работницы Белого дома, которая яростно защищала Трампа, пока не была уволена - например, призывала его критиков "поклониться". В частности, обращалось внимание на то, что некоторые утверждения в книге не подкреплены достаточными документальными доказательствами. А Washington Post писала, что помощники Трампа предупреждали его о том, что Маниголт-Хьюман может тайно записывать беседы.

Грубое обращение к афроамериканцам считается в США одним из самых оскорбительных выражений. Его публичное употребление с большой долей вероятности может привести к потере работы. Например, законодатель из штата Джорджия Джейсон Спенсер в июле подал в отставку после того, как произнес слово на "н" в шоу комика Саши Барона Коэна. По этой же причине в конце июля Netflix уволил главу отдела по коммуникациям ​Джонатана Фридланда. Только за последний год в США за употребление этого выражения от работы отстраняли полицейских, пожарных и учителей.