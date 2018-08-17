Правообладатель иллюстрации Igor Zotin/TASS Image caption Обмен валюты на Новом Арбате, 1998 год

Финансовый кризис 1998 года полностью изменил финансовую систему и экономическую политику России. Три экономиста рассказали Би-би-си, какие уроки извлекли из дефолта власти и население.

Урок № 1: "Финансовая стабильность важнее темпов роста"

"Основной урок кризиса в том, что сейчас стабильность - важнее роста, - говорит Алексей Ведев, глава центра структурных исследований РАНХиГС. - Когда развивается классический валютный кризис, то обычно он сдерживается либо интервенциями, либо валютными ставками. В России тогда не было валютных резервов, и держали его высокими процентными ставками.

"Это была основная ошибка, которая привела к дефолту. Кроме того, тогда цена на нефть была крайней низкой, а бюджет просто трещал по швам", - подчеркивает эксперт, который до конца февраля 2017 года занимал пост заместителя министра экономического развития.

По словам Ведева, сейчас для финансовой стабильности "делается все, а темпы роста приносятся в жертву".

"Когда экономика на грани стагнации, радостно сводить бюджет с профицитом в 1,5%, - это, на мой взгляд, безумие. Минфин полностью отрицает элементы стимулирующей политики. Экономисты и экспертное сообщество, и, наверное, часть экономического блока правительства разделяются на тех, кто за стабильность, и на тех, кто за экономический рост. Как ни странно, сейчас эти понятия противопоставляются", - объясняет он.

"У нас все ключевые деятели верхушки власти за исключением тех, кто слишком молод, "ушиблены" 1998 годом, - считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. - Бюджетный дефицит - зло, макроэкономическая стабильность обязательна, соответственно нужны большие резервы. Это все последствия 1998 года".

"Политика минфина и Центрального банка России в последние три года подвергалась очень активной критике самых разных экономистов - якобы она препятствует выходу страны из кризиса и ускорению экономического роста, - считает Михаил Дмитриев, президент партнерства "Новый экономический рост".

Но, по его словам, ответственная кредитная политика, которую проводит ЦБ, и осторожная бюджетная политика, которую проводит минфин, в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации и нестабильных цен на нефть является "важным экономическим якорем".

"Она предотвращает те потрясения, которые наша экономика испытала в период 1998 года", - замечает он.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Yatsina/TASS Image caption Полупустой магазин в Москве, сентябрь 1998 года

Урок № 2 "Нельзя допускать паники вкладчиков"

"В каждой стране есть страшный сон главы центрального банка. В Америке это повторение Великой депрессии, и поэтому глава ФРС будет любой ценой обеспечивать занятость. В Европе это инфляция. А у нас - это крах банковской системы и набег вкладчиков на банки. Поэтому у нас будут любой ценой защищать банковский сектор от набега вкладчиков", - считает Антон Табах.

"Смешно, но в 1990-е годы даже рынок срочных контрактов был больше развит. Сейчас полное отсутствие финансовых инструментов. Сейчас в стране остался только один [крупный] частный банк, это неприемлемая ситуация", - говорит Алексей Ведев.

Урок № 3, который был усвоен населением, - "верить нельзя никому".

"Урок, который был усвоен населением, что верить нельзя никому. Россия 20 лет живет без доверительных активов, хотя действительно делается все, чтобы ОФЗ [облигации федерального займа] стали таким активом", - говорит Табах.

Правообладатель иллюстрации Sergey Metelitza/TASS Image caption Очередь за продуктами в Ярославле, август 1998 года

Урок № 4 "Нельзя верить в магическую силу дешевых денег"

"Вплоть до конца 1990-х годов большая часть населения, бизнеса и политиков считали, что печатание денег позволяет смягчить социальные последствия кризиса и даже помогает возобновить экономический рост, - объясняет Михаил Дмитриев, - Это было ложное понимание экономических возможностей, и за это страна заплатила дефолтом 1998 года".

По его словам, власти пытались остановить инфляцию, вызванную "безудержным вбросом" денег в экономику, с помощью перехода к так называемому фиксированному обменному курсу. Но в этом случае ЦБ терял резервы, когда курс резко опускался.

Правообладатель иллюстрации Lyudmial Pakhomova/TASS Image caption Незадолго до кризиса, конец июля 1998 года

"Сейчас некая разновидность подобной политики развертывается у нас перед глазами - это то, что сейчас происходит в Турции. Все это говорит о том, что уроки 1990-х годов из России все еще актуальны", - добавляет Дмитриев.

"1998 год оказал влияние на российское общество. И простое население, и политики, и бизнесмены перестали верить в магическую силу дешевых денег и перестали считать за благо высокую инфляцию, - добавляет Михаил Дмитриев. - И общество, и элита стали более терпимы к довольно жесткой бюджетной политике, которую власти проводили в 2000-е годы. Это позволило России создать заделы, благодаря которым страна относительно благополучно пережила и кризис 2009 года, и кризис 2014-2016 годов".