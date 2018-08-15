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Шекспир - Гамлет и Король Лир; Толстой - Анна Каренина и Наташа Ростова; Достоевский - Раскольников и Иван Карамазов; Успенский - Крокодил Гена и Чебурашка.

Нет, я не пытаюсь убедить читателя и самого себя в том, что дар и наследие скончавшегося накануне Эдуарда Успенского можно поставить в один ряд с титанами мировой литературы.

Однако меня не отпускает мысль, что создание литературных персонажей, имена которых стали для миллионов людей нарицательными - дорогого, очень дорогого стоит. Персонажи эти, какими бы малозначительными они ни казались, так же воплощают нас с вами и палитру живых человеческих характеров, как и герои великой литературы.

"И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал", - сказал о себе Пушкин. Возможно, Успенский - не Пушкин. Но у кого не пробудится доброе чувство при упоминании Крокодила Гены, Дяди Федора, Кота Матроскина и Чебурашки?

Далеко не все обожатели этих замечательных мультяшных героев знают имя их автора. Но в этом, на мой взгляд, и есть высшее его достижение, высшая степень его признания.

Они вошли в фольклор, стали подлинно воплощением народного сознания.

Эдуард Успенский вошел в литературу в счастливые и оптимистичные оттепельные годы - начало 60-х. Тогда вовсю бушевали споры о физиках и лириках и о том, что важнее - наука или искусство.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak\TASS via Getty Images Image caption Чебурашка успешно перешел из советской эпохи в XXI век, связал Россию и Японию и шагнул из мультипликации в спорт, став символом российской сборной на нескольких Олимпиадах

Парадоксальным - или, наоборот, вполне естественным - образом дух эпохи лучше всего воплотили те, кто сумел и для самого себя и для свой аудитории, состоящей в равной степени и из физиков, и из лириков, эти два начала совместить. Такими были врачи Григорий Горин и Аркадий Арканов и инженеры-авиастроители Феликс Камов и Эдуард Успенский.

Я помню, как подростком хохотал до слез и зачитывал до дыр оказавшуюся у нас дома небольшую книжицу в мягком переплете "Четверо под одной обложкой", объединившую тонкий, умный, чуткий и ненавязчивый юмор этих самодеятельных тогда писателей.

Самодеятельность или любительство - главное, что отличало их и это поколение сверстников-единомышленников. Любительство от слова "любить". Они любили то, что делали, и эта любовь передавалась читателю-зрителю.

Полученного в светлые 60-е заряда оптимизма хватило и на застойные 70-80-е. Не становясь на позиции откровенного политического диссидентства, Успенский и его товарищи, работая во вполне официальном, хотя и не политизированном жанре детско-юмористической литературы, журналистики, кино, радио и телевидения, несли иное, альтернативное и нередко совершенно противоположное чугунному советскому официозу ощущение реальности.

За что, собственно, и удостоились всенародной любви.

Печально и необычайно грустно, что последние годы замечательного писателя были омрачены не только тяжелой онкологической болезнью, но и затянувшейся на многие годы тяжбой с киностудией "Союзмультфильм" за право использования созданных Успенским персонажей в новых сериях про Простоквашино. По счастью, конфликт удалось разрешить до смерти писателя.

Эдуард Успенский ушел. Герои его продолжают жить.