Мадонна отмечает 60-летие. Путь поп-королевы в семи графиках

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Такой Мадонна появилась на экранах британского ITV в марте 1984 года

Певице Мадонне (Луиза Чикконе) в четверг исполняется 60 лет. Из них 35 она провела на передовой мировой поп-культуры.

Би-би-си решила отобразить десятилетия карьеры певицы в цифрах и графиках.

С момента выпуска дебютного альбома в 1983 году (альбом так и назывался - "Мадонна") певица провела 10 мировых турне.

В мире продано более 300 млн ее записей на всех существующих форматах носителей - кассетах, компакт-дисках и пластинках, а также в виде цифровых копий.

Благодаря этому рекорду Мадонна оказалась в Книге рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории звукозаписывающей индустрии.

Какие еще числа описывают феномен королевы поп-сцены?

1. Альбомы Мадонны оказывались на первом месте британских хит-парадов чаще, чем альбомы любых других женщин-исполнительниц

12 дисков Мадонны попали на вершину хит-парада. Большего достигли только "Битлз" и Элвис Пресли.

Сборних лучших хитов Immaculate Collection, вышедший в 1990-м, продержался в чартах 338 недель (6,5 лет). При этом более двух месяцев он возглавлял хит-парад.

2. Людям больше всего нравятся песни Мадонны эпохи 80-х

Если спросить "Что вы знаете из репертуара Мадонны?" - многим первой придет на ум песня Like A Virgin. По данным стримингового сервиса Spotify, эта композиция 1984 года остается самой любимой песней Мадонны среди его пользователей.

В пятерке самых популярных песен Мадонны только одна не была написана в 1980-х - это сингл Hung Up, записанный в 2005-м.

3. Мадонна провела в топ-5 больше, чем любая другая певица

В первой пятерке британского хит-парада побывало 46 треков Мадонны. Больше было только у Элвиса.

Причем присутствие Мадонны в топ-5 стабильно на протяжении трех десятилетий: от песни Like A Virgin в 1984-м до Celebration в 2009-м.

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption С середины 80-х Мадонна не вылезает из хит-парадов Соединенного Королевства

4. Ее выступление на Суперкубке в США побило все рекорды

Понятно, что в 1980-е годы не было поисковой системы Google, чтобы оценить математически интерес людей к Мадонне и другим артистам.

Но если взять период с 2010 года, то пик интереса к Мадонне пришелся на март 2012 года, когда она вышла на арену Суперкубка по американскому футболу - до этого на протяжении восьми лет, с того момента как у Джанет Джексон сползла бретелька и обнажилась грудь, артисток не звали выступать в этом самом желанном для американской публики телешоу.

Период недоверия к женщинам-певицам закончился с появлением Мадонны. В этот день был установлен рекорд зрительской аудитории Суперкубка, который продержался до 2015 года, пока его не побила Кети Перри с Left Shark.

5. Печаль и радость в композициях Мадонны не считывается компьютером

Стриминговые сервисы ранжируют треки, присваивая им оценку по шкале "веселости" - компьютер определяет, насколько грустной или радостной является песня, исходя из музыкального лада (мажор или минор), темпа и других свойств композиции.

Искусственное "ухо" оценивает только музыку, игнорируя слова - но именно его рекомендации читают пользователи, когда выбирают, что нового скачать и послушать.

Исходя из своих оценок, алгоритмы Spotify ранжируют более ранние треки Мадонны как более позитивные, а более поздние - как скорее печальные.

Конечно, машина не может учесть глубины лирики - и поэтому, скорее всего, воспринимает песни не так, как человек.

На самом деле наиболее драматичные, даже трагичные композиции Мадонны относятся к раннему творчеству, хотя они и попадают в категорию "веселых".

Например, альбом True Blue, вышедший в 1986 году, получил высшую оценку как позитивный, несмотря на то, что там есть песни о подростковой беременности, обмане, предательстве и отчуждении родителей от детей.

А альбомы MDNA (2012) и Rebel Heart (2015) компьютеру кажутся мрачными, хотя слова в таких треках, как Give Me All Your Luvin' или Girl Gone Wild, нет ни намека на уныние.

6. У Мадонны очень много песен, написанных в тональностях соль мажор и до мажор

В студийных альбомах Мадонны встречаются треки в 24 разных тональностях - но чаще всего встречается соль мажор (17 песен).

О чем это говорит? Соль мажор - довольно жизнеутверждающая и, главное, простая тональность. А до мажор, идущий на втором месте в списке излюбленных тональностей Мадонны - и вовсе самая базовая и бесхитростная тональность, с которой начинают обучение детей музыке.

7. Мадонна - самая богатая певица в США

Журнал Forbes оценивает общий размер капиталов Мадонны в $580 млн. Она намного богаче всех остальных американских певиц (точнее, живущих и работающих большей частью в США).

Занимающую вторую строчку рейтинга Селин Дион Мадонна обгоняет аж на 200 млн долларов.

Похоже, Мадонна не лукавила, когда пела "Я - материальная девушка". Это утверждение подкреплено цифрами.