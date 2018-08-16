Какова скорость смерти и как решить загадку спагетти? Научные открытия недели

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Ежедневно в мире совершаются десятки открытий - больших и маленьких, важных и не очень. Какие-то из них помогают нам лучше понять, как устроен этот мир, на фундаментальном теоретическом уровне; другие имеют важное прикладное значение; третьи просто забавны.

Результаты исследований публикуются в специализированных научных журналах, но лишь ничтожная часть этих работ удостаивается внимания прессы и становится известной широкому кругу читателей.

Мы будем регулярно выбирать для вас несколько таких открытий - самых интересных, самых важных или просто самых необычных и забавных - из тех, что были опубликованы на прошлой неделе. Вот первая подборка.

1. Установлена "скорость смерти" - 2 миллиметра в час

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Процесс умирания запрограммирован в ДНК клетки

Учёным Стэндфорского университета впервые удалось зафиксировать процесс умирания клетки - точнее, сам механизм распространения смерти - и даже измерить его скорость: 30 микрометров в минуту.

Сигнал, запускающий запрограммированный в каждой клетке процесс самоуничтожения (апоптоз), распространяется в виде волны, которую можно сравнить с разгорающимся лесным пожаром или эффектом домино. Такая волна не затухает, потому что постоянно получает дополнительный импульс и вызывает цепную реакцию.

Таким же образом передаётся, например, электрический сигнал внутри нервных клеток, однако участие этого механизма в апоптозе стало настоящим открытием.

"Готов поспорить, что совсем скоро об этом напишут во всех учебниках", - заявил один из авторов исследования, биохимик Джемс Феррелл.

2. Люди страдали от проблем с зубами задолго до появления сахара

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рацион австралопитеков существенно отличался от нашего

Больные зубы принято связывать с чрезмерным употреблением сладостей, газировки, вина, фруктовых соков и других продуктов, содержащих кислоту. Кроме того, известно, что к стиранию эмали может привести слишком усердная чистка зубов. Всё это заставляет предположить, что человечество столкнулось с проблемой стоматологии относительно недавно - несколько сотен или тысяч лет назад.

Однако последние исследования древних останков показывают, что от аналогичных проблем с зубами страдали даже наши далёкие предки, жившие 2,5 млн лет назад. Несмотря на колоссальные различия в их рационе и режиме питания, на зубах австралопитеков обнаружены такие же очаги поражения, с какими ежедневно сталкиваются современные дантисты.

Авторы исследования задаются вопросом - как это возможно? И предлагают свой вариант ответа.

Сейчас мы стираем зубную эмаль при слишком усердной чистке (это вторая возможная причина наряду с газированными напитками) - и делаем повреждённые участки уязвимыми для кислотных соединений. А наши далёкие предки получали аналогичные повреждения в результате употребления в пищу большого количества жёсткой еды, насыщенной клетчаткой, и цитрусовых или кислых овощей.

3. В упавшем в Бурятии метеорите найден неизвестный минерал

Правообладатель иллюстрации Webmineral.ru Image caption Большая часть метеорита состоит из уже известных нам минералов внеземного происхождения

Когда в 2016 году в Бурятии был обнаружен странный валун желтоватого оттенка, местные жители решили, что в его составе может быть золото - этот район известен своими золотыми приисками.

К их разочарованию, драгоценного металла в камне не нашли, однако учёные сделали другое удивительное открытие. Находка оказалась метеоритом, состоящим в основном из камацита - сплава железа и никеля внеземного происхождения, - но с примесью нового, доселе неизвестного минерала.

Его оказалось совсем немного - диаметр примеси почти в 20 раз тоньше человеческого волоса, - поэтому проанализировать физические и оптические свойства минерала как следует не удалось. Однако предварительный анализ показал, что он должен быть серого цвета с небольшим розовым отливом и почти таким же твёрдым, как алмаз.

Внеземной минерал получил название уактит - по имени ближайшего населённого пункта, бурятского села Уакит.

4. Создан новый белок, пожирающий пластик

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Прастиковые бутылки - одна из главных угроз Мировому океану

Несколько лет назад в Японии была обнаружена бактерия, питающаяся исключительно пластиком - тем самым ПЭТ или лавсаном, из которого делают пластиковые бутылки. Находка очень образовала экологов, так как давала шанс найти способ борьбы с загрязнением Мирового океана.

Американские и британские учёные принялись изучать новую бактерию Ideonella sakaiensis - а точнее, выделяемый ею фермент PETase, который и помогает микроорганизму расщеплять пластик. И на прошлой неделе им удалось создать новую, усовершенствованную версию фермента, причем произошло это совершенно случайно.

Исследователи немного изменили структуру изучаемой молекулы - и обнаружили, что в таком виде она расщепляет пластик быстрее, чем выделяемый бактерией оригинальный фермент.

"Это потрясающе, поскольку означает, что у этого энзима может быть потенциал к дальнейшему усовершенствованию", - рассказал один из руководителей проекта, профессор Портсмутского университета Джон Макгиэн.

5. Разрешена "Великая загадка спагетти"

Правообладатель иллюстрации Mit.edu Image caption Физикам пришлось сконструировать специальный аппарат для ломания спагетти

Возьмите соломинку спагетти за концы и медленно сгибайте до тех пор, пока она не сломается. На сколько частей она разломалась в результате? На сколько угодно - только не на две. Этот феномен получил название "Великая загадка спагетти", и над его объяснением бились в XX веке лучшие научные умы, включая нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана.

Объяснение было найдено только в 2005 году, когда французские учёные опубликовали исследование физических свойств спагетти (или любых длинных тонких стержней). Оказывается, что изначально при сгибании такой стержень ломается ближе к середине - в точке наибольшего изгиба, - но от разлома мгновенно расходится волна, которая ломает его ещё в нескольких местах.

Открытие французов было удостоено шуточной Шнобелевской премии, однако остался неотвеченным вопрос - можно ли всё-таки сломать спагетти на две части? И ответ на него нашли на прошлой неделе физики одного из ведущих вузов мира - Массачусетского технологического института.

Оказывается, можно избежать вторичных разломов, если соломину спагетти предварительно скрутить почти на 360 градусов. Чтобы сделать это открытие, исследователям пришлось сконструировать специальный аппарат, экспериментируя со скоростью и углом скручивания - а также с разными видами пасты.

По словам учёных, область применения их открытия далеко не ограничивается кулинарией. Исследование поможет лучше понять и предотвратить разлом любых стержнеобразных структур, в том числе микроволокон, нанотрубок и даже микроканальцев в живых клетках.