СМИ России: посадки за "лайки" и репосты как основа госполитики

"Ведомости": скрытая борьба внутри режима

В Москве прошел не согласованный властями "Марш матерей" в поддержку арестованных по делу движения "Новое величие". 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик арестованы по уголовному делу за организацию экстремистского сообщества. "Ведомости" пишут, что власти предостерегали организаторов протеста от несогласованного шествия, однако никто не был задержан.

Колонна примерно из 300 человек двинулась из Новопушкинского сквера по бульварам и далее на ул. Поварскую к зданию Верховного суда. Некоторые участники марша несли детские игрушки. Никаких лозунгов и плакатов не было.

В среду СКР внезапно объявил о том, что счел возможным изменить меру пресечения Павликовой и Дубовик с содержания под стражей на домашний арест. Решение просить об этом суд принято с учетом данных о личностях и отсутствия оснований для содержания под стражей, сообщила пресс-служба ведомства.

Газета пишет, что дело "Нового величия" приобрело политическое измерение. В таких ситуациях во властном лагере всегда происходит раскол, объясняет противоречивые действия властей политолог Аббас Галлямов. Хардлайнеры требуют максимально жестко наказать подозреваемых, условные "либералы во власти" настаивают на умеренности.

"Поэтому мы и наблюдаем взаимоисключающие вещи: кто-то сумел продавить решение о домашнем аресте, а где-то продолжают прессовать организаторов митинга", - говорит Галлямов. На самом деле эта скрытая борьба внутри режима - между сторонниками подавления всех несогласных и теми, кто готов к компромиссам с ними, - куда более важная часть политического процесса, нежели видимая всем борьба между режимом и оппозицией, отмечает эксперт. По его мнению, сказать, в какую сторону качнется маятник, пока невозможно.

"Ведомости": остановить "правоприменительный терроризм"

Корпорация Mail.ru Group (владеет социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники") в среду сообщила, что обратилась в ряд федеральных инстанций, чтобы прекратить уголовное преследование пользователей соцсетей.

Госдуму корпорация попросила объявить амнистию по статьям за возбуждение ненависти и нарушение права на свободу совести. "Амнистия должна применяться к осужденным за распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», - говорится в сообщении компании. В Верховный суд отправлена просьба обобщить судебную практику по этим делам.

По мнению компании, суд также должен дать юридические определения понятиям "пост", "репост", "лайк", "класс", чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел.

Тема амнистии для осужденных за лайки и репосты не раз поднималась экспертами, но дальше обсуждения дело не пошло, вспоминает директор центра "Сова" Александр Верховский. Под амнистию попали бы не только пострадавшие за неосторожные высказывания в сети, но и те, кто призывал участвовать, например, в джихаде. Хотя можно было бы внести изменения в содержание самой статьи, что дало бы основания к пересмотру и отмене уже вынесенных приговоров, отмечает эксперт.

Пленум Верховного суда по делам об экстремизме уже указывал на необходимость учитывать контекст, мотив и прочие обстоятельства, но это не повлияло на правоприменительную практику, говорит юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

По его мнению, у Верховного суда была масса возможностей остановить этот "правоприменительный терроризм", но он этого не сделал: "Посадки за лайки и репосты - основа государственной политики в сфере интернета, и не Верховном суду ее корректировать, не тот уровень. В этом смысле от суда зависит столько же, сколько и от Mail.ru Group, т.е. ничего", - считает эксперт.

The Bell: преследование за репост рассчитано на самоцензуру

Mail.Ru Group - владелец соцсети "ВКонтакте" - готовит почву для создания правовой базы за экстремизм в соцсетях. The Bell пишет о том, что именно это стало причиной выступлений в защиту пользователей, которых преследуют за лайки.

По свидетельству экспертов, соцсеть пока не теряет пользователей из-за уголовных преследований. В то же время ее владельцы озабочены серьезностью проблемы.

Издание указывает на то, что проблема серьезна. "Статистика показывает, что… ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", - полагает управляющий "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

"ВКонтакте" анонсировала ряд изменений, связанных с большей приватностью для пользователей. А Mail.Ru Group заявила, что "зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе", а также призвала изменить правоприменительную практику и амнистировать несправедливо осужденных.

По данным информационно-аналитического центра "Сова", в 2017 году из-за публикаций во "ВКонтакте" были вынесены как минимум 138 приговоров. Для сравнения, за посты в Facebook, ЖЖ и Youtube вынесено по два приговора. Такая диспропорция наблюдается уже несколько лет.

Действия Mail.Ru Group и "ВКонтакте" - это первый шаг, чтобы улучшить практику с уголовной ответственностью за репосты и лайки, говорит юрист "РосКомСвободы" Саркис Дарбинян.

Но эксперты полагают, что сейчас именно 282 статья, по которой идут преследования, позволяет серьезно снизить оппозиционные настроения в соцсетях. "Дела уголовные за репосты очень эффективны и очень точно таргетированы. Все люди, которые проводят много времени в сети и сидят там в своих мессенджерах и социальных сетях, все знают про уголовные дела за репосты. И механизм такой самоцензуры начинает работать. Именно на это и рассчитаны все эти дела, и они будут продолжаться", - считает политолог Кирилл Рогов.

"Независимая газета": с какой молодежью встретился Путин?

Поездка президента России Владимира Путина на форум "Машук" показала, как сильно официальная повестка может отличаться от реальности, пишет "Независимая газета".

В кадре мы видим перспективную, социально активную молодежь, которой президент говорит о своем восхищении. За кадром остаются миллионы молодых россиян, не имеющих ни возможностей, ни надежд что-либо улучшить в своей жизни, полагает издание.

По экспертным данным, каждый седьмой житель РФ в возрасте от 15 до 24 лет нигде не учится и официально не работает. В сельских населенных пунктах ситуация еще хуже: там свыше 20% молодежи исключено из сферы занятости, образования и профподготовки,

Издание критикует Путина, который обсуждал с участниками форума проекты по восстановлению древних видов искусства, национальных костюмов, архитектуры, по поддержке инвалидов, пропаганде трезвости и т.д. Газета отмечает, что на практике далеко не каждый молодой житель страны имеет возможности для улучшения своего положения.

Свыше 15% российской молодежи в возрасте 15-24 лет относятся к так называемому типу NEET-молодежи (Not in Employment, Education or Training), то есть они исключены из сферы занятости, образования и профессиональной подготовки: они нигде не учатся и не имеют официального трудоустройства. Речь идет более чем о 2 млн человек.

Об этом сообщает в своем исследовании социолог, научный сотрудник Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Зудина. В основе исследования - данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ за 2000-2016 годы. Мониторинг представляет собой серию ежегодных опросов.

В сельской местности ситуация критическая, проблемы накапливались десятилетиями, подтверждают другие эксперты. "Задача государства и местных органов власти - предлагать программы обучения, создавать условия для развития предпринимательства, чтобы вывести часть молодежи на рынок труда, - говорит доцент Российского экономического университета Людмила Иванова-Швец. - Как показывает практика, там, где местные органы или предпринимательское сообщество создают рабочие места, большая часть вовлекается в трудовую деятельность и получает стимул к дальнейшей трудовой активности".

"Коммерсант": почему Россия - против запрета "роботов-убийц"?

Россия выступает против запрета полностью автономных боевых систем, пишет "Коммерсант". РФ готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации, в которой говорилось бы о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений.

Между тем, как пояснили в МИД РФ, Москва выступает категорически против введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере, поскольку полноценного искусственного интеллекта еще не существует. Сторонники запрета "роботов-убийц", однако, предупреждают: технологии развиваются так быстро, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу.

27-31 августа в Женеве под эгидой ООН пройдут переговоры Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений (САС). С инициативой запретить и САС выступили несколько государств. Среди них, например, Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан. Всего на текущий момент идею запрета поддерживают 26 стран.

Логика инициаторов радикальных мер такова: технологии искусственного интеллекта развиваются быстрыми темпами, и появление полностью автономных машин, способных принимать решения и действовать без контроля со стороны человека, не за горами. У сторонников этой идеи большая общественная поддержка.

Однако многие страны скептически относятся к идее запрета подобных систем. Среди них и Россия. "Во-первых, надо учитывать, что речь идет о технике, не имеющей пока реально действующих образцов. Представление о таких системах имеется пока лишь весьма поверхностное и умозрительное, - напоминают в МИД РФ. - Серьезные затруднения наблюдаются даже при выработке рабочей версии определения термина САС.

Во-вторых, в МИДе указывают на "сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем". И в-третьих, в министерстве "имеются значительные сомнения относительно обозначаемой радикально настроенными государствами и неправительственными организациями недостаточности действующей международно-правовой базы для регулирования САС".

Газета отмечает, что на вооружении в российской армии есть роботизированные комплексы, однако Россия в этой сфере уступает позиции США и Китаю.

Власти США не готовы предметно обсуждать мораторий на создание автономных боевых роботов. Такой же позиции придерживаются и другие страны, активно инвестирующие в инновационные вооружения: Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Япония, Южная Корея. Единственным государством-членом Совета Безопасности ООН, поддержавшим разработку конвенции о запрете САС, неожиданно стал в апреле этого года Китай. Впрочем, в Пекине оговариваются: речь может идти только о запрещении применения полностью автономных боевых систем, но не об ограничениях на их разработку и создание.

О том, почему Москва негативно относится к требованию запретить "боевых роботов" газете "Коммерсант" рассказал советник департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Андрей Малов.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си