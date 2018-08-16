Пересадка лица крупным планом: история Кейти

Правообладатель иллюстрации Family/Martin Schoeller Image caption Операция по пересадке лица длилась 31 час

Кейти Стабблфилд было всего 18 лет, когда она лишилась лица.

Врачи спасли ей жизнь, но жить дальше она будет с чертами совсем другого человека.

Кейти стала самой юной пациенткой в США, кому была сделана трансплантация лица. Журнал National Geographic рассказал о том, какие изнурительные операции по восстановлению пришлось перенести 22-летней девушке.

Журналистам разрешили находиться в больнице штата Огайо, где оперировали Кейти. Тогда ей был 21 год.

Корреспондент и фотограф были с ней во время подготовки к хирургической процедуре и смогли увидеть результаты операции, которая длилась 31 час.

Правообладатель иллюстрации National Geographic

Рассказ о девушке, получивший название "История лица", был включен в сентябрьский номер журнала с ее портретом на обложке. National Geographic также снял о Кейти документальный фильм.

С 2010 года, когда в Испании была проведена первая операция по полной пересадке лица, через эту процедуру прошли 40 человек.

Но американские страховые компании не покрывают этот вид трансплантации, поскольку он по-прежнему считается экспериментальным.

За операцию Кейти заплатил Институт восстановительной медицины вооруженных сил, который постоянно улучшает виды восстановительного лечения для военных, получивших ранения в боях.

Кейти была прекрасным кандидатом для операции из-за юного возраста и характера полученной травмы.

Донором ее лица стала 31-летняя Адрэа Шнайдер, которая скончалась от передозировки наркотиков в 2017 году.

Врачи уже использовали некоторые ее органы для пересадки нуждающимся в них пациентам, а разрешение на трансплантацию лица дала бабушка умершей - Сандра Беннингтон, которая встретилась с Кейти после операции.

Правообладатель иллюстрации Benningdon Family/Maggie Steber/ National Geograph Image caption Бабушка Адрэи Шнайдер сказала, что узнала черты внучки в лице Кейти

Кейти говорит, что плохо помнит свою жизнь до того момента, когда она попыталась покончить с собой. По словам ее близких, в подростковом возрасте она очень переживала из-за переездов, неудавшихся отношений и хронических желудочно-кишечных заболеваний.

В результате попытки самоубийства была повреждена большая часть ее лица, в том числе нос, часть лба и челюсти. Также сильно пострадали мозг и глаза.

Поначалу ее лечили в Миссисипи, затем перевели в Теннесси, и в итоге она оказалась в клинике Кливленда в штате Огайо, которая считается новатором в развитии трансплантологии.

Перед операцией по пересадке Кейти перенесла 22 реконструктивно-пластических операции, в которых для восстановления ее челюсти использовались часть бедра и материалы, созданные с помощью трехмерной печати.

По словам Кейти и ее семьи, когда им сообщили, что она может подойти для операции, они не знали точно, чего им ждать.

"Я понятия не имела, что такое трансплантация лица. Когда родители мне все объяснили, я очень обрадовалась, что у меня вновь появится лицо, и я смогу вернуться к нормальной жизни", - сказала она.

Она ждала целый год. Два возможных донора не подошли по ряду причин, но в итоге в мае 2017 года операция состоялась.

Правообладатель иллюстрации Maggie Steber/National Geographic Image caption Мать Кейти Алеся (на фото слева) сказала, что ее дочь хотела операцию, чтобы на нее не таращились на улице

Поначалу врачи планировали пересадить лишь часть лица, но затем было принято решение использовать большую часть лица донора, чтобы уменьшить риск отторжения.

После пересадки были проведены еще три дополнительные операции. Скорее всего, операций будет еще больше, чтобы улучшить вид лица и его функциональность.

Кейти по-прежнему сложно разговаривать из-за полученных ртом повреждений. До конца жизни ей придется принимать препараты, которые снижают вероятность отторжения трансплантированного лица.

Второй шанс

В интервью National Geographic девушка сказала, что надеется поступить в колледж, чтобы затем стать психологом.

Также ей интересно было бы выступать перед подростками на тему самоубийств и ценности жизни.

"Мне многие помогали. Теперь я хочу помогать другим", - сказала она.

Пластический хирург Брайан Гастман сказал, что благодаря медицинской процедуре у Кейти появился второй шанс, сообщает Си-эн-эн.

"Больше всего я хочу, чтобы Кейти была счастлива. Это самое главное. И также хотелось бы, чтобы она могла вести более-менее нормальную жизнь", - сказал Гастман.

"Затем она сможет рассказывать о том, как быть сильной несмотря ни на что, и не позволять одному решению в жизни делать вас тем, кем вы являетесь", - добавил он.