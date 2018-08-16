Девять самых ярких образов Мадонны

Мадонне исполнилось 60. За свою сценическую карьеру она сменила десятки образов, необычных и ярких, органично вписываясь в каждый из них.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1977 год

Предлагаем вам вспомнить некоторые из них.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1985 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1990 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1993 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1998 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 2003 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 2004 год

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