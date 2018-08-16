Девять самых ярких образов Мадонны

  • 16 августа 2018

Мадонне исполнилось 60. За свою сценическую карьеру она сменила десятки образов, необычных и ярких, органично вписываясь в каждый из них.

Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 1977 год

Предлагаем вам вспомнить некоторые из них.

Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 1985 год
Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 1990 год
Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 1993 год
Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 1998 год
Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 2003 год
Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 2004 год
Мадонна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption 2018 год

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