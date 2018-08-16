Пользователи соцсетей нашли по фото виновника аварии со смертельным исходом
Пользователи Reddit смогли идентифицировать фрагмент передней фары, принадлежавшей машине, которая сбила пешехода насмерть в американском штате Вашингтон.
Водитель покинул место ДТП. Позже его арестовали.
В прошлый четверг полиция Вашингтона в "Твиттере" написала, что велосипедиста сбила чёрная машина и поделилась фото небольшой детали с места аварии.
Сначала следов не было, однако затем фотографию запостили в сервис Reddit, и всё изменилось.
Пользователь, опубликовавший фото, подписал его "Что это за штука" - "WhatIsThisThing": с помощью этой метки на онлайн-платформе опознают незнакомые живые и неживые объекты.
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Некий юзер /u/JeffsNuts ответил картинкой и описал деталь как "гнездо передней фары Chevrolet Silverado".
По словам этого Джеффа, он долгое время был транспортным инспектором в штате Мэриленд и потому собаку съел на передних фарах авто.
Во вторник сотрудница вашингтонской полиции Джоанна Батист написала в "Твиттере", что детективы смогли арестовать подозреваемого после идентификации фрагмента фары в Reddit.
Анализ Джеффа впоследствии подтвердили местные жители.
"Наводка местного анонима помогла арестовать водителя ChevroletК-10 1986 года выпуска", - добавляет полиция.
Джефф вышел на связь с Би-би-си и заметил, что его позабавила процедура опознания, но при этом он хотел бы, чтобы трагедии в принципе не происходило.
По словам мужчины, роль юзера, запостившего изначальное фото, в раскрытии преступления не меньше, чем у него самого.
Для некоторых комментаторов возможность опознать автомобиль по столь мелкой детали стала полной неожиданностью.
"В голове не укладывается, что они раскрыли дело благодаря крохотному обломку машины! Поразительно", - переваривает случившееся Аманда.
В соцсетях также порадовались, что Reddit может выступать в качестве "силы добра".
"Смотрите-ка, сегодняшний интернет, а приносит пользу и всё такое. Отличная работа полиции и помощь добровольцев", - радуется Мелани де ла Крус в "Твиттере".
Десятки пользователей платформы поздравили Джеффа и восхитились его знаниями.
"Отличная работа, JeffsNuts - без сомнения, семья [погибшего] будет благодарна, что ты поставил точку во всём этом", - пишет PinchieMcPinch.
"Без шуток, это великолепно, за такое должны награждать", - пишет юзер Jawsbutwithabear.