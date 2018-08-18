Оседлые кочевницы Ямала: вынужденное одиночество

  • 18 августа 2018
женщина-кочевница и стадо Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
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В селе Яр-Сале на полуострове Ямал живут женщины из общины оленеводов-кочевников. Теперь они ведут оседлый образ жизни поневоле: община оставила их доживать свои дни в одиночестве, в стороне от привычной кочевой жизни, которую они так любят.

Мужчины из числа кочевников, старея, как правило, остаются вместе с молодым поколением и продолжают вести кочевой образ жизни, сохраняя свое положение и социальную роль в общине. Женщины же зачастую вынуждены в престарелом возрасте оставаться в одиночестве.

Израильский фотограф Одед Вагенштейн отправился на Ямал, чтобы увидеть, как живут эти забытые и оставленные родственниками-кочевниками женщины.

мальчик Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Маленький кочевник играет в старых санках на полуострове Ямал. Ему предстоит пройти тысячи километров по тундре вместе со своей общиной.
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Сани Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Почти все "бывшие кочевницы", с которыми говорил Одед Вагенштейн, скучают по кочевой жизни
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"Чтобы с ними встретиться, мне пришлось лететь [до Москвы], потом из Москвы ехать 60 часов на поезде, а затем еще семь часов добираться в трясущемся автомобиле", - рассказывает фотограф.

"Я был удивлен, как тепло они меня приняли. Мы пили чай и они рассказывали мне свои истории, пели колыбельные и делились со мной тоской: далекими воспоминаниями о заснеженных пейзажах, стадах северных оленей, тоской по ушедшим родителям и близким и ощущением опустошенности из-за того, что они чувствуют себя ненужными", - рассказывает Одед Вагенштейн.

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Ангелина Серотетто Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Ангелина Серотетто - из семьи шаманов
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Ангелина Серотетто, 76 лет

Ангелина родилась в семье шаманов. Мама научила ее "читать будущее", основываясь на том, что "говорят" священные предметы, в том числе священные животные и растения.

"Да, я очень скучаю по прошлому, но стараюсь оставаться оптимистом. Я смотрю на все любящим взглядом. Мне кажется, этому учишься, когда стареешь", - говорит Ангелина.

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Отипана Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Отипана говорит, что больше всего на свете ей снова хочется побродить по тундре. Но сейчас она прикована к постели.
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Отипана Ауди, 77 лет

Отипане пришлось пережить много потерь. Муж, сын и дочь умерли, а несколько лет назад погибло все ее стадо оленей - из-за голода во время сильных холодов.

Сейчас Отипана уже почти не может ходить и прикована к постели. Она понимает, что уже, наверное, никогда не получится побродить по тундре, а тем более вернуться к кочевникам.

"Я скучаю по летнему времени, когда мы рыбачили. Я скучаю по своей семье и северным оленям, но больше всего мне хочется снова ходить. Гулять по снегу", - признается она.

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Зинаида Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Зинаида Эвай живет в маленькой квартире одна вместе с несколькими котами
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Зинаида Эвай, 72 года

Зинаида вспоминает о том, какой прекрасный был у нее муж - любвеобильный и веселый - таким он оставался, по ее словам, до последнего дня. Сейчас она живет в маленькой квартире одна вместе с несколькими котами.

"Сейчас они тоже уже старые. Теперь только осталось петь колыбельные себе самой", - говорит Зинаида.

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Пудани Ауди в своей квартире Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Пудани Ауди в молодости была одним из главных погонщиков оленей в своей общине
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Пудани Ауди, 70 лет

Как и ее предки, кочевавшие по тундре на севере Сибири тысячи лет назад, Пудани вела кочевой образ жизни с самого рождения. Когда она выросла, то стала одним из главных погонщиков оленей в своей общине.

Она и сейчас надеется, что однажды сможет вернуться к кочевникам, но эта мечта вряд ли может реализоваться.

"Мне не хватает того чувства свободы и воздуха, но я чувствую, что моя игра окончена - я больше там не нужна", - признается она.

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Лилия Ямкина в своей квартире Правообладатель иллюстрации Oded Wagenstein
Image caption Лилия Ямкина пишет песни о любви к тундре и говорит о своей мечте когда-нибудь опубликовать их в журнале.
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Лилия Ямкина, 74 года

Лилия в своей общине была единственной, кто умел читать. Она помнит, какой важной она себя чувствовала, когда вслух читала письма и документы.

Ее умение стало причиной того, что отец не отпустил ее на учебу в университет. Она хотела стать учителем, но община сочла, что она гораздо нужнее им - потому что больше никто бы не смог прочитать им вслух.

Сейчас она живет одна в своей квартире. Она пишет песни о любви к тундре и говорит о своей мечте когда-нибудь опубликовать их в журнале.

"Когда я была молода, я не очень понимала важность традиций и семьи. Я так часто спорила со своими родителями. Мне хотелось порвать со своими корнями. Я помню, как мне нравилось, когда они рассказывали мне у костра сказки. Я так по ним скучаю", - говорит Лилия.

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Фотографии и интервью: Одед Вагенштейн.

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