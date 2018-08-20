"Политика. Козлов". Все выпуски

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов задает каверзные вопросы российским политикам, общественным деятелям и посетителям политических акций. У них не всегда находятся ответы на эти вопросы.

Можно ли рассказывать анекдоты про Путина? Готовы ли российские депутаты выкинуть свои айфоны в ответ на американские санкции? Что будет после Путина? Зачем повышать пенсионные возраст?

Кремлевский обозреватель Русской службы Би-би-си Петр Козлов задает политикам, чиновникам, депутатам и обычным людям простые вопросы о сложных вещах. Что из этого получается, смотрите в коротких видео рубрики "Политика. Козлов".

Зачем приехали в Москву американские сенаторы?

Media playback is unsupported on your device Американские сенаторы приехали в Москву. Зачем?

Впервые за несколько лет со времен ухудшение отношений России и США группа американских сенаторов приехала в Москву и встретилась с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, Встреча состоялась меньше, чем за две недели до переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Петр Козлов попытался выяснить - на какие уступки готовы пойти Москва и Вашингтон, чтобы улучшить отношения, и правда ли Трамп готов признать, что Крым российский?

Пенсионная реформа: о чем молчат единороссы?

Media playback is unsupported on your device Пенсионная реформа: о чем молчат единоросы?

Пенсионную реформу 28 июня обсуждали в штабе партия "Единая Россия". В дискуссии участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов ждал итогов встречи три часа и попытался узнать детали у членов партии. Но почти все они отказались отвечать на вопросы.

"Страна не переживет Джигурду в роли мэра Москвы". Кто еще претендует на пост?

Media playback is unsupported on your device "Страна не переживет Джигурду в роли мэра Москвы". Кто еще претендует на пост?

Меньше чем за три месяца до выборов мэра Москвы в столице открылся штаб Сергея Собянина. На прошлых выборах мэра в 2013 году Собянин едва избежал второго тура, получив 51,37% голосов. Его главный соперник Алексей Навальный набрал тогда 27,24% голосов избирателей. В этот раз Навальный в выборах участвовать не может из-за непогашенной судимости. О желании баллотироваться заявили не только политики, но и общественные деятели и даже артисты.

Есть ли сейчас у Собянина конкуренты? Знают ли о них москвичи? Об этом корреспондент Би-би-си Петр Козлов спросил муниципальных депутатов, без подписей которых кандидаты не смогут выдвинуться, и москвичей.

Путем Путина: кто поедет отдыхать в Крым по мосту?

Media playback is unsupported on your device По пути Путина: кто поедет отдыхать в Крым по мосту?

В мае 2018 года состоялось открытие Крымского моста - самого длинного моста в России и одного из самых длинных в Европе. Дорогостоящий проект соединил материковую часть России с аннексированным Крымом.

Первым отрезок в 19 километров из Краснодарского края в аннексированный Крым по мосту проехал президент России Владимир Путин. Готовы ли последовать его примеру и поехать в отпуск в Крым на машине звезды шоу-бизнеса и другие россияне?

Идеальный премьер-министр. Какой он?

Media playback is unsupported on your device Идеальный премьер-министр. Какой он?

Дмитрий Медведев во второй раз стал премьер-министром России. Его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Путиным, 8 мая утвердила Госдума. Других кандидатов не было.

Из присутствовавших на заседании 433 депутатов за его кандидатуру проголосовали 374, против - 56.

Корреспондент Русской службы Би-би-си попытался узнать у депутатов: каким должен быть идеальный премьер-министр и соответствует ли этим качествам Дмитрий Медведев?

"Вперед, работать!" Что рассказали гости инаугурации

Media playback is unsupported on your device "Вперед, работать!": что рассказали гости инаугурации

7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации: Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента.

По Конституции он не сможет быть президентом в следующий раз. Корреспондент Русской службы Би-би-си посетил церемонию и поговорил с ее гостями о том, как она прошла и что они будут делать дальше.

Готовы ли депутаты лечиться корой дуба и растоптать айфон?

Media playback is unsupported on your device Готовы ли депутаты разбить айфон и лечиться корой дуба?

Россия придумала свой ответ на очередные санкции США. После того, как Вашингтон расширил ограничительные меры на 24 российских чиновника и предпринимателя и 14 российских компаний, российские власти подготовили законопроект, по которому президент и правительство могут ограничить поставку любых товаров из США и работу с любыми компаниями.

Законопроект - особенно положения о запрете иностранных лекарств - вызвал широкое обсуждение. Защищая его, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить американские лекарства корой дуба и боярышником. Муниципальный депутат Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой айпад.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов отправился в Думу и спросил у депутатов, на что готовы пойти они сами в пику Америке.

"Поддержать шатающихся, чтоб не шатались": как живет "Уралвагонзавод"

Media playback is unsupported on your device "Готовы поддержать шатающихся, чтобы не шатались": как живет "Уралвагонзавод"?

В 2012 году рабочие Уралвагонзавода обещали приехать в Москву, "выйти с мужиками и отстоять свою стабильность" в ответ на массовые митинги протеста по итогам выборов Госдумы.

В 2018 году поддержка понадобилась самому заводу: на его финансовые показатели повлияли санкции, а рабочие судятся из-за снижения зарплат. В разгар предвыборной кампании завод посетил Владимир Путин.

Петр Козлов спросил у рабочих, готовы ли они отстаивать Путина до сих пор.

"Путин уже как родной": в Москве прошел патриотический митинг-концерт

Media playback is unsupported on your device На митинге-концерте "Россия в моем сердце": для нас Путин уже как родной

В разгар предвыборной кампании в центре Москвы на Васильевском спуске прошел патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце". Организаторы хотели одновременно поддержать российских олипийских спортсменов и почтить память героев Великой Отечественной войны.

По данным МВД, в акции приняли участие более 60 тысяч человек. По словам очевидцев, людей из других городов привозили на акцию на автобусах. Из-за плохой погоды или по каким-то другим причинам буквально за пять минут до начала программы люди начали уходить.

Корреспонденту Русской службы Би-би-си Петр Козлов спросил у участников митинга, видят ли они Россию без Путина и после Путина.

"После четвертого, иншалла, будет пятый": как Путина выдвигали в президенты

Media playback is unsupported on your device "Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты

26 декабря 2017 года несколько сотен звезд спорта и эстрады, политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты. Но сам Путин на собственное выдвижение не пришел. Русская служба Би-би-си спросила у участников собрания, можно ли выдвигать кандидата без самого кандидата и чего они ждут от Путина в случае его избрания.

"Не боись, я за кефиром": Симоньян, Петросян и Тимати рассказывают анекдоты о Путине

Media playback is unsupported on your device "Не боись, я за кефиром!": Симоньян, Петросян и Тимати рассказывают анекдоты о Путине

А вы знаете анекдоты о Путине? Этот вопрос корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов задал доверенным лицам президента.

Шутки про своего кандидата вспомнили не все. Глава телеканала RT Маргарита Симоньян анекдот вспомнила сразу. Все анекдоты про Путина, которые знает рэпер Тимати, по его словам, "не очень приличные". Режиссер Никита Михалков считает, что анекдотов про Путина не меньше, чем про Чапаева, и вспомнить один сложно.

.