Москва содержит каждого десятого пенсионера в России, сказал Собянин. Это так?

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Москва содержит 10% российских пенсионеров, следует из слов мэра столицы Сергея Собянина.

"Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые отчисляют [деньги] в пенсионные фонды", - заявил он в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

Насколько близка эта оценка к реальности? Посчитаем на данных статистики за 2016 год.

За 12 месяцев работающие москвичи отчислили в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 1,4 трлн рублей, говорилось в презентации самого Собянина на Московском урбанистическом форуме летом прошлого года.

Всего по всей России в оба фонда удалось собрать 5,1 трлн рублей: 4,1 трлн рублей страховых взносов в ПФР и 1 трлн рублей - в ФОМС, говорится в отчете ПФР за 2016 год. Иными словами, на Москву пришлось 28% от взносов со всей страны.

Би-би-си не удалось найти данные о выплатах москвичей в ПФР и ФОМС по отдельности. Исходя из соотношения 4 к 1 (работодатель отчисляет 22% зарплат на пенсионное обеспечение и 5% - на обязательную медицину), получается, что на Москву пришлось около 1 трлн рублей отчислений в государственный пенсионный фонд.

Хватит своим и еще останется

Средняя пенсия в России в 2016 году составила 17,4 тысячи рублей в месяц. "Московского" триллиона рублей хватило бы, чтобы год платить пенсию 5,6 млн или 13% от 43,2 млн российских пенсионеров.

В самой Москве в 2016 году насчитывалось 3 млн пенсионеров (7% от общероссийского числа). Помимо них пенсионных отчислений москвичей хватило бы еще на выплаты еще 2,6 млн россиян из других регионов.

Таким образом, слова Собянина о "каждом десятом россиянине" действительно можно считать близкими к реальности.

С этим выводом согласна директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. "Москва - город с самыми большими белыми зарплатами", - напоминает эксперт.

По данным Росстата, на каждого пенсионера в Москве приходится 2,9 занятых в экономике (максимум среди всех субъектов РФ), при том что в среднем по стране этот коэффициент составляет 1,7. Этого удается достичь благодаря продолжающейся миграции из других регионов, говорит Зубаревич.

Впрочем, вопрос о том, насколько эти впечатляющие цифры являются заслугой властей Москвы и лично мэра Собянина, остается открытым.

В понедельник, 13 августа, началась его предвыборная кампания. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.