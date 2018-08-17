Супермен в купальнике: борьба с сексизмом на обложках комиксов

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora Image caption Реальная обложка выпуска из серии "Женщина-Халк" (слева) и переработка Шрейи Ароры (справа)

Женщина-Халк обладает сверхсилой и сверхскоростью. Во вселенной "Марвел" ей нет равных в рукопашном бою.

Тем не менее на одной из обложек посвященной ей серии комиксов, 1991 года выпуска, зеленая супергероиня предстает в бикини, с тщательно прорисованной стройной фигурой.

Увидев эту обложку, индийская художница Шрейа Арора, была шокирована и возмущена.

"В случае Халка, то, как его рисуют, объясняется физической силой героя. В случае же с Женщиной-Халком акцент делается на сексуальности", - говорит 21-летняя дизайнер Арора, с детства любившая комиксы.

Это навело ее на мысль о том, чтобы перевернуть гендерные роли в комиксах с ног на голову.

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora Image caption Халк и женщина-Халк в одной и той же позе

В рамках своего арт-проекта Арора перерисовывает обложки классических комиксов о супергероинях, заменяя их на героев-мужчин.

Результат - обложки со Спайдерменом, Суперменом и Бэтменом в "женских" позах и нарядах.

Спайдермен стоит боком к зрителю, из одежды на нем только трусы-бикини, Железный человек стоит на четвереньках на краю крыши, высоко задрав ягодицы.

"Мужчину бы никогда не нарисовали так, как рисуют супергероинь", - делится своим возмущением Арора в беседе с проектом Би-би-си "100 женщин".

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora Image caption Женщина-Паук (слева) и Железный человек в одинаковых позах

"Марвел", DC и других издателей комиксов и раньше неоднократно упрекали в сексизме.

Арора, ученица Национального института дизайна в Ахмедабаде, обратила внимание на гендерный дисбаланс, только когда поехала учиться во Францию.

"Может быть, чтение комиксов на незнакомом языке заставило меня обращать больше внимания на визуальную составляющую", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora Image caption Без плаща но в купальнике: так Арора видит Супермена

Арора видит корень проблемы в том, что комиксы очень часто рисуют мужчины, и для удовольствия мужчин.

"Нынешняя манера рисовать супергероинь появилась из-за этого порочного круга. Издатели определяют целевую аудиторию, и ее ожидания оправдывают создание сомнительного контента", - говорит она.

"Мне бы хотелось, чтобы издатели поняли, что на рынке безусловно есть место и для менее стереотипных комиксов", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora Image caption "Хранители мужского эго", автор Шрейя Арора

Образ тела

Оппоненты Ароры считают, что супергерои обоих полов в принципе обладают идеальным телосложением - в реальности ни для мужчин, ни для женщин такие формы недостижимы. Однако она все равно считает, что авторы комиксов используют визуальный язык мизогинии.

"Стандарты для мужчин, с огромными бицепсами и кубиками на животе, нужны, чтобы герои воплощали силу и мощь. Героинь же специально делают не сильными, а как можно более сексуальными. Тела сильных и атлетичных женщин из реальной жизни, например Серены Уильямс, считаются чрезмерно грубыми", - говорит она.

"Если бы создатели хотели, чтобы героини выглядели сильными, у них не возникло бы недостатка в примерах из реальной жизни", - полагает молодая художница.

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora

Другие проекты Ароры тоже посвящены сексизму в изображении женского тела и тому, что она называет гендерным дисбалансом в СМИ.

Одна из ее работ - вымышленная реклама в журнале, на которой женщина изображена с застегнутым на молнию ртом. Арора уверена, что женщины в Индии и многих других странах не могут прямо говорить о домашнем насилии, жертвами которого они становятся.

"Почему вы виноваты, если вас пытаются изнасиловать", - с таким слоганом художница оформила обложку нарисованного ей несуществующего журнала.

Правообладатель иллюстрации Shreya Arora

"Над этими темами работает много молодых увлеченных художников - они поднимают социальные темы и начинают дискуссии, но даже эти дискуссии - для привилегированных слоев - для людей с доступом в интернет, для говорящих по-английски и в какой-то мере для понимающих язык образов", - говорит Арора.

"Но в Индии и в других странах есть люди, которые не подпадают под эти критерии. Я хочу разработать платформу, которая станет связующим звеном, чтобы решить проблему слабого воздействия этих хороших идей на самом массовом уровне", - заключает она.