СМИ России: арестованных девушек отпустили из-за резонанса

В обзоре российских газет за 17 августа:

"Коммерсант": следствие передумало из-за митинга и внимания СМИ

Изменение меры пресечения фигуранткам громкого уголовного дела комментирует "Коммерсант". 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик отпустили из СИЗО под домашний арест, на следующий день после несогласованного "Марша матерей" в их защиту у Верховного суда.

Газета указывает, что следствие внезапно поменяло свою позицию: еще неделю назад оно настойчиво заявляло о необходимости содержания девушек под стражей.

Один из поручителей, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, у здания суда объяснил свою позицию: "Я верю, что девушки не виноваты ни в чем, а только повелись на провокаторов от силовиков. Если позволить силовикам совершать такие действия, половина страны окажется в СИЗО, в том числе и я", - заявил он журналистам.

Газета напоминает, что речь идет о группе молодых людей и девушек, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию и планировали свергнуть власть. Адвокаты утверждают, что обвиняемые стали жертвами провокации спецслужб.

Следственный комитет обосновал просьбу об изменении меры пресечения "завершением основных следственных действий по уголовному делу". "Сейчас у меня нет никакой информации, когда начнется следующая стадия дела", - говорит адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов, защитник обвиняемого по делу "Нового величия" Максима Рощина.

"Я считаю, что следствие еще далеко не закончено", - сказала адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина, представляющая интересы Руслана Костыленкова.

По мнению адвоката, СКР был вынужден заявить о завершении основных следственных действий по делу "Нового величия", чтобы объяснить резкую смену позиции по вопросу меры пресечения для Анны Павликовой и Марии Дубовик. "Лично я думаю, что девочек освободили из СИЗО именно из-за большого общественного резонанса и внимания СМИ", - считает Сидоркина.

"Ведомости": россияне теряют контроль над персональными данными

Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными, об этом стало известно "Ведомостям". Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим организациям - именно это предлагается в новом законопроекте.

Сейчас закон запрещает передачу персональных данных, но представители бизнеса предлагают внести поправки. Фонд "Сколково" (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению - рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, заявил представитель "Сколково". Она либо одобрит поправки, либо вернет на доработку.

Отвечать за сохранность персональных данных по поправкам будет компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей придется разместить на сайте список всех компаний, которым она отдаст обработку данных, или найти другие способы уведомить гражданина, кто получит доступ к его данным, и зафиксировать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных.

Разработкой законопроекта занималось объединение экспертов из IT-компаний, операторов связи, банков, они перечислены на сайте АНО "Цифровая экономика". Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно, рассчитывает участник обсуждения поправок.

"Мегафон" в целом поддерживает законопроект - он усовершенствует порядок обработки данных, а это будет стимулировать развитие новых услуг в цифровой экономике, объясняет представитель оператора. Эксперты движутся к тому, чтобы упростить выдачу, отзыв, корректировки согласий на обработку персональных данных, считает представитель "Ростелекома".

Есть и не согласные с идеей. Человек потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе, комментирует документ директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович: он разрешает нынешним и будущим - любым партнерам компании распоряжаться данными без ведома человека. Такой подход, по мнению Орехович, нарушает права пользователя. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные себе не может никто, непреклонна она.

"Коммерсант": туроператорам помогут возить туристов в Крым

Подготовленная Минкультом программа субсидирования туроператоров стоимостью около 350 млн руб. может измениться. "Опора России" хочет распространить ее на участников рынка, отправляющих путешественников в Ставрополье, Татарстан, Сочи и Крым, пишет "Коммерсант". До сих пор власти планировали поддерживать туризм в отдаленных регионах и Краснодарском крае вне Сочи.

Получить субсидии могут туроператоры, отправляющие определенное число людей в российские регионы. Так, чтобы получить 5 тыс. руб. за каждого туриста, нужно за год отвезти не менее 200 человек на Алтай, Камчатку, Сахалин, в Бурятию, Алтайский край или Иркутскую область. Положены субсидии и тем, кто отправляет не менее 300 человек в Приморье и Тюменскую область.

Для операторов, отправивших более 300 человек за год в Карелию, предусмотрены субсидии в 2 тыс. руб. на туриста. Самый низкий норматив у "Серебряного кольца": туроператорам будет достаточно привлечь на него более 150 туристов за год, тогда они получат по 1,5 тыс. руб. за каждого.

Самые же высокие показатели предполагаются для Краснодарского края: на 2 тыс. руб. за путешественника смогут рассчитывать туроператоры, которые привозят в регион, за исключением Сочи, более 500 человек в межсезонье.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников говорит, что общий бюджет программы субсидирования составит около 350 млн руб. на год. Но, по его мнению, без поддержки туроператоров, работающих в Крыму, Сочи, Ставрополье и Татарстане, эти меры могут оказаться малоэффективными для всего рынка.

Но участники рынка не видят в субсидиях большой помощи. В численном выражении эффект от субсидирования в любом случае будет незначительным, уверен гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Мы считаем, что один привлеченный турист стоит 2 тыс. руб., что составляет стоимость наших маркетинговых усилий. То есть при бюджете в 350 млн руб. мы сможем говорить о 175 тыс. дополнительных путешественников - это 2,5% от общего объема организованного рынка внутреннего туризма", - уточнил он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си