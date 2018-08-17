Зачем Трампу создавать космические войска?
США хотят создать космические войска. Если это произойдет, то новый род войск в американской армии появится впервые с 1947 года.
При этом астронавтов вооружать в ближайшее время не планируется. Тогда о чем идет речь?
По словам вице-президента США Майка Пенса, Китай и Россия разрабатывают боевые лазеры авиационного базирования и противоспутниковые ракеты. Это обстоятельство, как подчеркивает Пенс, нельзя не учитывать.
"Космическая среда за последнее поколение претерпела фундаментальные изменения. Если раньше космос был мирным и пустынным, то сейчас он переполнен и враждебен", - заявил Пенс.
Речь идет о создании войск, которые будут обеспечивать защиту американских интересов в космосе: у США сотни спутников, которые используются в том числе для обеспечения связи и разведки.
О планах создания космических войск ранее говорил президент страны Дональд Трамп. Он также обращал особое внимание на усилия, которые предпринимают соперники США в космосе.
"Я видел то, чего вы бы никогда не хотели увидеть", - сказал тогда Трамп.
На самом деле мировые державы используют космос в военных целях уже давно. Взять хотя бы обеспечение связи или использование спутников для разведки.
Почему же США забеспокоились именно сейчас?
Космическая гонка сверхдержав
Космос используется как в мирных, так и в военных целях. И иногда эти сферы могут пересекаться.
Например, спутниковая навигационная система GPS изначально была разработана для использования в военных целях. Но позже она начала широко применяться и в гражданских целях.
"Люди не всегда понимают, что космос уже давно стал военной средой. Космос милитаризован уже с 1960-х годов", - говорит Александра Стикинг, эксперт по космической безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Во время холодной войны США и СССР, конечно, не вели бои в космосе, но использовали спутники в целях разведки и шпионажа. У СССР было оружие, способное наносить удар по спутнику на орбите. У США в Тихом океане была противоспутниковая ракетная установка.
Китай, Россия и США проводили испытания оружия, которое способно с земли уничтожать спутники.
Майк Пенс в ходе выступления акцентировал внимание на возросшей военной активности России и Китая в космосе.
"В последние 10-15 лет мы наблюдаем возрождение интереса и развития противокосмического оружия, которое может быть использовано для уничтожения различных объектов в космосе. Большая часть технологий разрабатывается Россией и Китаем, но США также работает над аналогичными задачами", - говорит директор фонда Secure World Брайан Уиден.
США являются лидером по числу как коммерческих, так и государственных спутников, находящихся на орбите. За США следует Китай, который обгоняет Россию по числу находящихся на орбите спутников.
При этом число военных спутников Китая продолжает расти, а Россия недавно провела модернизацию своей системы спутников военного назначения.
Новые приоритеты США
Создание Вашингтоном космических войск может быть отчасти ответом на некоторые пункты в военной и космической программах КНР, говорит военный эксперт из университета Лестера Бледдин Боуэн.
"США активизировались в ответ на действия Китая", - говорит он, отмечая, что как раз сейчас программы КНР привели к определенным результатам, вызвавшим беспокойство Вашингтона.
В 2007 году Китай провел испытания противоспутниковой ракеты, которая уничтожила их собственный метеорологический спутник на высоте 500 миль (около 804 км).
Несмотря на недостаток исчерпывающей информации об этом испытании и технологиях, которые есть у Пекина, США и Россия считают, что они также должны развивать собственные программы по созданию противоспутникового оружия.
Как следует из заявления вице-президента США, администрация Трампа считает необходимым пересмотреть военные приоритеты США в связи с появлением новых угроз.