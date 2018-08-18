Я носила "инстаграмное лицо" неделю. И вот что из этого вышло

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Журналист Би-би-си Александра Джонс на собственном примере выясняла, каково жить с идеальным селфи-макияжем.

Это выглядит как 3D-эффект. Так можно описать мой макияж. Я чувствую толстый слой румян на моих щеках и лице.

Если бы я не наносила полный макияж (основа, консилер, бронзер, пудра, два типа контура, хайлайтер и шесть оттенков теней), я бы переживала, что коллега, с которым я случайно столкнулась, мог разглядеть мои красные от смущения щеки. Но с "инстаграмным лицом" это невозможно.

Я предполагала, что эксперимент пройдет по-другому.

На фотографиях я была безупречна - я тратила больше часа, фотографируя себя под каждым углом и ракурсом. Фотография за фотографией.

Вне зависимости от света мое лицо выглядело идеально - и похожим на лицо куклы. Я выглядела вызывающе и сексуально.

"Ты создал монстра, я не могу перестать фотографировать себя", - сказала я моему визажисту, который потратил 90 минут, рисуя это лицо.

Коллега, пытаясь сдержать смех, рассматривает мое лицо: "Это просто… это очень… это по-другому".

Мой обычный макияж включает только пять косметических средств и занимает 4 минуты 37 секунд в автобусе на пути на работу (да, я засекала). Но я бы не сказала, что я не стараюсь. Наоборот, я люблю экспериментировать, покупая косметику и делая разный макияж. Поэтому мне казалось, что эксперимент с "инстаграмным лицом" будет для меня пустяком.

Мир "Инстаграма"

Итак, я решила неделю ходить с "инстаграмным лицом" - макияж, который стал доминировать в социальных сетях в последние три года. И, судя по первому впечатлению, эксперимент будет сложнее для моего самолюбия, чем я предполагала.

Поищите хэштеги селфи-макияжа в любых социальных сетях, и вы увидите, что это. Уникальные недостатки, которые делают нас теми, кто мы есть, которые подчеркивают нашу природную привлекательность, заменены "инстаграмным лицом".

Идеальная кожа, выделенные скулы, яркие кошачьи глаза и большие полные губы - это и есть инстаграм-лук. Он сегодня также популярен, как ресницы Твигги в 60-х или блестящая кожа Кейт Мосс в 90-х. Популяризированное Ким Кардашян, "инстаграмное лицо" стало визитной карточкой многих современных блогеров.

"Тебе будет сложно носить этот макияж днем", - объясняет визажист Зои Мур. Чтобы сделать мне "инстаграмное лицо", она использует 25 разных косметических средств.

"Такое лицо - это устранение всех недостатков и максимальная маскировка текстуры кожи", - объясняет Зои. Она работает визажистом около 10 лет и наблюдает за влиянием "инстаграмного лица" на работу мастеров по макияжу, на запросы своих клиентов и на мир в целом.

"Я видела много девушек-подростков и двадцатилетних в этом макияже. Это всегда сложно - рисовать им это лицо. Как визажист ты не подчеркиваешь какие-то черты или пытаешься создать что-то уникальное. Наоборот, ты всегда выравниваешь лицо, зарисовывая все индивидуальные черты", - делится опытом Зои.

Например, нос должен быть миниатюрным. Этот эффект достигается за счет нанесения контура на обе стороны, что создает определенную оптическую иллюзию. Глаза и губы нужно всегда рисовать очень большие.

"Девушки, которые следуют всем этим тенденциями "инстаграмного мира", находятся под большим давлением", - уверена Зои.

В реальной жизни

В реальной жизни с идеальным селфи-макияжем в середине дня на оживленной улице Лондона я чувствую себя взрослой женщиной (мне 29), которая хочет казаться моложе.

Несколько слоев основы под макияж, контур, румяна, хайлайтер и все остальное, чтобы создать 3D-эффект.

Тени делают глаза большими и соблазнительными. При этом они не подходят ни к чему из моей одежды, которая кажется слишком обычной по сравнению с моим "инстаграмным лицом".

Я иду на встречу с другом. Моя голова опущена вниз.

Я не хочу встречаться глазами ни с кем из прохожих и с каждым шагом чувствую себя все более комично. Чтобы поднять настроение, я делаю несколько селфи и испытываю внутреннее чувство удовлетворения.

Эффект от этих фотографий, изображения на которых так далеки от того, кто я есть на самом деле, как горячий шоколад для души.

Правообладатель иллюстрации Anna Michel Image caption "До" и "после"

Я быстро загружаю одну фотографию в "Инстаграм" с пометкой, что я пробую новый лук. Уведомления начинают приходить каждую секунду.

Мои подписчики - это только друзья и семья. Мои посты в среднем собирают 40 лайков.

Я обновляю страницу. У меня уже 35 лайков за 10 минут. Это становится зависимостью. Я подсела.

В этот вечер за ужином моя подруга присматривается ко мне. "Я не могу перестать смотреть на твое лицо, - бормочет она. - Каждая черта будто направлена специально на меня".

Вечером становится темнее, и количество макияжа на моем лице уже не так заметно. Подруга отмечает: "Теперь мне нравится твое лицо. Это как будто ты, но сексуальнее".

Может в этом и есть трюк этого лица - нужно меньше света?

Стоит вспомнить мысль визажиста Зои Мур о том, что "инстаграмное лицо" сложно носить каждый день.

Об этом же говорит Анита Бхагвандас, директор красоты в журнале Stylist. Она уверена, что идеальный сельфи-макияж - это лук для фотографий.

Та же самая техника, которую использовали в прошлом в Голливуде, когда лица актеров буквально рисовали для драматических экранных сцен.

Такие вещи, как контуринг лица, который артисты часто используют для фото- или телесъемок, теперь доступны каждому через уроки в YouTube и "Инстаграме".

Разработанный в период черно-белого кинематографа, чтобы придать характер актерам, контуринг никогда по-настоящему не входил в обычную жизнь. Но как обстоит дело сейчас? Насколько реален "Инстаграм"?

Как зарабатывают на идеальном селфи

На следующий день я чувствую себя полной энергии от той реакции, которую вызвало мое новые лицо в "Инстаграме": более сотни лайков, комментарии, огненные эмодзи с подписями "Ты выглядишь потрясающе" и почти 20 новых подписчиков. Все это из-за одной фотографии.

Мой мозг опьянен дофаминами.

Каждый раз, когда мы получаем социальное одобрение, в нашем организме происходит нейрохимическая реакция. Мы чувствуем себя хорошо и хотим сделать это снова (это та же реакция, которая вызывает привыкание). С точки зрения эволюции эти привычки сохраняют нашу жизнь (мы получаем дофамин при занятии сексом, хотим сделать это еще раз и, как результат, спасаем человечество от вымирания).

Но сегодня в мире лайков ученые переживают, что дофаминная система современного человека начинает расшатываться. Возможность получить много любви и много лайков слишком реальна. Реальна настолько, что она может заставить нас носить "инстаграмное лицо" каждый день.

Этим утром я впервые попыталась нарисовать "инстаграмное лицо" сама.

Я собрала сумку, полную косметики. В основном это подарки друзей на день рождения и одна дорогая палетка теней от начальника.

К сожалению, я проснулась только на 20 минут раньше обычного, что было явно недостаточно для такого макияжа.

Плюс я поняла, что у меня не хватает косметики. В сумке не оказалось жидкой подводки, палетки для контура лица и подводки для губ. Нужно пойти в магазин косметики во время ланча.

Кстати, бренды успешно используют "инстаграмное лицо". Они даже выпускают специальные уроки, как его рисовать.

Почему они популяризируют идеальный селфи-макияж? Потому что он требует много косметики. "Для брендов это просто хороший бизнес", - считает Зои Мур.

Во время ланча я попыталась найти самую дешевую косметику, но все равно потратила 35 фунтов (44,5 долларов).

В начале этого года журнал Forbes поместил на обложку номера о женщинах-миллиардерах Кайли Дженнер.

Она смогла заработать 900 млн долларов за три года, продавая блеск для губ и другую косметику. Ее "Инстаграм" - это настоящий магазин с косметическими товарами.

Похожая история у блогера Худы Каттан (ее аккаунт в "Инстаграме" насчитывает 26,6 млн подписчиков). За пять лет Хаттан превратилась из обычного бьюти-блогера в предпринимателя, оборот бизнеса - 550 млн долларов в год. Через свой сайт она продает 140 косметических продуктов для "инстаграмного лица".

Этим вечером я смотрела десятки видео о том, как люди создавали "инстаграмное лицо".

Статистика YouTube показывает, что каждый день мы тратим миллиарды часов на просмотр видео о макияже. Одно видео о блеске для губ, другое - о тенях для век или о веснушках, которые исчезают вместе с косметической основой для лица.

Все они выглядят по-разному, но на самом деле абсолютно одинаковые.

Разделяете ли вы убеждения приверженцев "инстаграмного лица" или нет, но нужно отдать им должное: не каждый готов постоянно заводить будильник на шесть утра.

Каждый день я сокращаю время на макияж. Сегодня мне удалось сделать его за 45 минут. Но поправлять косметику нужно было в течение всего дня (в основном румяна и консилер).

Моя коллега Вики призналась: "Я забываю, что это эксперимент. Видя тебя в этом макияже, я начинаю чувствовать раздражение. Мне кажется, мне самой нужно больше краситься".

Другой коллега Бэн, напротив, отметил, что считает мой макияж очень забавным.

Чувствую, как мое лицо "ползет"

Мой эксперимент проходит во время сильной жары.

Я стараюсь избегать солнца любой ценой. После раннего утра я скорее соглашусь пострадать от нехватки витамина D, чем позволю моему нарисованному лицу растечься во время ланча.

И когда я использую слово "растечься", я буквально имею это в виду. Пару раз я встречалась с друзьями в парке и чувствовала, что мое лицо "ползет".

Я потею, и тщательно прорисованные контуры начинают размываться по краям. Когда контур, консилер, пудра, основа под макияж и румяна смешиваются, мое лицо приобретает странный розово-серый оттенок.

Несколько раз за время моего часового пути на работу пот проявлялся над моей верхней губой.

Я начинала паниковать и убирать его пудрой, чтобы пот не испортил нарисованную линию губ. Губы, как мы помним, очень важны для "инстаграмного лица".

Люди в общественном транспорте - в основном мужчины - говорили, что мне не нужно использовать так много косметики. Одна женщина, сидевшая напротив, отметила, что так я разрушу свою кожу.

Я была удивлена тем, как часто прохожие комментировали мой лук. Дважды мужчины делали непристойные комментарии в мой адрес на улице.

Один подруга заявила: "Видя, как ты носишь накладные ресницы в 30-градусную жару, конечно, невольно задумываешься, зачем женщины делают все это".

Может быть, дело в том, что "инстаграмное лицо" - это мужская фантазия того, как должна выглядеть женщина.

Большие губы, выразительные глаза. Женщина, больше похожая на сексуальную куклу.

При этом мой бойфренд не разделял этого мнения. "Тебе это нравится?" - спросила я его. "Нет, это не твое лицо", - дипломатично ответил он.

В конце недели я встретила друзей. После полного рабочего дня и двух часов в дороге при сильной жаре макияж будто врос в мою кожу.

"Ты собираешься куда-то? Ты выглядишь так, будто идешь на фотосессию?" - сказала одна подруга.

Я сделала селфи вместе с ней, чтобы доказать, как хорошо я выгляжу на фото. Она рассмеялась и сказала: "С таким макияжем ты могла бы сыграть роль библиотекаря в порнофильме".

Правообладатель иллюстрации ALEXANDRA JONES Image caption "С таким макияжем ты могла бы сыграть роль библиотекаря в порнофильме"

К концу недели, несмотря на уже новый выстроенный распорядок дня, я радостно попрощалась с "инстаграмным лицом". Кстати, смывать его ночь занимает почти столько же времени, сколько рисовать с утра.

В последний день эксперимента я общалась с коллегой, чья 17-летняя дочь - фанат косметических средств.

"У нее так много косметики. Она часами изучает онлайн-уроки и знает о макияже больше, чем я", - смеется коллега.

Специалисты косметологи уже не раз предупреждали, что селфи искажает наше изображение (например, острые углы квадратного формата фотографий делают наши носы больше).

Но селфи все равно остается феноменом. Это поглощает всех - вашу дочь, сестру, брата, родителей. И мы все, признаемся себе в этом или нет, хотим выглядеть хорошо на наших селфи.

"Инстаграмное лицо" - это продукт для нашей селфи-мании. Макияж, созданный специально для селфи и для того, чтобы наши носы все-таки смогли "уместиться" в фотографии.

1 августа бьюти-блогер Кайли Дженнер выпустила свои фильтры для фото в "Инстаграме". Теперь даже не нужно покупать помаду, чтобы выглядеть хорошо на фото. Но разве тебе не захочется купить помаду, как только ты увидишь эти фото?

Мне почти 30. Когда я была подростком, "Инстраграма" еще не существовало.

Но что насчет сегодняшних подростков, для которых "инстаграмное лицо" было выпущено на рынок? Возможно, для кого-то из них это настоящая работа. В моем случае, самое сложное было - найти на это время.

Ранее Би-би-си сообщала о росте числа пластических операций, которые делают нас похожими на наши идеальные отфильтрованные селфи.

Согласно исследованию, 56% пластических хирургов в США отмечают рост обращений от людей до 30 лет.

Через 10 лет поколения, выросшие на селфи, возможно, будут иметь доступ к быстрым и дешевым хирургическим вмешательствам.

Буквально на днях косметический магазин Superdrug объявил, что в скором времени прямо в магазине можно будет попробовать процедуру ботекса. Менеджеры Superdrug заявили, что специально обученные медсестры будут управлять процедурой. Британская ассоциация пластической хирургии уже вынесла компании предупреждение о незаконности таких процедур в за пределами больниц.

Без моего "инстрамного лица" мое настоящее лицо вряд ли зацепит ваш взгляд на улице. Я решила попробовать легкую версию макияжа для свадьбы, на которую поехала в выходные.

Никто не комментировал мой внешний вид, и я чувствовала себя немного разочарованно. За неделю я успела привыкнуть к повышенному вниманию.

Но когда в один момент я зашла в ванную комнату, то увидела в зеркале отражение живого человека. Посмотрев на себя, я пошла выпивать и танцевать. Ведь можно делать это на все 100%, потеть и ни минуту не думать о своем лице.