Инженер, музыкант, безработный. Кто арестован по делу "Нового величия"?

Правообладатель иллюстрации Sharifulin Valery/TASS Image caption Суд перевел из СИЗО под домашний арест 18-летнюю Анну Павликову (на фото) и 19-летнюю Марию Дубовик

16 августа суд согласился отпустить из СИЗО под домашний арест Марию Дубовик и Анну Павликову, проходящих по делу об организации "Новое величие". При этом четверо обвиняемых по делу по-прежнему находятся в изоляторе.

Всего в уголовном деле об организации, якобы выросшей в декабре 2017 года из одного из оппозиционных чатов в "Телеграме", 10 обвиняемых.

Следствие утверждает, что участники "Нового величия" хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с ружьем и делать коктейли Молотова.

Обвинение против участников строится на показаниях информаторов. Один из них - внедренный по заданию оперативник из полиции Максим Расторгуев, сообщало издание "ОВД-Инфо".

Второй информатор, которого СМИ называют Русланом Д., с момента возникновения чата не только принимал участие в обсуждениях, но и, судя по всему, сыграл существенную роль в создании организации.

Защита обвиняемой Дубовик полагает, что Руслан Д. - сотрудник спецслужб. "Без этого Руслана Д. не был бы написан никакой устав, ничего они делать не собирались", - приводит "Медиазона" слова адвоката Максима Пашкова.

По данным издания, некоторые из обвиняемых на допросах рассказывали, что именно Руслан Д. активно выступал за то, чтобы сообщество разговаривавших о политике молодых людей стало четкой организацией. Сам же информатор в своих показаниях сообщает, что это он нашел помещение для встреч участников. Ему же остальные фигуранты отдавали свои взносы.

"Понимая возможность противоправной деятельности политического объединения, принял осознанное решение продолжить участие в составе группы для последующей идентификации участников… получения значимой информации с целью последующей передачи данных правоохранительным органам", - говорится в показаниях этого информатора.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о еще восьмерых фигурантах дела "Нового величия".

Центр

Лидером движения следствие называет 25-летнего Руслана Костыленкова из подмосковного Хотьково. Из имеющихся в деле анкетных данных, которые опубликовало "ОВД-Инфо", следует, что в 2014 году в Сергиевом Посаде он был осужден за грабеж.

В прошлом Костыленков состоял в движении "Белые совы", писала "Медиазона". Его активисты по примеру неонациста Максима Марцинкевича устраивали "охоту на педофилов": со специально созданных аккаунтов вели переписку якобы от лица несовершеннолетних со взрослыми мужчинами, назначали встречи и поджидали своих собеседников.

В материалах дела говорится, что в движении у Костыленкова был псевдоним Центр.

В своих показаниях, ставших основанием для выдвижения обвинений против участников, информатор утверждал, что Костыленков предложил к обсуждению "проект политической программы объединения" и итоговый вариант его названия - "Новое величие" (первоначально организация якобы называлась "Будущее России - сегодня", Б.Р.С.).

Сам Костыленков в день задержания 15 марта говорил, что "создал организацию "Новое величие", целью которой было "установление порядков на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных законов и конституции". Видео допроса опубликовал телеграм-канал "Кремлевская прачка".

Источники "Медиазоны" из числа знакомых Костыленкова на основании записи предположили, что перед записью мужчину били. Другой собеседник издания рассказал, что после допроса у него "вся рожа была в синяках".

Сейчас на странице Костыленкова в социальной сети "ВКонтакте" закреплен пост, в котором от первого лица сообщается о том, что мужчина содержится в СИЗО №3, а в списке "интересных страниц" среди четырех десятков сообществ первой значится страница "Нового величия".

Кто остальные?

О еще семерых обвиняемых по делу "Нового величия" известно немного. Один из них - 28-летний житель того же Хотьково Рустам Рустамов - вообще не состоял в движении и не участвовал в собраниях. Об этом, в частности, говорят оба информатора - Руслан Д. и внедренный оперативник Расторгуев, на показания которых ссылается "Медиазона".

По ее данным, Рустамов - давний знакомый Костыленкова. Под следствие он попал из-за того, что одолжил другим фигурантам свое ружье и дал к нему патроны.

В подмосковном городе Рустамов работал инженером в НИИ специального машиностроения. Сейчас Рустамов находится под домашним арестом.

31-летний гитарист Павел Ребровский, как утверждает информатор следствия Руслан Д., возглавлял в "Новом величии" "отдел активных действий". Во время допроса, выдержки из которого публиковало "ОВД-Инфо", он отмечал, что не воспринимал происходящее в движении серьезно: "к своим обязанностям и всему существованию организации я относился с юмором и соответственно своими обязанностями не занимался", "я взрослый человек и понимаю, что силами десяти человек … свергнуть власть невозможно".

Ребровский находится под домашним арестом.

Его сверстник Петр Карамзин, как следует из материалов дела, в организации занимал должность заместителя главы юридически-правового отдела. На странице мужчины во "ВКонтакте" указано, что он выпускник Московского института юриспруденции.

На его стене в социальной сети новости об экологии чередуются с перепостами вроде видеоролика "Блондинка - о России без Путина, Рыбке и коксе", а в списке фотографий - снимки кошки и модели кораблей.

На допросе Карамзин рассказывал, что не принимал участия в сборах активистов в Хотьково. Вместе с информатором Русланом Д. мужчина однажды побывал на митинге. "Впоследствии поняв, что он несанкционированный, мы ушли оттуда… Больше в других митингах я участия не принимал", - вспоминал Карамзин.

Карамзин содержится в СИЗО.

Самый старший из обвиняемых - 38-летний Максим Рощин из Химок. Как писала "Медуза", он присоединился к движению после того, как увидел листовки "Нового величия". На протестные митинги в Москве и Подмосковье он ходил с 2008 года.

По словам Рощина, он не только не принимал участия в стрельбах, но и не знал о них. После задержания его поместили под домашний арест.

Студенту Российского государственного университета правосудия Вячеславу Крюкову 21 год. Он приехал в Москву из Геленджика.

На собрания "Нового величия" Крюков, по собственному признанию, ходил из любопытства - послушать обсуждения политических тем.

Как и остальные участники, он платил членский взнос оказавшемуся информатором Руслану Д.

"Сбор денежных средств осуществлялся каждый месяц. Денежные средства я сдавал по причине того, что хотел послушать, о чем говорят участники собрания, а так как без взносов к участию в собраниях не допускали, то я вынужден был это делать", - объяснял Крюков.

С марта 2018 года Крюков находится в СИЗО.

Инженеру-программисту из концерна "Моринформсистема" Сергею Гаврилову 25 лет. Он, как следует из профиля во "ВКонтакте", выпускник Московского института электроники и математики.

По данным "Медузы", критические настроения в адрес власти он начал демонстрировать после того, как осенью 2017 года его несправедливо оштрафовали, приняв за участника митинга.

Пока идет следствие, Гаврилова поместили под домашний арест.

О еще одном обвиняемом Дмитрии Полетаеве известно совсем мало. По одним данным ему 29, по другим - 30 лет.

В своих показаниях информатор следствия указывал адрес страницы в "ВКонтакте", которая якобы принадлежит Полетаеву. На ней значится другое имя, а на фото изображен человек в черной маске, закрывающей лицо.

Почти все последние записи на этой странице посвящены проблемам очередников и нехватки социального жилья.

По данным "Медузы", Полетаев в разговоре со следователем объяснял свое недовольство властью тем, что у него не получалось найти работу. Движением "Новое величие" он заинтересовался после того, как нашел листовки в своем почтовом ящике.

Полетаев находится в СИЗО.