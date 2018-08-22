"Оптимистичный предрассудок". Как наш мозг искажает мир вокруг нас

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Когда мы думаем о своем будущем, мы склонны смотреть на него слишком оптимистично. А когда смотрим на окружающих, всерьез ожидаем, что они поступят именно так, как мы спрогнозировали у себя в голове.

Вероятно, вы подумали: "Кем нужно быть, чтобы так заблуждаться?" Ответ: всего лишь человеком. Нейробиологи, которые изучают природу предрассудков и того, как человеческое воображение искажает восприятие реальности, подтверждают в своих исследованиях то, что у каждого в голове существует своя реальность.

Свежее исследование группы немецких и швейцарских ученых, опубликованное в научном журнале Journal of Neuroscience, рассказывает о том, как они поняли, что человек неоправданно оптимистичен, когда рассуждает о своих жизненных перспективах.

Для этого они попросили участников своего исследования сначала сказать, как часто люди (в целом) попадают в какую-либо плохую ситуацию, после чего они должны были оценить вероятность того, что они сами когда-либо столкнутся с этим несчастьем. Далее ученые открывали участникам глаза на реальность - показывали им настоящие цифры статистики, ознакомившись с которыми, участники должны были еще раз оценить риск для себя.

После этого ученые анализировали, как столкновение с реальной статистикой влияло на итоговый ответ участников. Чаще всего участники меняли свое мнение в пользу реальной статистики в тех случаях, когда она была не удручающая, а обнадеживающая, рассказывают авторы исследования.

На протяжении всего эксперимента ученые также следили за активностью мозга участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), пока те выполняли задания. Когда человек менял свое мнение в пользу обнадеживающего сценария, у него "загоралась" определенная часть мозга, связанная с эмоциями и с оценкой вознаграждения (вентромедиальная префронтальная кора).

Пока ученые лишь заметили эту корреляцию и не делают конечных выводов о влиянии именно этой части мозга на формирование так называемого "оптимистичного предрассудка" (optimism bias) у людей. Впрочем, кое-что нейробиологи уже знают о том, как человеческая субъективность "работает" в его мозге.

Яркий пример того, как наш мозг нарочно искажает мир вокруг нас, - это оптические иллюзии. В случае, когда его "мощностей" не хватает на то, чтобы обработать всю поступающую информацию, мозг просто достраивает окружающую картинку по привычному для себя сценарию. С точки зрения нейробиологии это значит, что реакция на внешний стимул пойдет по привычному для мозга пути. Даже если этот путь будет ошибочным.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Яркий пример того, как наш мозг нарочно искажает мир вокруг нас, это оптические иллюзии.

Бывает, что психологическое искажение реальности подчиняется той же схеме: человек будет достраивать недостающую часть истории, исходя из своих ожиданий, желаний и привычной ему логики.

Психологи из Университета Плимута (Великобритания) недавно опубликовали новое исследование, в котором просили участников мысленно достроить траекторию движения руки человека на видео. Им показывали только начало ролика, и они не видели, какой был результат у того движения: достигала ли рука цели или врезалась в препятствие.

Когда участники видели, что между рукой и предметом, который она должна была взять, существует препятствие, они отвечали, что рука делает не прямое движение, а дугообразное, чтобы как бы "перепрыгнуть" препятствие. Не во всех случаях это было правдой, однако в восприятии участников траектория движения руки искажалась так, чтобы она была наиболее эффективной (то есть чтобы рука в итоге достигла цели).

"Приматы интерпретируют поведение как нечто преследующее ту или иную цель и ожидают, что другие будут достигать целей самым эффективным способом из возможных", - прокомментировал результат исследования один из его авторов Мэттью Хадсон. Люди подсознательно прогнозируют дальнейшие поступки окружающих и на автопилоте верят в то, что именно так эти люди и поступят.

Искажение реальности может не только сбить с толку, но и соорудить невидимую стену между одним человеком и другим. Саймон Каллен, нейробиолог из Принстонского университета, обнаружил, что, когда людей просят объяснить причины плохого (по их мнению) поступка другого человека, они скорее свяжут поступок с внешними факторами, потому что не в силах признать, что это было проявление настоящей воли того человека. В буквальном смысле они не верят в то, что он мог сам принять такое "плохое" решение, а скорее поверят в то, что к этому его подтолкнули обстоятельства.

Каллен обсуждал с участниками своего исследования несколько "негативных" сценариев. Опросив более 2500 человек, он сделал вывод, что, например, чем активнее люди осуждали аборты, тем чаще они думали, что женщина шла на прерывание беременности из-за внешних обстоятельств. Так же участники объясняли и чужой выбор в пользу политического течения, который они сами не поддерживают.

Каллен объясняет такую иллюзорность тем, что в каждом из нас глубоко сидит вера в добро, которое якобы есть в любом человеке. Но несмотря на это, замечает ученый, такая иллюзия, наоборот, разделяет людей и делает диалог крайне трудным. "Таким образом, вы думаете, что окружающий мир должен быть таким, каким его представляете себе вы. Обычно ничего хорошего это собой не представляет. Гораздо лучше попытаться понять, каким мир является на самом деле", - говорит он.