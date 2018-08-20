"Свой - значит хороший". Патриотизм и ксенофобия как две стороны одной медали

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Разделение на "своих" и "чужих" лежит в основе любой социальной группы, и защита себе подобных - один из основных человеческих инстинктов. На нём, в частности, основан патриотизм: ощущение общности, единства с соотечественниками заставляет нас болеть за национальную сборную на спортивных соревнованиях или объединяться против внешнего врага.

То же разделение, впрочем, имеет и обратную сторону: именно оно является основой ксенофобии, дискриминации и любых стереотипов, когда мы автоматически приписываем незнакомому человеку те или иные личные качества лишь на основе его принадлежности к некой группе - и мгновенно записываем в "чужаки".

На первый взгляд, такое поведение должно формироваться в процессе воспитания - по мере того как мы осознаём свою принадлежность к той или иной группе, принимаем и учимся разделять её ценности.

Однако, как показывают исследования психологов и социологов, последнее вовсе необязательно - и самого факта принадлежности к той или иной группе зачастую достаточно для того, чтобы спровоцировать агрессию в адрес "чужака".

"Исследования обнаружили, что можно включить человека в какую-либо группу совершенно случайным образом, без всякого на то обоснования. И даже если в теории у него нет никакого интереса к этой группе, он всё равно будет относиться к ней необъективно и последовательно предпочитать её остальным", - утверждает профессор психологии Йельского университета Йарроу Данэм.

"Многие теории пытаются найти объяснения взаимодействий внутри каждой конкретной группы её сложной структурой, но я убеждён, что их можно объяснить простым фактом принадлежности, разделения на своих и чужих", - говорит он.

"Коллективный нарциссизм"

Данэм решил проверить свою гипотезу "простой принадлежности", изучив все доступные научные работы в этой области, опубликованные за последние десятилетия, в том числе исследования детской психологии - кого младшие школьники считают своими друзьями и как выражают им свою поддержку.

Итоги его ещё не опубликованной работы демонстрируют очевидную необъективность участников любых экспериментов к членам "своей" группы - по отношению к ним проявляется большая щедрость, повышенная готовность прощать и сотрудничать.

Впервые эту парадоксальную на первый взгляд идею высказал еще в 1970-х годах польский социальный психолог Хенри Тайфель. Он разделял своих испытуемых на группы с минимальными, практически бессмысленными отличиями - и те начинали оказывать поддержку членам своей, едва обретённой "команды" с навязанной общностью, несмотря на куда более очевидные общие черты, объединяющие их с членами других групп.

Дальнейшие изыскания Данэма показали, что любые конфликты по поводу социальной иерархии, религиозных различий и даже того, как люди делают ставки на исход спортивных соревнований, во многом основаны именно на поляризации и предвзятом отношении по отношению к "не своим".

Впрочем, размышляет профессор, это совершенно объяснимо с точки зрения эволюции и развития общества.

"Жизнь в группе даёт нам возможность окружить себя людьми, с которыми мы можем сотрудничать, которым мы можем доверять и у которых мы можем учиться. С одной стороны, именно такая необъективная предрасположенность по отношению к членам своей группы сделала человека столь гибким, культурным и быстрообучаемым видом", - объясняет он.

"Однако, как только начинается взаимодействие между несколькими группами сразу, мы начинаем замечать тенденции к негативной предвзятости - в форме предубеждения, дискриминации, построения стереотипов, - продолжает Данэм. - Особенно это проявляется в современном обществе, где мы постоянно взаимодействуем с огромным количеством самых разных людей".

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Ощущение собственной исключительности на основе принадлежности к той или иной группе и (чаще всего вымышленной) угрозы со стороны других сообществ, как показывают исследования, и вовсе приводят к феномену "коллективного нарциссизма", который может легко спровоцировать агрессию и даже насилие в отношении "других".

И хотя исследование Данэма задаётся вопросом, каким способом можно бороться с феноменом предвзятости во всё более разношёрстном глобальном обществе, сам профессор полагает, что лежащий в его основе инстинкт приносит человечеству немало пользы.

"С точки зрения эволюции, я не уверен, что предпочтение членов своей группы - это что-то, от чего мы хотели бы избавиться раз и навсегда. Ведь оно помогает нам учиться и во многом определяет нас как культурный вид", - заключает он.