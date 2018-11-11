Рождение английской демократии: Билль о правах

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Museum of Art Image caption "Славная революция" закончилась воцарением в Британии Вильгельма Оранского и его жены, дочери Якова II Мэри. Вот как представляли себе королевскую пару на фарфоровом заводе в Дельфте.

Англию часто называют родиной современной демократии. Действительно, именно Англия наиболе рьяно - по сравнению с европейскими монархиями - ограничивала власть своих правителей. Билль о правах - одна из важнейших вех в становлении конституционной монархии.

Этот текст завершает спецпроект Русской службы Би-би-си "Рождение английской демократии" об основных событиях и документах английской истории, благодаря которым британская монархия перестала быть абсолютной. В предыдущих частях рассказывается о Хартии вольностей (но не Великой), о той самой Великой хартии вольностей, появлении парламента, Ордонансах и петиции о праве.

Часть шестая: Билль о правах

Правообладатель иллюстрации Bolton Museum and Art Gallery, Lancashire, UK Image caption Яков II, портрет кисти Питера Лели

Яков II (взошел на престол в 1685 году) был не самым плохим человеком и не самым плохим королем. Его беда заключалась в том, что он оказался католическим монархом в преимущественно протестантской стране.

У него не было оправдания, что, мол, родителей не выбирают, как родился, так и крестился. Яков перешел в католичество по собственной воле.

С этим подведомственное население какое-то время мирилось, считая, что раз у короля нет сына, то можно потерпеть десяток-другой лет, а потом на престоле окажется его дочь от первого брака, Мэри. Она не только сама была протестанткой, так еще и вышла замуж за убежденного протестанта - Вильгельма Оранского.

Но все изменилось после того, как жена короля Мария Моденская родила долгожданного сына.

Сила слухов

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Мария Моденская с сыном, который так и не стал королем Яковом III, что не помешало ему организовать восстание якобитов. Сам он спасся, а вот его сторонникам повезло гораздо меньше.

Королевский ребенок протестантам был совершенно не нужен. Младенца крестили в католическую веру (королева Мария была убежденной католичкой), и перед Англией замаячила неприятная перспектива заполучить католическую династию.

К католикам со времен старшей дочери Генриха VIII Марии I (той самой Кровавой Мэри) народ в массе своей относился с недоверием. Католическая династия не устраивала и знать, что было уже гораздо важнее, а для короля - гораздо печальнее.

Главным в последующей истории было то, что англичане после казни Карла I и смерти Оливера Кромвеля реставрировали монархию, но не абсолютизм, и считали себя в полном праве обсуждать и осуждать короля и его семью, не опасаясь смерти на эшафоте.

Противники Якова пустили слух, что родившийся ребенок вовсе не королевский, а был тайком принесен в постель королевы в большой грелке. В те времена грелки представляли собой медные сковородки с длинными ручками, в которые закладывали горячие угли.

Для того, чтобы придать слухам достоверности, в массы была выпущена небольшая брошюрка, где на плане дворца был начертан путь, по которому сковородку с ребенком якобы принесли в королевскую опочивальню.

Image caption Как видите, на брошюрке все было обозначено самым тщательным образом. Пунктирная линия - это путь грелки с младенцем по дворцовым коридорам и прямо в королевскую кровать.

История была настолько невероятная, что в нее охотно поверил народ.

Бескровная революция

Протестанты, возможно, вполне справедливо, опасались, что Яков постарается протащить на главные посты в королевстве католиков, которые, в свою очередь, попадут в парламент, а уж такой парламент будет во всем покорен королю. И все, свободолюбивая Англия опять попадет под пяту Ватикана и укрепит в Европе власть Людовика XIV. Особой любви к этому абсолютнейшему из абсолютных монархов англичане не испытывали.

В результате 30 июня 1688 года семеро знатных англичан из партии вигов отправили письмо уроженцу Гааги Вильгельму Оранскому, в котором предлагали ему высадиться в Англии и захватить власть.

Самое удивительное, что эти семеро мужчин превратились в героев и национальных спасителей - а совсем не в предателей, как можно было ожидать.

Так что же писали заграничному властителю графы Шрусбери, Девоншир, Денби, лорд Ламли, епископ Лондона, а также благородные господа Эдвард Рассел и Генри Селби?

Image caption Письмо-приглашение Вильгельму Оранскому. Для конспирации лорды подписались числами, но все, кому надо, и так знали, кто есть кто.

В начале письма "семь самураев" партии вигов уверяли Вильгельма, что они его, конечно, зовут, но он, конечно, может и отказаться. Однако отказываться ему особого смысла нету, потому что:

"Народ настолько не удовлетворен нынешним поведением правительства в отношении религии, свобод и собственности<...>, и люди так опасаются того, что их перспективы день ото дня становятся все хуже, что Ваше Высочество может не сомневаться, что 19 из каждых 20 людей в королевстве жаждут перемен, которым, по нашему мнению, они буду готовы поспособствовать <...>

Точно так же мы уверены и в том, что большая часть людей благородных и аристократов точно также недовольны, и хотя говорить с ними предварительно было небезопасно, нет сомнений, что многие из наиболее влиятельных из них присоединяться к Вашему Высочеству в случае Вашей высадки".

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Битва на реке Бойн. Картина Яана ван Хохтенбурга. Для ирландцев-протестантов победа над католиками "доброго короля Билли" до сих пор праздник, для католиков - до сих пор трагедия.

Было бы очень странным, если бы Вильгельм на такое приглашение не откликнулся. Яков бежал во Францию, а в Британии успешно произошла бескровная революция.

Правда, если в Англии все произошло действительно самым мирным образом, то в Шотландии и Ирландии все было совсем по-другому. Последствия мы расхлебываем до сих пор: марши оранжистов и столкновения протестантов и католиков в Северной Ирландии.

Мы скажем вам, как вы будете править

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вильгельм и Мэри согласились на ограничение монаршей власти и передачу ее фактически в руки парламента

В феврале 1689 года парламент официально предложил корону Уильяму (Вильгельму) и Мэри как соправителям. Тогда же будущим монархам вслух зачитали "Декларацию о правах". В ней, во-первых, говорилось о правах, которыми наделены их новые подданные, а во-вторых, перечислялись привилегии, которые становились неотъемлемой частью работы парламента.

Особо подчеркивалось, что парламент следует собирать часто и что депутатам гарантируется свобода слова. И то, и другое, по мнению авторов документа, Стюарты часто игнорировали, за что и поплатились.

В английской истории существует широко распространённый миф, что Уильям и Мэри должны были заранее пообещать выполнить эти условия для того, чтобы получить и разделить британскую корону.

На самом деле, права, изложенные в декларации, стали законом только через несколько месяцев, в декабре 1689 года, когда королевское согласие сделало декларацию парламентским актом, и, следовательно, законом, который стал известен как "Билль о правах".

Реальное ограничение власти короля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верховная власть в Британии по-прежнему принадлежит парламенту. В чем недавно пришлось убедиться правительству, попытавшемуся развестись с Евросоюзом без санкции Палаты общин.

Не следует считать Билль о правах главным и окончательным документом, в результате которого Британия получила нынешнюю парламентскую систему. Первая часть документа вообще была посвящена неподобающему поведению Якова II и объяснению, почему его надо было свергнуть.

Однако во второй части нынешним и будущим монархам прямо указывалось на то, какое место они будут занимать в правительственной иерархии.

Право отменять и исполнять законы лежит в руках парламента.

У короны нет юридической власти вводить законы или обеспечивать их исполнение.

Корона не может вводить налоги без согласия парламента.

Подданные имеют право обращаться с петициями к королю, не опасаясь преследования за их содержание.

Держать армию в мирное время без согласия парламента будет незаконным.

Парламент должен избираться свободно.

Члены парламента имеют право на свободу слова.

Все судебные процессы должны происходить обязательно в присутствии присяжных.

Противозаконно также захватывать собственность любого человека без суда.

Парламент должен собираться часто, чтобы изменять, усиливать и сохранять законы.

Верховенство парламента в том, что касается любого законодательства, напомнило о себе совсем недавно, когда Верховный суд страны постановил, что именно народные депутаты должны стать окончательной инстанцией по одобрению или отвержению условий, на которых Соединенное Королевство покинет Евросоюз.

Страна без конституции?

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Роберт Уолполл, фактически первый премьер-министр Британии

Иногда можно услышать мнение, что, мол, Соединенное Королевство является страной "незаписанной" конституции.

На самом же деле в Британии фундаментальные права записаны, но записаны они в совершенно разных местах. Они сохраняются в парламентских актах, в общем праве, в прецедентах судебных решений и даже в традициях. У Соединенного Королевства конституция есть, однако нет единого кодекса законов.

Билль о правах остается в значительной степени (хотя и не полным образом) в неизменном состоянии с 1689 года. С этой даты начинает свой отсчет и современная система британской власти.

Чуть позже был окончательно сформирован институт кабинета министров, которые отвечают за управление страной и состоят в партии, которая имеет большинство в парламенте.

Кабинет стал отвечать за свои действия перед парламентом начиная с сэра Роберта Уолполла, который в 1721 году стал фактически первым премьер-министром Британии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы настолько удачно приспособили институт монархии к современным реалиям, что подавляющее большинство населения до сих пор не хочет с ним расставаться

После короля Георга II, который правил с 1727 по 1760 годы, королевская власть, также как и ее влияние на решения палаты общин, значительно уменьшилась.

И пока остальной мир пытался как-то разобраться со своими монархами и привести их власть и влияние в разумные рамки, Британи благополучно и успешно строила империю, развивала промышленность и укрепляла финансы, выделив королям церемониальную традиционную роль символа нации, одновременно лишив какой бы то ни было реальной власти.