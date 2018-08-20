Иностранцы продали рекордный за год объем госдолга России. Это может ослабить рубль

Доходность 10-летних облигаций России в августе держится на максимальном уровне с 2016 года. Российские ОФЗ продают иностранные инвесторы, а объем продаж уже можно сравнить с апрелем этого года, когда США объявили о санкциях в отношении российских бизнесменов и компаний.

Распродажи приводят могут привести к падению рубля.

Доходность облигаций растет, когда падает их цена. Согласно сайту Московской биржи, в последние недели падают цены практически на все рублевые облигации России, а стоимость долгосрочных облигаций оказалась на минимумах с конца 2016 года.

ОФЗ со сроком погашения в 2031 году вечером в пятницу стоила 99,6 рубля - столько же эта бумага стоила в декабре 2016 года. ОФЗ со сроком погашения в 2033 году в пятницу стоила 93 рубля - это минимум для этой бумаги, выпущенной в 2017 году. В понедельник эти бумаги немного подорожали - до 100 и 93,57 рубля соответственно.

Доходность десятилетних облигаций России в пятницу составила почти 8,7% - это максимум с ноября 2016 года. В понедельник она немного снизилась - до 8,63%.

Рост доходности облигаций означает, что инвесторы начали воспринимать бумагу как более рискованное вложение, чем раньше.

"Мы считаем, что это нерезиденты выходят из бумаг, и продажи могут продолжиться в ближайшее время", - сказал Би-би-си аналитик по облигациям БКС Global Markets Игорь Рапохин.

Это, по его мнению, может оказать давление на рубль: если иностранные инвесторы действительно продают ОФЗ, то затем они конвертируют свои средства в доллары.

На вечерней валютной сессии в пятницу доллар вырос на 60 копеек до 67,44 рубля. В понедельник он торгуется на отметке, близкой к 67 рублям.

В четверг и пятницу (16-17 августа) российские бумаги продавали иностранные инвесторы, причем продавали они именно долгосрочные бумаги, говорит аналитик Sberbank Investment Research Николай Минко.

В четверг, по оценке Минко, доходность 15-летних бумаг повысились на 6-8 базисных пунктов, а у большинства других выпусков на 3-5 базисных пункта. В пятницу продажи возобновились, а во второй половине дня усилились, полагает он.

Инвесторов испугали санкции и лира

Нынешняя волна распродаж началась в начале августа, объясняет аналитик банка "Уралсиб" Ольга Стерина. "Август в этом году традиционно удался плохим. Прям с начала августа сильное падение и в ОФЗ, и в рубле", - объясняет Стерина.

Причинами стали неожиданное ужесточение санкционной риторики. С начала августа американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России, а затем санкции предложил ввести Государственный департамент США в связи с отравлением нервно-паралитическим ядом Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

По словам Стериной, это и привело к оттоку нерезидентов, то есть российские бумаги продают в основном иностранные инвесторы.

По словам аналитика Райффазенбанка Дениса Порывая, инвесторов испугало именно то, что США собираются ввести санкции на покупку нового госдолга России.

Аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин полагает, что к падению ОФЗ привели глобальные факторы - разворачивающиеся события вокруг турецкой лиры, которые тянут за собой другие развивающиеся рынки, а также торговые войны между США и Китаем.

Самая сильная волна

В этом году это уже третья распродажа ОФЗ. Первая из них началась в апреле этого года, когда были введены санкции против ряда российских бизнесменов и компаний, включая структуры Олега Дерипаски.

Затем в мае продажи замедлились, а в июне опять возобновились на фоне решения ЦБ не снижать ставки и жесткого комментария Центрального банка, поясняет Стерина.

С апреля по июнь нерезиденты продали ОФЗ на 369 млрд рублей, следует из статистики Банка России. Всего иностранные инвесторы, по данным на начало июля, владели ОФЗ на 1,98 трлн рублей, что составляет 28% объема рынка российских гособлигаций. Статистика за август еще не опубликована.

В апреле, по подсчетам Би-би-си, иностранные инвесторы сократили свои вложения почти на 5,6%, а в июне - на 6,6%.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что в августе началась новая волна распродаж.

"Если сравнивать движение доходности, то в августе мог произойти даже больший отток, чем в апреле и июне. Это наша оценка", - сказал Рапохин из БКС.

Стерина полагает, что объем продаж можно сравнить с июнем.

По мнению Порывая, доходности на облигации выросли сильнее, чем в июне или апреле. Но это может говорить не только о том, что распродажи со стороны иностранцев выше.

В апреле был высокий спрос со стороны российских инвесторов: ОФЗ покупали негосударственные пенсионные фонды, что и предотвратило более сильный рост доходностей. Сейчас внутренние инвесторы, по словам эксперта, уже не поддерживают спрос.

Инвесторы ждут худшего

В сентябре должен возобновить свою работу Конгресс США. Ожидается, что он рассмотрит законопроект группы сенаторов от Республиканской и Демократический партий, предлагающий ввести санкции против российского госдолга.

"Я думаю, что санкции будут однозначно введены против России осенью, но вопрос в том, в какой форме. Судя по тому, что мы видим на рынке, какие есть комментарии и как ведут себя инвесторы, то готовятся они к самому худшему - запрету на покупку новых рублевых долговых бумаг", - полагает Стерина.

17 августа рейтинговое агентство АКРА выпустило доклад, согласно которому на долю американских резидентов приходится 8% российского госдолга. В случае введения санкций они продадут свои бумаги.

Кроме того 1,4% госдолга приходится на норвежский суверенный фонд GPF, который в целом собирается отказываться от вложений в бумаги, чья стоимость связана с нефтегазовым рынком.

В АКРА потенциал падения спроса на госдолг России в случае введения санкций оценили в 8-10%.

"В долгосрочной перспективе это может привести к росту равновесных ставок рублевых заимствований государства на 0,5-0,8 п. п.", - пояснила аналитик АКРА Василиса Баранова.