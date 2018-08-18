Фото: как Путин веселился на свадьбе министра иностранных дел Австрии

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53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера. Свадьба была бы малопримечательна, если бы за неделю до нее внезапно не выяснилось, что на ней будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Как сообщаеют местные масс-медиа, церемонию пришлось немного задержать, поскольку Путин задерживался.

Кнайсль занимает пост главы австрийского МИД с зимы. Она не раз высказывалась в пользу диалога между Европой и Россией.

Свадьба прошла в деревне Гамильц на юге Австрии. Среди гостей было много членов австрийского правительства. На фото также попал глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо и члены австрийских правых партий.

Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой.

Как сообщают местные СМИ, торжество вынуждены были начать несколько позже планируемого, поскольку Путин опоздал.

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Вместе с Путиным на свадьбу приехал государственный Кубанский казачий хор. Как накануне выяснила Би-би-си, билеты, проживание и страховка членов хора стоят 1,8 млн рублей. Эти услуги перечислены на портале госзакупок. Будут ли музыкантам выплачиваться гонорары, из сайта госзакупок неясно.

Художественный руководитель хора Виктор Захарченко накануне не подтверждал, что хор будет выступать на свадьбе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карин Кнайсль живет на небольшой ферме к югу от Вены, знает больше семи языков, прекрасно разбирается в Ближнем Востоке и выступает за диалог с Россией

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Молодожены с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кнайсль и канцлер Австрии Себастьян Курц

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Как сообщают местные СМИ, свадьбу охраняли около трехсот полицейских и 50 спецназовцев. Близлежащие дороги перекрыли.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молодожены с членом правой австрийской "Партии свободы" Петером Фихтенбауэром. Лидер партии, канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, тоже был на свадьбе

Власти Австрии в последние годы придерживались умеренной по сравнению с другими странами ЕС позиции по поводу действий России. После прихода нового кабинета, в который входит и Кнайсль, из Вены стали чаще звучать предложения о налаживании отношений с Москвой.

Австрия - единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", - сказала тогда Кнайсль.

В марте того же года министр заявила, что Австрия готова стать посредником между Москвой и Лондоном. Призывала Кнайсль и к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке.

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