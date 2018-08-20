Пресса Британии: Лондонский Сити собрался помочь российскому ЦБ

В обзоре британской прессы:

Лондонский Сити планирует сотрудничать с Москвой, несмотря на "новичок" и санкции

Times сообщает о критике, с которой один из членов City UK - организации, представляющей интересы финансовой отрасли столицы Британии, - обрушился на руководство этого объединения за обнародованный план сотрудничества с российскими финансовыми группами.

Возмущение собеседника издания вызвало то, что сотрудничество планируется, несмотря на обострение отношений между Лондоном и Москвой в связи с применением смертоносного нервно-паралитического вещества на британской земле.

Проект City UK по сотрудничеству с ЦБ России и поддерживаемым российским государством Международным финансовым центром в Москве предусматривает также участие британского правительства. В нем задействовано посольство Великобритании в Москве, а к его реализации привлечены средства британского МИДа, выделенные на командировки представителей британских деловых кругов в Москву.

Пожелавший остаться неизвестным собеседник газеты из City UK назвал невероятной намеченную уже на 1 сентября инициативу по помощи Банку России и другим российским партнерам в совершенствовании корпоративного управления.

30 июля City UK обратилась к членам своего Консультативного совета по Евразийскому рынку, который отвечает за Россию, Казахстан, Азербайджан и другие страны региона, с письмом о создании группы "экспертов в области корпоративного управления", которая в течение ближайших семи месяцев будет проводить консультационные встречи в Лондоне и Москве.

В письме также говорится, что проект будет осуществляться при поддержке посольства Великобритании в России и "потому часть финансирования проекта по приезду и пребыванию экспертов в Москве будет осуществляться из средств Фонда процветания министерства иностранных дел Великобритании через посредничество City UK".

Цель Фонда процветания, бюджет которого на ближайшие шесть лет составляет 1,2 млрд фунтов, состоит в помощи по снижению уровня бедности. Вторая его задача - создавать возможности роста для британских компаний. Тот факт, что часть его фондов может быть использована для отправки деловых людей из Сити в Москву, лишь обострит и без того существующие подозрения в сотрудничестве Сити с Россией.

Газета приводит слова члена City UK: "Это выходит за все рамки. Нас вынуждают делать выбор между американцами и русскими".

В ответном заявлении City UK говорится, что организация "прекрасно осознает потенциальную проблематичность предполагаемого сотрудничества с Россией" и что она получила положительные отзывы от других задействованных в проекте членов организации.

"У нас существует долгосрочная программа работы в России, финансируемая, в частности, правительством Великобритании и осуществляемая во взаимодействии с ним. Это часть нашей более широкой деятельности по развитию международных финансовых центров", - заявил представитель City UK.

Форин-офис ситуацию никак не комментирует.

Для граждан ЕС в Британии "брексит" ничего не изменит

Daily Telegraph нашла возможность ознакомиться с документами правительства, из которых явствует, что даже в случае, если не удастся договориться об условиях "брексита", граждане ЕС сохранят право жить и работать в Британии, получать социальные пособия и пользоваться местной бесплатной медицинской помощью.

Такое решение в документах обосновано тем, что Британия придерживается "высоких моральных принципов". Правительство рассматривает права граждан ЕС, живущих в Британии, как один из самых важных аспектов "бездоговорного брексита", так как речь идет о 3,8 миллиона мигрантов.

Люди, уже приехавшие в страну, не только сохранят свои права, равные правам граждан Британии, но и продолжат пользоваться правом привозить членов своих семей. Правда, в документе не уточняется, смогут ли члены семей граждан ЕС по-прежнему присоединяться к ним по так называемым "европейским правилам", намного более мягким и менее затратным, чем аналогичные правила для граждан Британии, желающих привести родственников из стран, не входящих в ЕС.

Впрочем, как пишет газета, различные документы, которые подготовлены на случай "бездоговорного брексита", прежде всего, написаны исходя из потребностей рынка труда. Министры всерьез опасаются, что после "брексита" может образоваться нехватка рабочих рук в здравоохранении, социальной сфере, строительстве и туризме.

Telegraph пишет, что часть депутатов-евроскептиков тепло отнеслась к такому гуманистическому подходу правительства, но другие считают, что правительству неплохо бы прежде всего позаботиться о правах многочисленных живущих в ЕС британцев, в отношении которых Брюссель ни о каких широких жестах пока не заявлял.

Публикации в других британских газетах отчасти связаны с одним из аспектов "брексита" - миграцией и ее экономической необходимостью и долгосрочными последствиями.

Данные прогноза Бюро национальной статистики Британии, которые цитирует в своем материале о проблемах стареющего населения Times, показывают, что в среднесрочной перспективе правительству придется как-то ограничивать приток рабочих рук, которые со временем превращаются в пенсионеров, то есть из налогоплательщиков в нагрузку на социальную систему.

Между тем предполагается, что меньше чем через 50 лет четверть населения страны будет старше 65 лет. А половина девочек, которые родятся в 2066 году, если верить прогнозу, будут жить более 100 лет.

Эта проблема остро стоит во всем мире, отмечает газета. И пока ни в одной стране не нашли более оригинальных решений, чем поднимать пенсионный возраст и налоги. Именно таков план и у британского правительства, которое неуклонно поднимает пенсионный возраст, обязавшись довести его до 68 лет к 2039 году.

Опрос: британцы утвердились в своем выборе по "брекситу"

Судя по данным опроса общественного мнения, на который ссылается Daily Mail, отношение британцев к "брекситу" мало изменилось со времени референдума. А если и изменилось, то скорее в неожиданную сторону.

Газета цитирует данные опроса, обнародованные канцелярией премьер-министра. 47% британцев считает, что выходить из ЕС нужно. 62% опрошенных утверждает, что их мнение о выходе из ЕС не изменилось с июня 2016 года. А среди тех 13%, которые сообщили, что изменили отношение к "брекситу", больше переметнувшихся в ряды "покидателей" из рядов поклонников единства с ЕС.

15% сторонников сохранения членства в Евросоюзе завили, что теперь за "брексит", а 11% "брекситеров" стали сторонниками сохранения членства в ЕС.

Также данные опроса показали, что 48% респондентов считают, что политический истеблишмент со всех сторон сгущал тучи вокруг переговоров о "брексите", стремясь убедить общественность изменить отношение к выходу из ЕС. Только один из трех опрошенных поддерживает идею повторного референдума, и то лишь на определенных условиях.

Криминальный туризм пришел в Британию с Балкан

Daily Express делится тревожными данными Национального криминального агентства Британии. За год количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 16%.

Образно говоря, пишет газета, каждые три минуты в стране задерживается правонарушитель-иностранец. Лидируют в этой печальной статистике, как пишет издание, граждане балканских стран, в последние годы получившие или неограниченные права жизни в Британии или права безвизового въезда.

В Лондоне статистика и того хуже, среди совершивших правонарушения иностранец - каждый третий, а в британских тюрьмах иностранцев уже 11%.

По данным полиции в стране появился "криминальный туризм", прежде всего связанный с наркотрафиком, где интересы латиноамериканских наркокартелей встретились в Британии с интересами албанских наркодилеров. Полиция утверждает, что в условиях глобализации, массовой миграции и интернет-коммуникаций противодействовать криминалитету становится все труднее.