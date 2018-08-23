Движение #MeToo год спустя: женская солидарность или холивар?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роуз Макгоуэн стала одной из главных героинь движения #MeToo

Глобальное движение за равенство женщин #MeToo подняло борьбу за права женщин на новую высоту. Но год спустя после того, как мир о нем узнал, высказывается все больше сомнений относительно того, объединило ли #MeToo женщин или, наоборот, рассорило.

Всё началось с твита актрисы Алиссы Милано.

После этого десятки женщин рассказали, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн домогался их или предпринимал попытки изнасилования.

Жизнь продюсера, имя которого в Голливуде упоминали чуть ли не ежедневно, резко изменилась.

Вайнштейна уволила основанная им же компания, а он сам скрылся на несколько месяцев в клинику для сексоголиков в Аризоне.

В мае 2018 года Харви Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении двух женщин. Он был арестован полицией Нью-Йорка и затем выпущен под залог в 1 млн долларов.

А была ли солидарность?

Однако буквально несколько дней назад актрису Азию Ардженто - одну из лидеров движения #MeToo - заподозрили в том, что она сама совратила несовершеннолетнего.

Пропустить Twitter пост , автор: @rosemcgowan I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 20 августа 2018 г.

"Я познакомилась с Азией Ардженто десять месяцев назад. У обеих нас был травматичный опыт насилия со стороны Харви Вайнштейна. Моё сердце разбито. Я буду работать на благо жертв везде", - написала актриса Роуз Макгоуэн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алисса Милано стояла у истоков глобального тренда

Многие из активисток задались вопросом, смогло ли движение объединить женщин. А некоторые феминистки старшего поколения вопрошали, не заигрались ли их молодые единомышленницы в жертвенность.

По мнению публицистки Кейтлин Фланаган, женщины, росшие в 1970-е, были сильны там, где современные девушки порой не знают, как себя вести: "По сравнению с сегодняшними молодыми женщинами во многих вопросах мы были слабы. Нас готовили к роли жены и матери, а не руководителя большой компании. Но в том, как давать отпор мужчине, склоняющего нас к сексу, которого мы не хотели, мы были сильны".

Впрочем, согласно мартовскому опросу Vox, особенной разницы в том, как движение воспринимают женщины в возрасте и молодые нет.

Американская колумнистка Меган Макардл сказала Би-би-си, что сам по себе вопрос о сексуальных домогательствах к женщинам - деликатный. И не может быть решен в одночасье.

"Нам нужно научить женщин возвращать себе свои права. Это не падение Берлинской стены, это история в развитии", - заметила публицистка.

Немало шуму наделали и слова известной французской актрисы Катрин Денев, которая напрямую заявила, что мужчины имеют право приставать к женщинам. Ее поддержали многие французские актрисы, писательницы и ученые.

"Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление", - утверждалось в подписанном ими открытом письме.

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Некоторые активистки считают, что флешмоб в основном стал голосом белых женщин и вспоминают, что более 10 лет назад фразу "И я тоже" использовала афроамериканка Тарана Бурке в своей борьбе с сексуальным насилием.

#MeToo в России

В России движение #MeToo восприняли неоднозначно. Некоторые сочли #MeToo "травлей" известного продюсера.

Да и сама тема сексуальных домогательств к женщинам вызвала у пользователей соцсетей в Рунете смешанные чувства.

В частности, взятое еще в прошлом году интервью у актрисы Любови Толкалиной, где она предположила, что её коллеги знали, на что шли ради роли, и что домогательства можно воспринять как "комплимент", вызвала как критику, так и понимание у некоторых пользователей сетей.

Позже Толкалина сочла нужным разъяснить свою позицию, указав на разницу между насилием и согласием на непристойное предложение ради карьеры.

Кроме того, уже в августе этого года певицы Земфира и Диана Арбенина ярко высказались по этой теме. Так, первая заявила в нашумевшей беседе с фанатами, что практически "не встречала талантливых женщин".

"Все эти революционные дела, как мне кажется, заканчиваются тем, что женщины не умеют готовить нормально, не умеют нормально обслуживать свою семью - которую они должны обслуживать по факту. Чем скакать с флагами, лучше накорми сначала мужа и детей. А потом уже иди на баррикады", - не менее категорично выступила вокалистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

Как заметили в беседе с Русской службой Би-би-си некоторые из правозащитниц, #MeToo в российском обществе восприняли несколько по касательной.

"Здесь важно разграничить российский контекст и международный: тот же флешмоб #янебоюсьсказать повлиял на российскую аудиторию куда сильнее. К звёздам у нас отношение не совсем как к реальным людям, и у российских СМИ не было возможности детально докладывать обстоятельства процессов, происходивших на Западе - только громкие случаи с громкими фамилиями. Сколько мы слышали даже от либеральных журналистов: "А что это они молчали", - даже среди адекватных людей не всегда была понимающая реакция. Но в международном контексте мы видим, как это ставило крест на карьерах", - сказала Русской службе Би-би-си основательница проекта "Насилию.нет" Анна Ривина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У MeToo много последователей - например, протест против съёмки порно скрытой камерой в Южной Корее...

"Нас же больше затронули другие темы - декриминализация побоев, после которой вылезло очень много страшных случаев в СМИ. У нас в большинстве люди не читают англоязычные медиа, и часто можно было услышать, вот, что они хотели, они же получили карьеру и миллионы долларов," - считает Анна.

"Я не думаю, что у нас можно говорить о сплочённом коллективе активисток. Я думаю, что мы не вписываемся в этом в международную канву, а наши люди #MeToo с собой не пытаются идентифицировать. Хотя я думаю, что и история с депутатом Слуцким - это эхо [движения]", - продолжила юрист.

При этом, по словам активистки-социалистки Изабель Макгоевой, #MeToo остался слишком узкой темой в борьбе за женское равноправие.

"Я думаю, что история #MeToo - она не только про насилие в отношении женщин, про систему насилия в целом. Она про злоупотребление властью, которая все более и более несправедливо распределяется в обществе, будь то Россия или Америка", - считает она.

"История с депутатом Слуцким она ведь тоже не только про сексоголизм, она про безнаказанность отдельных людей. Хорошо, что благодаря таким флешмобам что-то перестаёт быть стигмой. Но меня огорчает, что, к сожалению, это оказалось узкой темой", - сказала Би-би-си политическая активистка.