Как остаться в живых, если вы упали с круизного лайнера?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кей Лонгстафф говорит, что ей несказанно повезло остаться в живых

46-летняя британка провела в море у побережья Хорватии 10 часов, упав за борт круизного лайнера Norwegian Star. Ее обнаружили спасатели в 100 километрах от берега и доставили в больницу.

"Я провела в воде 10 часов, а потом эти замечательные ребята спасли меня", - заявила Кей в интервью хорватскому телевидению, когда катер береговой охраны доставил ее на берег.

По словам капитана спасательного катера Ловро Оресковича, Кей была сильно переутомлена, когда ее обнаружили. "Мы счастливы, что нам удалось ее обнаружить и спасти", - сказал капитан.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кей Лонгстафф смогла самостоятельно подняться на борт спасательного катера

Как пишет газета Sun, Кей рассказала одному из своих спасателей, что ей помогли занятия йогой, и что она пела, чтобы не замерзнуть ночью.

По словам представителя хорватского министерства морского транспорта Дэвида Радаса, спасатели смогли с большой точностью установить место падения Кей за борт благодаря записям с видеокамер наблюдения на теплоходе.

"Зная точное время падения, они смогли установить местоположение корабля в тот момент", - сообщил Радас, подчеркнув, что хотя у британки были симптомы переохлаждения, в целом на момент обнаружения она была "в хорошей физической форме".

По словам чиновника, в настоящее время изучаются обстоятельства ее падения за борт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кей Лонгстафф упала за борт незадолго до полуночи, а поиски начались около 6:30 утра

Служба береговой охраны Хорватии подтвердила, что в 6:30 утра в воскресенье на поиски пропавшей были направлены катер и самолет.

Экипаж спасательного катера заметил Кей в 09:40 утра примерно в полутора километрах от того места, где она упала в воду, после чего один из членов экипажа нырнул в воду, чтобы добраться до Кей и помочь ей подняться на борт катера.

Теплоход Norwegian Star также задержался с прибытием в Венецию, поскольку утром принимал участие в поисково-спасательной операции.

"Нам лишь объявили, что ищут человека за бортом, и мы несколько часов провели в поисках, - рассказала Би-би-си одна из пассажирок лайнера Бетани Джойс. В результате она, как и многие другие пассажиры теплохода, пропустила свой рейс в Торонто и задержалась в Венеции.

По словам Бетани, разгрузка лайнера проходила в ужасной спешке. "Понятно, что им было тяжело, но они могли бы и получше справиться с ситуацией", - заметила она.

Правообладатель иллюстрации Norwegian Cruise Line Image caption Из-за поисков Кей теплоход задержался с прибытием в Венецию, и многие пассажиры пропустили свои рейсы на самолет

В своем официальном заявлении компания Norwegian Cruise Line, организовавшая круиз, подтвердила, что один из пассажиров упал за борт по пути из Варгаролы в Венецию.

"Мы рады сообщить, что пассажир был обнаружен живым, его самочувствие удовлетворительное, он оставлен в Хорватии для прохождения дальнейшей реабилитации, - говорится далее в пресс-релизе компании. - Мы также счастливы, что этот пассажир, гражданин Великобритании, находится в безопасности и скоро воссоединится с родными и близкими".

И все же, как Кей Лонгстафф удалось выжить в воде столь долгое время? Би-би-си собрала рекомендации ученых и медиков, которые могут помочь в этой экстремальной ситуации.

Температура воды

Лонгстафф повезло оказаться в теплой воде.

"Температура воды была в районе 28-29 градусов - чуть теплее, чем в бассейне", - говорит эксперт по выживанию в экстремальной среде профессор Марк Типтон.

Человек способен выжить в воде температурой пять градусов в течение примерно часа; если температура воды десять градусов, человек проживет два часа, в пятнадцатиградусной воде - шесть часов.

Если же вода теплее 25 градусов, то человек может выжить в ней в течение 25 часов, говорит Типтон.

Если вода слишком холодная, у упавшего в нее человека случится шок от переохлаждения - он потеряет контроль над дыханием и рискует утонуть.

По мере того как у человека падает температура тела, он начинает чувствовать усталость и дезориентацию.

Если бы Лонгстафф упала за борт у берегов Британии, где средняя температура воды - 12-15 градусов по Цельсию, у нее, вероятно, наступил бы шок от переохлаждения.

Спокойное море

Как говорится в одном из пособий по выживанию, написанном для рыбаков, лучший способ избежать переохлаждения - не пытаться плыть, а вместо этого оставаться на поверхности воды неподвижно, подняв колени к груди.

"Спокойная погода и море без волн стали еще одним фактором, благодаря которому Кей Лонгстафф удалось оставаться на поверхности воды и несильно отдаляться от места, где она упала за борт, - говорит профессор Типтон. - Если бы были волны, она бы неизбежно утонула".

Одежда и обувь первое время помогают оставаться на плаву, поскольку в них какое-то время сохраняются воздушные пузыри. Чем меньше человек двигается, говорят эксперты, тем больше воздуха останется под одеждой.

Все, что человек делает, чтобы остаться на плаву, повышает его шансы на выживание. В одной из австралийских морских академий упавшему в воду рекомендуют первым делом попытаться найти плавающий предмет и уцепиться за него.

Если у попавшего в воду нет спасательного жилета, некое подобие его можно сделать из одежды. Британских школьников учат этому на уроках плавания: нужно снять майку или рубашку, отжать, завязать ее рукава, наполнить воздухом и завязать низ. То же самое можно сделать с брюками, завязав штанины.

Записи с камер

Время выживания в воде так или иначе ограничено, поэтому важно, чтобы человека, упавшего в воду, нашли как можно быстрее.

Лонгстафф сильно повезло, потому что момент ее падения за борт попал на камеры. По записи удалось быстро определить, где она выпала за борт.

Однако, как говорит профессор Типтон, "очень трудно найти в море торчащую из воды голову".

Пол

У женщин, как правило, в среднем подкожного жира на 10% больше, чем у мужчин.

"У них больше подкожного жира, и это значит, что им легче оставаться на плаву, потому что плавучим тело делает воздух и жир", - говорит Типтон.

Кроме того, жир препятствует охлаждению организма, что помогает, когда человек начинает уставать в воде.

Психология выживания

Чтобы пережить подобное испытание, нужно быть психологически устойчивым человеком.

Как пишет в своей книге "Психология выживания" доктор Джон Лич, в экстремальных ситуациях некоторых людей словно парализует, и они ничего не предпринимают для своего спасения.

Другие же паникуют и сразу начинают действовать, чтобы выжить.

По словам профессора Типтона, находившуюся в море Лонгстафф уже на шестой час вполне могло охватить отчаяние.

"Можно, например, представить, как лодка со спасателями проплывает совсем рядом с ней, но не замечает ее, как бы это подействовало на психику человека? К счастью, этого не произошло, и ее нашли", - говорит Типтон.

Мог ли женщине помочь алкоголь?

По данным Королевской национальной службы спасения на воде (RNLI), которая занимается спасением людей у британских берегов, одна из восьми смертей на воде среди британцев происходит под воздействием алкоголя.

Алкоголь замедляет реакцию и нарушает координацию, поэтому в состоянии опьянения плавать трудно.

Однако профессор Типтон говорит о недавнем исследовании, в ходе которого волонтерам давали по шесть рюмок водки и отправляли плавать.

Алкоголь "абсолютно не повлиял на их психологическую реакцию на погружение, - говорит эксперт. - Однако он действительно затрудняет процесс принятия решений. Выпив, люди принимают неверные решения".

В случае с Лонгстафф алкоголь, судя по всему, роли не играл.

Выжившие в море, которым крупно повезло

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