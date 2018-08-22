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Год назад 21 августа Кирилл Серебренников провел свой последний рабочий день на съемочной площадке фильма "Лето" о Майке Науменко и Викторе Цое. Ночью в петербургскую гостиницу, где жил режиссер, пришли следователи и задержали Серебренникова по делу о хищении 133 миллионов рублей.

Точные обстоятельства, при которых это произошло, не совсем ясны до сих пор: по всей видимости, в момент задержания Серебренников был один.

Во всяком случае, даже ближайшие помощники режиссера и члены съемочной группы "Лета" узнали о задержании Серебренникова лишь утром, когда он уже был в здании Следственного комитета в Москве, а о задержании модного столичного режиссера рассказывали в выпусках теленовостей.

О хаосе, происходившем на съемочной площадке "Лета" в день задержания Кирилла Серебренникова, "Би-би-си" рассказал один из актеров фильма Андрей Ходорченков, сыгравший роль музыкального критика Артемия Троицкого.

На следующий день после задержания, 23 августа, Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы. В джинсовой куртке и своей неизменной черной кепке режиссер выглядел чужеродным объектом в мире российского правосудия.

С судьями, оперативниками в черных масках, закрывающих лицо, судебными приставами Серебренникова примеряли лишь неизбежные атрибуты впервые задержанного - наручники, белый полиэтиленовый пакет с кое-какими вещами, растерянный и измотанный вид, неумение расположить себя в железной клетке, куда помещают подсудимых.

Через несколько часов ожидания с Серебренникова сняли наручники - но лишь для того, чтобы надеть ему на ногу ФСИНовский электронный браслет. Судья поместила режиссера под домашний арест. Фильм "Лето" заканчивали снимать уже без него.

Чтобы представить, каково это - оказаться в изоляции в собственном доме, мы попросили близких Серебренникова, бывавших у него в гостях, нарисовать схему квартиры режиссера.

По условиям домашнего ареста, адвокат Дмитрий Харитонов и отец Кирилла Серебренникова - единственные, кому разрешено посещать режиссера у него дома.

Поскольку отец Серебренникова живет в Ростове-на-Дону, Харитонов является единственным человеком, который видит Серебренникова практически каждый день в течение последнего года. Мы попросили его рассказать о том, какими занятиями режиссер заполняет часы в сутках под домашним арестом.

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Я знаю, что он много работает, это правда. И много читает. Я знаю, что с 6 до 8 у него прогулки. Время от времени мы обсуждаем материалы дела. Время от времени мы разговариваем просто о жизни. Время от времени мы посещаем Следственный комитет, мы ходим по судам. Вот в этом его жизнь сейчас и состоит, к сожалению.

Естественно, что нахождение год под домашним арестом такой творческой личности как Кирилл - не прибавляет ни эмоциональных, ни физических сил. Тем не менее, Кирилл очень достойно проводит это время. Он находит, чем себя занять в этих весьма непростых для него условиях.

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Это был какой-то совершенно сюрреалистический год. Ты ходишь по красной дорожке в Каннах, и это момент, когда ты должен радоваться, потому что это "сбыча мечт"…

Но главный виновник этого торжества сидит дома и не может выйти или даже написать вам в фейсбуке, и вы тоже не можете написать ему в фейсбуке - это давящий абсурд, который отравляет каждую минуту жизни.

Но мы очень гордимся успехом фильма "Лето", мы очень гордимся другими успехами Кирилла помимо нашей совместной работы, потому что у него на самом деле очень плодотворный год, как вы заметили: балет, опера, фильм, масса премий и все это на фоне этого абсурда.

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За минувший год изменились критерии оценки многих художественных явлений, потому что многие премии и любые формы отмечания театрального продукта, они за этот год многократно отметили те спектакли, которые делал Серебренников, потому что поверх абсолютных художественных критериев, как на надстройку, базисом становятся политические.

И даже те люди, которые ничего не декларируют, они все равно не могут мимо этого пройти. Эта политическая ситуация оказывает влияние и на оценку художественных явлений.

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Я Кирилла знаю очень-очень давно. Отношусь к нему по-разному. Есть спектакли Кирилла, которые я считаю одними из главных в театральной жизни России последних десятилетий.

Один из таких спектаклей - "Кому на Руси жить хорошо". Его спектакль "Герой нашего времени" в "Большом театре" для меня тоже какое-то очень важное открытие в области современного балета.

Поэтому я к нему отношусь сложно, потому что другие его спектакли мне кажутся достаточно поверхностными и даже спекулятивными.

Он не раз работал, скажем так, весьма некритично эксплуатируя какие-то модные приемы, не присваивая их, потому что очень важно сделать тот или иной расхожий прием своим. Таким, чтобы он уже казался внутренней и естественной необходимостью, твоим в театральной практике.

Но, конечно же, для меня Кирилл Серебренников- это одна из главных фигур российского театра, поэтому мне очень, очень горько, что все это произошло с ним. Я отношусь к нему с уважением, я считаю, что его приход в театр Гоголя был очень жестким и даже жестоким, но он создал, сумел создать на этом месте живой театр.

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Как живет "Гоголь-центр" без своего художественного руководителя

Пока Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, его театр - "Гоголь-центр" - продолжает работать и даже выпускать премьеры.

В этом году их было пять: первым спектаклем, который вышел уже без Серебренникова стали "Маленькие трагедии" по произведениям Пушкина. Режиссер начал работу над спектаклем еще в мае, за несколько дней до обысков по делу "Седьмой студии" и за несколько месяцев до того, как он оказался под домашним арестом без возможности работать с актерами.

В этом видео актер Филипп Авдеев, играющий в "Маленьких трагедиях" Моцарта и Фауста, показывает "Би-би-си" как устроен и как создавался "Гоголь-центр", и рассказывает как театр жил этот год.

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Я не буду лукавить, для нас для всех это был реально очень сложный год. Пока все (имеется в виду дело "Седьмой студии" - Би-би-си) только начиналось, мы выпускали "Маленькие трагедии" без Кирилла, и у нас было так много ответственности, что не было времени думать о том, как тяжело или не тяжело... Мы просто работали, понятно, что каждый по-своему переживал,но все переживания мы направляли на работу.

Этот год, который так долго тянулся… Все живые люди, в любом случае в какой-то момент руки, конечно, [опускаются]...Тяжело было и сейчас тяжело.

Нужен человек, Кирилл Семенович, который нас всех ведет и является для нас камертоном в театре, который точно знает, кому и чего нужно. Тут огромный штат артистов, которые должны развиваться в своих ролях, а когда нет человека, который тебя направляет, - это непросто. На нашей ответственности было за этот годоткрыть для себя что-то новое, а не топтаться на одном месте.Для меня важно было выпустить "Маленькие трагедии", потому что там персонаж, которого я не играл. Этот спектакль, наверное, был для меня таким новым рубежом.Но это не так важно.

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Этот материал - часть спецпроекта "Би-би-си" о деле "Седьмой студии". Другие материалы спецпроекта:Гид по уголовному делу / С чего начиналось и как развивалось "театральное дело" / Государство и искусство: контекст

Над проектом работали: продюсеры проекта: Ольга Кузьменкова, Анастасия Голубева / оператор: Владимир Пирожков / видеомонтаж: Владимир Пирожков, Ольга Кузьменкова / редактор: Эмма Уэллс, Александра Зайцева / дизайн: Олеся Волкова / иллюстрации: София Возная (Coda Story) / анимация: "Последний день лета" — София Возная (Coda Story), "Медведев и актуальное искусство" — Ольга Кузьменкова / особая благодарность Елизавете Сурначевой и Светлане Рейтер.

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