Как развивалось дело режиссера Серебренникова. От встречи с президентом - до годовщины ареста

  • 22 августа 2018
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Март 2011 - Президент Дмитрий Медведев проводит встречу с деятелями искусства. Глава государства признается, что любит современное искусство, и говорит, что способность воспринимать актуальное искусство - важное качество людей, которым предстоит модернизировать Россию. На этой встрече Кирилл Серебренников представляет идею проекта "Платформа" и просит помощи государства.

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19 июля 2011 - Кирилл Серебренников регистрирует АНО "Седьмая студия". Это творческий проект Серебренникова и выпускников его курса в Школе-студии МХАТ (в 2012-м году, когда Серебренников стал художественным руководителем театра Гоголя, "Седьмая студия" стала труппой-резидентом обновленного культурного пространства (сам театр сменил название и стал "Гоголь-центром").

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2011-2014 - Минкульт финансирует "Платформу". В конце каждого года "Седьмая студия" отчитывается о том, как тратятся деньги. Минкульт принимает отчеты без претензий. Всего на "Платформу" за три года выделили 216,5 миллиона рублей. Государственные деньги перечислялись компании Серебренникова "Седьмая студия" в качестве грантов от министерства культуры.

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Март-апрель 2015 - Несколько депутатов - среди них единорос Евгений Федоров, справорос Алексей Казаков и член ЛДПР Михаил Дегтярев - направляют запросы в Генпрокуратуру, налоговую службу и Счетную палату с просьбой проверить "Гоголь-центр" на предмет возможных финансовых нарушений, а также нецелевых расходов. Депутатов интересует именно "Гоголь-центр", а не "Платформа": Федорова интересуют проблемы с финансовой задолженностью, возникшие при директоре Алексее Малобродском; Казакова и Дегтярева - сообщения о гламурных вечеринках в "Гоголь-центре", на которых гостям якобы предлагают 35 килограмм черной икры (в действительности черную икру в "Гоголь-центре" предлагали только один раз, на вручении премии "Человек дождя", которую проводит радиостанция "Серебряный дождь").

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18 мая 2015 - Независимый фонд развития культуры "Искусство без границ" проводит на территории московского дизайн-завода "Флакон" однодневную выставку "На дне". Организаторы выставки демонстрируют фотографии откровенных сцен из спектаклей разных театров и просят перестать финансировать такие постановки из бюджета.

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Июнь 2015 - "Искусство без границ" просит прокуратуру проверить несколько театров и культурных учреждений в связи с использованием в театральных постановках "сцен нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии". В списке "сомнительных" постановок почти половина - работы Кирилла Серебренникова. Прокуратура обращается в театры с требованием предоставить письменные показания.

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2015 - По результатам прокурорской проверки Следственный комитет возбуждает уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в рамках проекта по популяризации культуры "Платформа".

Афиши

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23 мая 2017 - В "Гоголь-центр" и домой к режиссеру Кириллу Серебренникову приходят с обысками. Всего обыски проходят по 17 адресам. В Следственном комитете говорят о расследовании хищения 200 млн рублей (в постановлении о проведении обысков другая цифра - 66,5 млн рублей).

Из здания Следственного комитета Серебренников выходит в статусе свидетеля.

Задержаны главбух Нина Масляева и генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин.

Допрошена директор РАМТ Софья Апфельбаум, с 2012-го по 2014-й год возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества в минкульте. В этом качестве она подписывала документы о распределении государственных субсидий творческим коллективам. Дома у нее тоже проходят обыски.

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Дмитрий Медведев и Кирилл Серебренников Правообладатель иллюстрации Астахов Дмитрий/TASS
Image caption Встреча президента Дмитрия Медведева с деятелями искусства. Второй справа - Кирилл Серебренников. 24 марта 2011 г.

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25 мая 2017 - Генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин помещен под домашний арест. В суде следователь говорит о хищении 1 миллиона и 286 тысяч.

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27 мая 2017 - Арестована главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она соглашается сотрудничать со следствием и признает факт хищений. В СК утверждают, что Масляева еще до предъявления обвинений рассказала о том, как "Седьмая студия" вывела на счета фирм-однодневок более 100 миллионов рублей. По ее словам, компания вела двойную бухгалтерию и все документы по "черной бухгалтерии" были уничтожены летом 2016 года.

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19 июня 2017 - Задержан бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. Через два дня его арестуют и поместят в СИЗО.

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8 июля 2017 - За три дня до премьеры Большой театр отменяет балет о жизни танцора Рудольфа Нуреева, поставленный Серебренниковым. Директор Большого театра Владимир Урин объясняет решение тем, что балет не готов.

Владимир Урин на брифинге, посвященном переносу премьеры балета "Нуреев" Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS
Image caption Владимир Урин на брифинге, посвященном переносу премьеры балета "Нуреев"

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22 августа 2017 - Кирилла Серебренникова задерживают на съемках фильма "Лето" в Санкт-Петербурге. Во время допроса в Москве ему предъявляют обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4, до 10 лет лишения свободы). Следствие считает, что Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных министерством культуры на проект "Платформа". Серебренников не согласен с обвинением и называет версию следствия абсурдом.

В СК сообщают, что показания на Кирилла Серебренникова дала бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева, сотрудницы бухгалтерии Татьяна Жирикова и Лариса Войкина.

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Владимир Мединский. Фото: Mikhail Metzel/TASS

"Я точно знаю, что [дело] не заказное. У меня есть источник.<...> Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать лишь одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые министерство культуры выдает. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи".

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Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

"Вопросы со стороны следствия - только в законности расходования бюджетных средств, и это немаленькие деньги".

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Сентябрь 2017 - Защита Кирилла Серебренникова заявляет, что главбух "Седьмой студии" Нина Масляева оговорила режиссера и себя.

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16 сентября 2017 - СМИ сообщают, что министерство культуры признано потерпевшим по делу о хищениях в "Седьмой студии".

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Конец сентября 2017 - Басманный суд выносит решение о заочном аресте продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой. По версии СК, Воронова покинула Россию еще в мае. Она объявлена в международный розыск.

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26 октября 2017 - СК предъявляет обвинения в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум.

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30 октября 2017 - На встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин заявляет, что политических мотивов в деле "Седьмой студии" нет.

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ДМ Фото: Dmitry Astakhov/TASS

"Дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи - неблагодарная история. Надо точно разобраться, где там возможные нарушения, а где, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона".

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9 декабря 2017 - Премьера балета "Нуреев" в Большом театре. Серебренникова в зале нет, он по-прежнему под домашним арестом. На премьере присутствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, миллиардер Роман Абрамович и другие представители российской элиты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка перед премьерой балета "Нуреев" Правообладатель иллюстрации Alamy
Image caption Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка перед премьерой балета "Нуреев"

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18 декабря 2017 - Серебренников становится лауреатом "театрального Оскара" - премии "Европа - театру". Серебренникова награждают призом за творческий поиск ("Европа - новая театральная реальность"). До него россияне получали эту награду лишь дважды: Анатолий Васильев в 1990-м году и Андрей Могучий в 2000-м.

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Январь 2018 - Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" выросла с 68 до 133 млн рублей.

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15 января 2018 - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

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2 февраля 2018 - "Гоголь-центр" отмечает пятилетие.

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16 февраля 2018 - В Ростове-на-Дону скончалась 83-летняя мать Кирилла Серебренникова. Еще в декабре режиссер просил суд разрешить ему короткую поездку домой, чтобы увидеться с тяжело больной матерью, но получил отказ. Попасть на прощание с матерью Серебренникову тоже не удалось.

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10 мая 2018 - Премьера фильма "Лето" на Каннском кинофестивале. На пресс-показе журналисты встречают картину овациями; "Лето" получает приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек. Серебренников по-прежнему находится под домашним арестом.

МИД Франции обращался к властям России с просьбой отпустить режиссера на фестиваль в Канны. Президент Владимир Путин ответил, что он не может повлиять на ситуацию, поскольку "российское правосудие независимо".

Съемочная группа фильма "Лето" на Каннском кинофестивале Правообладатель иллюстрации REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Image caption Съемочная группа фильма "Лето" на Каннском кинофестивале

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14 мая 2018 - Алексея Малобродского отпускают из СИЗО под подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем после неоднократных ходатайств со стороны защиты. За несколько дней до этого судья Басманного суда отказалась рассматривать ходатайство следствия о переводе Малобродского под подписку. Малобродский, неоднократно жаловавшийся на состояние здоровья, назвал решение судьи "покушением на убийство". Его адвокат позднее сообщил, что в суде у Малобродского случился инфаркт.

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4 июня 2018 - Премьера фильма "Лето" в "Гоголь-центре". Часть съемок проходила уже без Серебренникова. Отснятый материал режиссер монтировал под домашним арестом.

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17 июля 2018 - Суд обязывает Серебренникова ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Всего в деле 258 томов. После этого материалы следствия будут переданы в прокуратуру (для утверждения обвинительного заключения), а затем и в суд.

В эти же дни на театральном фестивале в Авиньоне проходят "дни Кирилла Серебренникова".

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16августа 2018 - Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 сентября.

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Этот материал - часть спецпроекта Би-би-си о деле "Седьмой студии".Другие материалы спецпроекта:"Гоголь-центр": год без Кирилла Серебренникова / Гид по уголовному делу / Государство и искусство: контекст

Над проектом работали: продюсеры: Ольга Кузьменкова, Анастасия Голубева / оператор: Владимир Пирожков / видеомонтаж: Владимир Пирожков, Ольга Кузьменкова / редактор: Эмма Уэллс, Александра Зайцева / дизайн: Олеся Волкова / иллюстрации: София Возная (Coda Story) / анимация: "Последний день лета" - София Возная (Coda Story), "Медведев и актуальное искусство" - Ольга Кузьменкова / особая благодарность Елизавете Сурначевой и Светлане Рейтер.

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