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Март 2011 - Президент Дмитрий Медведев проводит встречу с деятелями искусства. Глава государства признается, что любит современное искусство, и говорит, что способность воспринимать актуальное искусство - важное качество людей, которым предстоит модернизировать Россию. На этой встрече Кирилл Серебренников представляет идею проекта "Платформа" и просит помощи государства.

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19 июля 2011 - Кирилл Серебренников регистрирует АНО "Седьмая студия". Это творческий проект Серебренникова и выпускников его курса в Школе-студии МХАТ (в 2012-м году, когда Серебренников стал художественным руководителем театра Гоголя, "Седьмая студия" стала труппой-резидентом обновленного культурного пространства (сам театр сменил название и стал "Гоголь-центром").

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2011-2014 - Минкульт финансирует "Платформу". В конце каждого года "Седьмая студия" отчитывается о том, как тратятся деньги. Минкульт принимает отчеты без претензий. Всего на "Платформу" за три года выделили 216,5 миллиона рублей. Государственные деньги перечислялись компании Серебренникова "Седьмая студия" в качестве грантов от министерства культуры.

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Март-апрель 2015 - Несколько депутатов - среди них единорос Евгений Федоров, справорос Алексей Казаков и член ЛДПР Михаил Дегтярев - направляют запросы в Генпрокуратуру, налоговую службу и Счетную палату с просьбой проверить "Гоголь-центр" на предмет возможных финансовых нарушений, а также нецелевых расходов. Депутатов интересует именно "Гоголь-центр", а не "Платформа": Федорова интересуют проблемы с финансовой задолженностью, возникшие при директоре Алексее Малобродском; Казакова и Дегтярева - сообщения о гламурных вечеринках в "Гоголь-центре", на которых гостям якобы предлагают 35 килограмм черной икры (в действительности черную икру в "Гоголь-центре" предлагали только один раз, на вручении премии "Человек дождя", которую проводит радиостанция "Серебряный дождь").

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18 мая 2015 - Независимый фонд развития культуры "Искусство без границ" проводит на территории московского дизайн-завода "Флакон" однодневную выставку "На дне". Организаторы выставки демонстрируют фотографии откровенных сцен из спектаклей разных театров и просят перестать финансировать такие постановки из бюджета.

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Июнь 2015 - "Искусство без границ" просит прокуратуру проверить несколько театров и культурных учреждений в связи с использованием в театральных постановках "сцен нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии". В списке "сомнительных" постановок почти половина - работы Кирилла Серебренникова. Прокуратура обращается в театры с требованием предоставить письменные показания.

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2015 - По результатам прокурорской проверки Следственный комитет возбуждает уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в рамках проекта по популяризации культуры "Платформа".

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23 мая 2017 - В "Гоголь-центр" и домой к режиссеру Кириллу Серебренникову приходят с обысками. Всего обыски проходят по 17 адресам. В Следственном комитете говорят о расследовании хищения 200 млн рублей (в постановлении о проведении обысков другая цифра - 66,5 млн рублей).

Из здания Следственного комитета Серебренников выходит в статусе свидетеля.

Задержаны главбух Нина Масляева и генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин.

Допрошена директор РАМТ Софья Апфельбаум, с 2012-го по 2014-й год возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества в минкульте. В этом качестве она подписывала документы о распределении государственных субсидий творческим коллективам. Дома у нее тоже проходят обыски.

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Правообладатель иллюстрации Астахов Дмитрий/TASS Image caption Встреча президента Дмитрия Медведева с деятелями искусства. Второй справа - Кирилл Серебренников. 24 марта 2011 г.

К. Серебренников: Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Спасибо, что нашли время встретиться по важным, волнующим нас всех вопросам, потому что я не помню за последнее время, когда была такая возможность практически в неформальной форме вот так общаться. Д. Медведев: Вы в неформальной форме, а я - в формальной. У меня сегодня ещё встреча с Биньямином Нетаньяху. Вам проще. К. Серебренников: Нам проще… Меня волнует такая история, такая тема: в России, в Москве практически не осталось зоны для эксперимента, зоны для поиска нового языка, зоны для поиска каких‑то других, иных способов коммуникации с публикой… Д. Медведев: А для чего есть места, допустим, в той же самой Москве? К. Серебренников: Для сохранения традиций. Для сохранения традиций мест полным-полно, традиции сохраняются с невероятным упорством, усердием. Мы как скупые рыцари сидим на этих традициях… Источник: Kremlin.Ru

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25 мая 2017 - Генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин помещен под домашний арест. В суде следователь говорит о хищении 1 миллиона и 286 тысяч.

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27 мая 2017 - Арестована главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она соглашается сотрудничать со следствием и признает факт хищений. В СК утверждают, что Масляева еще до предъявления обвинений рассказала о том, как "Седьмая студия" вывела на счета фирм-однодневок более 100 миллионов рублей. По ее словам, компания вела двойную бухгалтерию и все документы по "черной бухгалтерии" были уничтожены летом 2016 года.

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19 июня 2017 - Задержан бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. Через два дня его арестуют и поместят в СИЗО.

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8 июля 2017 - За три дня до премьеры Большой театр отменяет балет о жизни танцора Рудольфа Нуреева, поставленный Серебренниковым. Директор Большого театра Владимир Урин объясняет решение тем, что балет не готов.

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Владимир Урин на брифинге, посвященном переносу премьеры балета "Нуреев"

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22 августа 2017 - Кирилла Серебренникова задерживают на съемках фильма "Лето" в Санкт-Петербурге. Во время допроса в Москве ему предъявляют обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4, до 10 лет лишения свободы). Следствие считает, что Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных министерством культуры на проект "Платформа". Серебренников не согласен с обвинением и называет версию следствия абсурдом.

В СК сообщают, что показания на Кирилла Серебренникова дала бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева, сотрудницы бухгалтерии Татьяна Жирикова и Лариса Войкина.

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"Я точно знаю, что [дело] не заказное. У меня есть источник.<...> Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать лишь одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые министерство культуры выдает. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи".

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"Вопросы со стороны следствия - только в законности расходования бюджетных средств, и это немаленькие деньги".

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Сентябрь 2017 - Защита Кирилла Серебренникова заявляет, что главбух "Седьмой студии" Нина Масляева оговорила режиссера и себя.

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16 сентября 2017 - СМИ сообщают, что министерство культуры признано потерпевшим по делу о хищениях в "Седьмой студии".

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Конец сентября 2017 - Басманный суд выносит решение о заочном аресте продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой. По версии СК, Воронова покинула Россию еще в мае. Она объявлена в международный розыск.

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26 октября 2017 - СК предъявляет обвинения в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум.

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30 октября 2017 - На встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин заявляет, что политических мотивов в деле "Седьмой студии" нет.

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"Дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи - неблагодарная история. Надо точно разобраться, где там возможные нарушения, а где, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона".

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9 декабря 2017 - Премьера балета "Нуреев" в Большом театре. Серебренникова в зале нет, он по-прежнему под домашним арестом. На премьере присутствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, миллиардер Роман Абрамович и другие представители российской элиты.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка перед премьерой балета "Нуреев"

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18 декабря 2017 - Серебренников становится лауреатом "театрального Оскара" - премии "Европа - театру". Серебренникова награждают призом за творческий поиск ("Европа - новая театральная реальность"). До него россияне получали эту награду лишь дважды: Анатолий Васильев в 1990-м году и Андрей Могучий в 2000-м.

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Январь 2018 - Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" выросла с 68 до 133 млн рублей.

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15 января 2018 - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

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2 февраля 2018 - "Гоголь-центр" отмечает пятилетие.

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16 февраля 2018 - В Ростове-на-Дону скончалась 83-летняя мать Кирилла Серебренникова. Еще в декабре режиссер просил суд разрешить ему короткую поездку домой, чтобы увидеться с тяжело больной матерью, но получил отказ. Попасть на прощание с матерью Серебренникову тоже не удалось.

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10 мая 2018 - Премьера фильма "Лето" на Каннском кинофестивале. На пресс-показе журналисты встречают картину овациями; "Лето" получает приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек. Серебренников по-прежнему находится под домашним арестом.

МИД Франции обращался к властям России с просьбой отпустить режиссера на фестиваль в Канны. Президент Владимир Путин ответил, что он не может повлиять на ситуацию, поскольку "российское правосудие независимо".

Правообладатель иллюстрации REUTERS/Jean-Paul Pelissier Image caption Съемочная группа фильма "Лето" на Каннском кинофестивале

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14 мая 2018 - Алексея Малобродского отпускают из СИЗО под подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем после неоднократных ходатайств со стороны защиты. За несколько дней до этого судья Басманного суда отказалась рассматривать ходатайство следствия о переводе Малобродского под подписку. Малобродский, неоднократно жаловавшийся на состояние здоровья, назвал решение судьи "покушением на убийство". Его адвокат позднее сообщил, что в суде у Малобродского случился инфаркт.

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4 июня 2018 - Премьера фильма "Лето" в "Гоголь-центре". Часть съемок проходила уже без Серебренникова. Отснятый материал режиссер монтировал под домашним арестом.

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17 июля 2018 - Суд обязывает Серебренникова ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Всего в деле 258 томов. После этого материалы следствия будут переданы в прокуратуру (для утверждения обвинительного заключения), а затем и в суд.

В эти же дни на театральном фестивале в Авиньоне проходят "дни Кирилла Серебренникова".

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16августа 2018 - Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 сентября.

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Этот материал - часть спецпроекта Би-би-си о деле "Седьмой студии".Другие материалы спецпроекта:"Гоголь-центр": год без Кирилла Серебренникова / Гид по уголовному делу / Государство и искусство: контекст

Над проектом работали: продюсеры: Ольга Кузьменкова, Анастасия Голубева / оператор: Владимир Пирожков / видеомонтаж: Владимир Пирожков, Ольга Кузьменкова / редактор: Эмма Уэллс, Александра Зайцева / дизайн: Олеся Волкова / иллюстрации: София Возная (Coda Story) / анимация: "Последний день лета" - София Возная (Coda Story), "Медведев и актуальное искусство" - Ольга Кузьменкова / особая благодарность Елизавете Сурначевой и Светлане Рейтер.

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