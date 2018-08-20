"Наказать убийцу инвалида". Совершенное подростками преступление вывело уральский город на митинг

Правообладатель иллюстрации 66.ru Image caption Народный сход в Березовском

Жители города Березовский в Свердловской области в понедельник вышли в центр города с требованием справедливого суда над убийцами 20-летнего местного жителя. Русская служба Би-би-си разбирается, что происходит в Березовском.

Вечером 20 августа около 50 жителей города Березовский попытались собрать подписи для проведения митинга с требованием провести полноценное расследование убийства местного жителя Андрея Рудакова, сообщило агентство 66.ru. Полиция приостановила сбор подписей, но обещала активистам провести встречу с представителями следствия. Заявку на митинг местные жители тоже подали. Он должен состояться 24 августа.

Как произошло убийство?

Тело 20-летнего Дмитрия Рудакова обнаружили 10 августа в гаражах в городе Березовский. Судмедэкспертиза установила, что он скончался от черепно-мозговой травмы. Следствие возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК России). Следователи считают, что молодой человек стал жертвой жестокого группового избиения.

Паблик "Плохие новости" в социальной сети "ВКонтакте" написал, что погибший был "старым знакомым" нападавших. Те якобы предложили Рудакову "попить пивка за гаражами". Там они заставили его раздеться, унизили и избили до смерти. Утверждается, что весь процесс снимался на видео. "Школьники уверяют, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним", - пишут авторы публикации в паблике.

Что известно о нападавших?

Следователи установили пятерых подозреваемых в совершении преступления. Это четверо юношей 14-16 лет, один из которых ранее судим, и 13-летняя девушка.

В одном из березовских пабликов "ВКонтакте" опубликована переписка, которая якобы велась самой младшей подозреваемой с подругой. "Мы человека убили… вчера… наркомана до смерти испинали", - говорится в переписке.

Русская служба Би-би-си связалась со знакомым этой компании (он пожелал остаться неназванным). Собеседник Би-би-си утверждает, что все задержанные входили в одну компанию. По словам собеседника, компанию "можно назвать агрессивной", но репутация у нее была "нормальной". Ранее судимого юношу, который принимал наиболее активное участие в избиении, собеседник назвал "хорошим" и "адекватным". Он затруднился объяснить мотивы нападавших.

Когда ссылки на личные страницы подростков начали распространяться в соцсетях, большинство из них предпочло удалить аккаунты в "ВКонтакте". Но на страницах, которые закрыть не успели, - сотни сообщений с угрозами.

Кем был погибший?

В тексте говорится, что Рудаков "был инвалидом, постоянно слышал от сверстников издевки из-за своего явного дефекта речи" и "почти не имел друзей". При этом в пресс-релизах следственного управления ничего не говорится о его инвалидности.

В социальной сети "ВКонтакте" у Рудакова 226 друзей, хотя страницу он вел не очень активно. Юноша интересовался новинками кино и электронной музыкой, был подписан на несколько групп по поиску работы в разных городах. Большинство фотографий в профиле, очевидно, сделано в школьные годы. За последние два года Рудаков почти не добавлял снимков на свою страницу.

Что происходит с нападавшими?

Ранее судимого юношу, который по версии следствия активнее всего избивал жертву, суд арестовал по ходатайству следствия. Позже на фоне общественного резонанса следствие ходатайствовало и об аресте других молодых людей, но суды по избранию меры пресечения для них пока не состоялись. Девушку могут отправить в центр временной изоляции несовершеннолетних.

Какое наказание им грозит?

Самая младшая участница нападения не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, то есть судить ее не будут. Остальные фигуранты могут предстать перед судом. Хотя в большинстве случаев уголовная ответственность наступает с 16 лет, в данном случае совершенное преступление квалифицировано как особо тяжкое, что позволяет привлекать к ответственности и 14-летних.

Статья, по которой обвиняют подростков, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Но если юноши будут признаны виновными, то суд не сможет назначить больше 10 лет в воспитательной колонии тем, кому на момент совершения преступления не исполнилось 16 лет.

Как на преступление отреагировали жители Березовского?

В понедельник вечером около полусотни человек вышли на улицу, чтобы собрать подписи с требованием согласовать проведение 24 августа митинга, на котором они хотят потребовать тщательного расследования дела. Подписи планировалось отнести в администрацию города.

Но, как видно на видеозаписи, опубликованной порталом 66.ru, сбор подписей прервала полиция. "Сейчас ваша задача - это уведомление отнести в администрацию. Сейчас подписи собирать не нужно, потому что у вас митинг еще не согласованный", - говорит сотрудник полиции, добавляя: "Вам никто не откажет".

Зато подписи начали собирать на портале Change.org - больше 4,5 тысяч человек уже успели поддержать требование "наказать убийцу инвалида".

В городских сообществах "ВКонтакте" женщины обсуждают, что не планируют в ближайшее время отпускать детей на улицу одних. Чтобы успокоить людей, пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал пригласить участников сегодняшнего неудавшегося митинга на встречу с правоохранительными органами.

"В ходе диалога людям в спокойной обстановке разъяснят, что делается силовиками, чтобы этот вопиющий факт не остался безнаказанным", - пообещал он.