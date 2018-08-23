Рынок акций США побил рекорд роста. Куда дальше: вверх или вниз?

Image caption На Уолл-стрит с 2009 года правят бал "быки"

Американский рынок акций назло скептикам упорно растет уже десятый год и в среду поставил эпохальный рекорд: текущий бум стал самым продолжительным в истории.

Чем выше карабкается биржевой индекс, тем больше нервничают те, кто вложился в акции. Они знают, что на смену "быкам" всегда приходят "медведи", и масштабная распродажа - лишь вопрос времени. Станет ли новый рекорд поводом для нее?

Рекорд

С марта 2009 года, когда фондовый рынок начал оживать после мирового финансового кризиса, ключевой американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 325%. Индекс, в который входят акции 500 крупнейших компаний, торгуемые на американских биржах, включая Apple, Amazon, Facebook, поднимался 3453 дня.

"Это самый продолжительный рост рынка в истории, хотя и не самый большой", - говорит Суприя Менон из инвесткомпании Pictet Asset Management.

Нынешний "бычий рынок" приносил держателям акций доход в 16,5% в год, тогда как в предыдущие периоды роста средняя доходность превышала 22%, подсчитал старший аналитик S&P Dow Jones Indices Ховард Сильверблатт.

Побитый в среду рекорд принадлежал технологическому буму последнего десятилетия 20-го века, который продолжался те же 113 месяцев. Сопоставимое ралли случалось лишь после Второй мировой войны - почти 90 месяцев с 1949 по 1956 годы.

Акции в Нью-Йорке растут бодрее, чем во всем мире. Их поддерживает сильная американская экономика, и пока ни одна из потенциальных угроз этому росту не смогла нивелировать его причины.

Почему растет?

Во-первых, расти после краха легче. Низкий старт после финансового кризиса 2008-2009 годов удлинил путь к вершине.

Во-вторых, для борьбы с кризисом центробанки накачали мир дешевыми деньгами. Часть этих средств пришла на рынок акций - рисковый, но доходный. Часть - оживила и разогнала потребление: компании и банки вновь стали развиваться и платить дивиденды, что подняло цену их акций.

В-третьих, на сцене укрепились гиганты вроде Apple, Google и Facebook, которые вырастили новые отрасли экономики, заняли в них доминирующее положение и затеяли неутомимую экспансию за границу. Технологический сектор обеспечил 22% прироста индекса S&P 500 за годы текущего ралли - больше, чем какой-либо другой.

Есть и другие причины. После победы на выборах президента США Дональд Трамп выполнил обещание снизить налог на прибыль до 21% с 35%. Компании стали богаче и привлекательнее для инвесторов, к тому же они использовали высвободившиеся средства на выкуп собственных акций на рынке. Возвращая таким образом деньги акционерам, они заодно поддерживают рыночную стоимость их собственности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Технологический сектор - фаворит Нью-йоркской фондовой биржи

Сколько можно?

С подъемом цен на американские акции нарастал и скепсис по поводу устойчивости нынешнего бума. Несколько раз "медведи" выходили на арену, но ни разу коррекция цен не превысила 20%, что с технической точки зрения считалось бы сменой тренда и концом эпохи "быков".

В начале 2018 года масштабная распродажа акций было началась, но сошла на нет. В богатом на кризисы августе близость рекордного рубежа вновь обострила сомнительность инвесторов. Они вспомнили, что с начала года причин для беспокойства не убавилось.

Главная - постепенное сворачивание денежного стимулирования на Западе. Период дешевых денег уходит в прошлое, а значит, свободных средств для вложения в акции будет меньше, а ставки кредитов для компаний вырастут, замедляя рост бизнеса.

Еще один стимул - налоговый - будет вскоре отыгран. После прошлогоднего снижения нагрузки компании показали выдающийся рост прибыли, но повторить такое в ближайшие кварталы будет сложнее, и результаты могут разочаровать инвесторов с завышенными ожиданиями.

Вдобавок ко всему Дональд Трамп развязал торговые войны на нескольких фронтах, что чревато сокращением мировой торговли и падением прибыли компаний, акции которых торгуются на американских биржах, а также замедлением роста в Китае. В предыдущие периоды он не играл ключевого значения, но теперь Китай - вторая по размеру экономика мира после американской.

Протекционизм и усиление регулирование угрожает и лидерам американской экономики: европейские и азиатские правительства давно недовольны тем, что гиганты вроде Amazon зарабатывают на их рынках все больше, а налоги платят в других юрисдикциях.

Комбинация этих неблагоприятных факторов настораживает инвесторов. Многие с содроганием вспоминают предыдущий биржевой крах конца прошлого века - когда лопнул "пузырь доткомов", компаний зарождавшейся интернет-экономики.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Американский рынок: воздушный шар или пузырь?

А почему бы и нет

Другие, наоборот, считают, что мир сделал выводы и поэтому на этот раз бум продлится несколько дольше.

"Нам кажется, что вот прямо сейчас он не закончится", - говорит Суприя Менон из Pictet Asset Management.

Во-первых, указывают аналитики и банкиры, рост котировок происходит медленнее, и раз удалось избежать кессонной болезни при подъеме со дна, возможно, обойдется без горной при подходе к вершине.

Во-вторых, фантомы прошлого отгоняют от биржи непрофессиональных инвесторов, более склонных к панике. За последнее десятилетие число американцев, имеющих вложения в акции, сократилось с 65% до 55%.

В-третьих, в отличие от интернет-компаний эпохи доткомов, за многими из которых была лишь идея и надежда сорвать куш в будущем, нынешние лидеры рынка зарабатывают реальные деньги в гигантских масштабах.

И не только зарабатывают: у Apple, например, на счетах накоплено больше 240 млрд долларов свободной наличности, и в этом свете ее фантастическая рыночная стоимость в 1 триллион долларов не вызывает у инвесторов вопросов.