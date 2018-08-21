СМИ России: депутаты отказались от доплат, но пенсионную реформу не отменят

В обзоре российских газет за 21 августа:

"Ведомости" и "Коммерсант": ближе к народу

Газета "Ведомости" рассказывает о неожиданном решении, которое приняли депутаты, готовясь к парламентским слушаниям по поводу пенсионной реформы, назначенным на вторник. В понедельник на совместном заседании генсовета "Единой России" и совета лидеров фракций прозвучала инициатива отказаться от доплат к пенсиям парламентариев.

"Ничто так не вызывает раздражение и неприятие у людей, как вопросы несправедливости", - приводят "Ведомости" по этому поводу заявление секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, который предложил отменить доплаты к пенсиям депутатов и сенаторов с 2019 года.

Газета отмечает, что эта инициатива стала неожиданностью для некоторых членов генсовета. Один из них прокомментировал изданию, что идея обсуждалась, но предполагалось, что ее должен озвучить президент. По словам человека, близкого к партруководству, эта идея реализует запрос общества на справедливость и исходила от граждан. Другой человек, близкий к руководству партии, объяснил, что все предложения обсуждались с премьером и лидером партии Дмитрием Медведевым и были им поддержаны.

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков считает, что это подмена понятий: многие депутаты правящей партии - очень обеспеченные люди и вообще могут обходиться без пенсий. "Это уход от существа проблемы, от того, что мы должны отправить на свалку реформу, которую поддерживают единороссы, - считает он. - Разговор о размере пенсий у нескольких тысяч человек не спасет тех, кто не доживает до пенсии или лишается ее благодаря реформе".

Партия не предлагает скорректировать масштаб или темпы повышения возраста, не сдвигает сроки реформы, то есть не касается сущностных положений проекта, отмечает политолог Александр Пожалов: "Предложения отвязать пенсионные льготы от нового пенсионного возраста ожидались с самого начала, ведь эти выпадающие доходы региональных бюджетов - условные".

А эффектные политически, но незначимые для бюджета шаги призваны смягчить негатив к самим парламентариям и дать единороссам козырь на встречах с избирателями, добавляет эксперт. Отмена преференций - рабочая популистская вещь, говорит политолог Аббас Галлямов: "Люди считают, что государство решает проблемы за их счет, и, конечно, надо показать, что государство вместе с гражданами".

"С точки зрения содержания это сильные инициативы и, возможно, тот максимум, что удалось выжать из правительства, - газета "Коммерсант" приводит мнение заместителя директора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, - Вряд ли у спикера Госдумы Вячеслава Володина найдется что-то добавить, потому что это может быть расценено как торпедирование реформы. То есть, возможно, это тот случай, когда параметры уступок уже обозначены, и больше их не будет".

В таком случае, считает Игнатов, парламентско-общественные слушания, которые пройдут во вторник, скорее имеют символический смысл, потому что партия определилась со своей позицией.

"Коммерсант": обратный ход

Газета "Коммерсант" комментирует внезапное решение министра просвещения Ольги Васильевой об отзыве своей инициативы, касающейся ужесточения правил усыновления. "Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте, - цитирует Ольгу Васильеву "Коммерсант". - Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется".

Газета напоминает, что 16 августа министр Ольга Васильева, комментируя реформу правил усыновления, отметила: "Мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей". Тогда Васильева подчеркнула, что семья не может быть "как детский сад или семейный детский дом". Эти слова, отмечает газета, вызвали широкий протест правозащитников и представителей общественности.

Издание обращает внимание, что уже через несколько дней министр выступила с противоположным по смыслу заявлением. Более того, это не первый случай, когда Ольга Васильева объявляет о том, что резонансные изменения в сфере образования были подготовлены без ее ведома.

Политолог Алексей Макаркин видит суть проблемы в том, что инициатива "разозлила сразу два лагеря". "Либералы вспомнили, что, когда принимался "антимагнитский закон", предполагалась поддержка российских усыновителей, - рассуждает политолог. - А с другой стороны, это предложение шокировало людей, близких к РПЦ: для них это крайне важная тема, многие православные люди усыновляют большое количество детей".

"Если мнение либералов госпожа Васильева могла бы проигнорировать, то одновременно вызвать критику и либералов, и консерваторов - это уже слишком большая проблема для министра", - добавляет Алексей Макаркин.

Впрочем, по его мнению, несмотря на то что ситуация является "серьезным репутационным ударом" для Васильевой, это вряд ли скажется на ее дальнейшей карьере: "Ее отставку пророчили еще весной, однако этого не произошло, хотя Ольга Васильева и потеряла половину своего министерства".

"Ведомости": совместные учения

Газета "Ведомости" комментирует участие китайских вооруженных сил в стратегических российских военных учениях "Восток-2018", начавшихся в понедельник. Газета пишет, что это учения имеют беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности войск. Издание не исключает, что Россия и Китай, таким образом, движутся по направлению к созданию военного союза.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, в качестве полноправных участников на подобные учения раньше приезжали только союзники России по ОДКБ, а китайские военные приглашены впервые.

Это важное событие, говорит Василий Кашин из Высшей школы экономики. По его словам, предыдущие российско-китайские учения носили ограниченный характер и касались локальных проблем - например, подготовки к антитеррористическим операциям в Центральной Азии.

Теперь же китайские военные участвуют в учениях стратегического уровня и будут иметь доступ к вопросам стратегического планирования, тем самым их статус поднят до уровня таких российских партнеров, как союзная Белоруссия.

Весьма вероятно, что и российские военные будут приглашены на китайские учения аналогичного уровня, допускает эксперт. По его мнению, можно предположить, что в отсутствие решений и документов о создании военного союза Россия и Китай будут благодаря подобным учениям вести отработку технических вопросов такого союза, чтобы обе страны имели готовую опцию принятия решения о его заключении.

"Известия": "Застольный демотиватор"

На этикетках бутылок с алкоголем в России могут появиться изображения, информирующие о вреде спиртного. Специалисты минздрава сейчас оценивают перспективы принятия этой меры, в будущем ее могут включить в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе ведомства.

"Цель этой меры - показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями, - пишут "Известия" со ссылкой на слова источника в минздраве. - Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности".

Газета напоминает, что с 2013 года производителей обязали размещать на бутылках с алкоголем предупредительную надпись о том, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью. На нее отводится не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеваниями нервной системы и так далее. А с конца 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения стали наноситься на обе стороны пачки и занимать не менее 50% ее площади.

Представитель Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения минздрава Дарья Халтурина отметила, что предупредительные изображения на пачках сигарет хорошо себя зарекомендовали в качестве профилактической меры.

"Поэтому аналогичная мера для спиртного рассматривается в качестве перспективной и в части регулирования оборота алкогольной продукции. Это интересная задача, требующая исследований и новых подходов, - заметила она. - Ведь потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому предупреждения должны быть более разнообразными".

По словам эксперта, в мировой практике размещение подобных изображений еще не распространено. Хотя в Великобритании, например, на бутылках с алкоголем есть символическое изображение перечеркнутой беременной женщины с бокалом спиртного.

Впрочем, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что новшество никак не повлияет на потребителей. "До сегодняшнего дня вводимые ограничительные меры не оказали значимого влияния на потребление алкоголя", - отметил он.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си