Мусульмане отмечают Курбан-байрам в Москве. Фотографии

  • 21 августа 2018
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Tass
Image caption Из-за большого скопления людей перекрыты улицы, примыкающие к Соборной мечети. Также введены временные ограничения движения транспорта вблизи других московских мечетей

Утром во вторник в Москве началось празднование Курбан-байрама - одного из двух главных праздников мусульман, знаменующего собой окончание ежегодного паломничества в Мекку (хаджа).

В Москве праздник отмечают в пяти действующих мечетях. Каждый год десятки тысяч верующих собираются на утреннюю молитву у Соборной мечети на Проспекте мира.

В этот день последователи ислама приносят в жертву животных - в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву богу своего сына.

Накануне зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов напомнил о недопустимости совершать забой жертвенных животных на Курбан-байрам в черте города и общественных местах.

Для ритуального забоя скота подготовлены 12 специальных площадок в Подмосковье и одна в Новой Москве.

празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS
Image caption Верующие начали собираться у Соборной мечети рано утром
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
Image caption Праздничный намаз в московской Соборной мечети возглавил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Getty Images
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS
Image caption "Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", - говорится в обращении президента Владимира Путина
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS
Image caption В Москве - рабочий день, а в республиках Северного Кавказа день празднования Курбан-байрама объявлен выходным, в Чечне праздник продлится три дня
празднование Курбан-Байрама Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

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