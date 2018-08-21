Мусульмане отмечают Курбан-байрам в Москве. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Из-за большого скопления людей перекрыты улицы, примыкающие к Соборной мечети. Также введены временные ограничения движения транспорта вблизи других московских мечетей

Утром во вторник в Москве началось празднование Курбан-байрама - одного из двух главных праздников мусульман, знаменующего собой окончание ежегодного паломничества в Мекку (хаджа).

В Москве праздник отмечают в пяти действующих мечетях. Каждый год десятки тысяч верующих собираются на утреннюю молитву у Соборной мечети на Проспекте мира.

В этот день последователи ислама приносят в жертву животных - в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву богу своего сына.

Накануне зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов напомнил о недопустимости совершать забой жертвенных животных на Курбан-байрам в черте города и общественных местах.

Для ритуального забоя скота подготовлены 12 специальных площадок в Подмосковье и одна в Новой Москве.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Верующие начали собираться у Соборной мечети рано утром

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Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Праздничный намаз в московской Соборной мечети возглавил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

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Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption "Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России", - говорится в обращении президента Владимира Путина

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Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption В Москве - рабочий день, а в республиках Северного Кавказа день празднования Курбан-байрама объявлен выходным, в Чечне праздник продлится три дня

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