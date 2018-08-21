Мусульмане отмечают Курбан-байрам в Москве. Фотографии

Утром во вторник в Москве началось празднование Курбан-байрама - одного из двух главных праздников мусульман, знаменующего собой окончание ежегодного паломничества в Мекку (хаджа).
В Москве праздник отмечают в пяти действующих мечетях. Каждый год десятки тысяч верующих собираются на утреннюю молитву у Соборной мечети на Проспекте мира.
В этот день последователи ислама приносят в жертву животных - в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву богу своего сына.
Накануне зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов напомнил о недопустимости совершать забой жертвенных животных на Курбан-байрам в черте города и общественных местах.
Для ритуального забоя скота подготовлены 12 специальных площадок в Подмосковье и одна в Новой Москве.