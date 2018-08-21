Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Будут ли дела у Apple идти столь же блестяще через 10 лет?

В 1987 году дела у компании IBM складывались как никогда успешно. Американская IT-компания превратилась в крупнейшую мировую корпорацию с рыночной стоимостью, впервые превысившей отметку в 100 млрд долларов.

На волне технологической революции IBM оставила далеко позади таких гигантов, как General Motors и US Steel.

У этих компаний были свои звездные годы: в 1957-м GM стала первым предприятием, чья рыночная стоимость преодолела отметку в 10 млрд долларов, а US Steel в 1901 году стала первой со стоимостью в 1 млрд.

Однако 30 лет спустя IBM уже не может похвастаться столь впечатляющими показателями.

Компания все еще остается важным игроком в компьютерном мире, однако сегодня она даже не входит в первую 30-ку компаний по версии делового журнала Fortune.

Этот рейтинг был создан в 1955 году, с тех пор он ежегодно обновляется - 500 компаний ранжируются в нем по объему их денежного оборота.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption IBM выпустила свой первый ноутбук в 1987 году, тогда же оборот компании достиг рекордных 100 млрд долларов

Взлеты и падения

В природе выживает тот, кто лучше всего умеет приспосабливаться. Некоторые аналитики наблюдают такой же эволюционный процесс и в мире бизнеса.

Эксперты полагают, что IBM потеряла свое лидирующее место в силу ускорения процессов естественного отбора среди корпораций.

Исследование проведенной американской консультационной фирмой Innosight, показало, что средний срок, который компания проводит в списке Fortune-500, сократился с 33 лет в 1964 году до 24 лет в 2016-м. Согласно прогнозам, к 2027 году этот срок уменьшится до 12 лет.

Движущей силой этого отбора аналитки считают всплеск новых технологий, которые вносят разлад в работу старых и уже устоявшихся компаний.

Хороший пример - Apple. Компания, выпустившая первый iPhone в 2007 году, недавно преодолела показатель в 1 трлн долларов и стала самой дорогой фирмой в мире.

По объему товарооборота на первой строчке в рейтинге Fortune сегодня находится торговая сеть Walmart, но Apple стремительно поднимается вверх. Если в 2005 году Apple занимала лишь 263-е место в списке, то в этом году переместилась на четвертую позицию.

Топ-10 компаний по версии журнала Fortune в разные годы 1955 1975 1995 2015 2018 General Motors Exxon General Motors Walmart Walmart Exxon General Motors Ford Exxon Exxon U.S. Steel Ford Exxon Chevron Berkshire Hathaway General Electric Texaco Wal-Mart Berkshire Hathaway Apple Esmark Mobil AT&T Apple United Health Group Chrysler ChevronTexaco General Electric General Motors McKeeson Armour Gulf Oil IBM Phillips CVS Health Gulf Oil General Electric Mobil General Electric Amazon Mobil IBM Sears Ford AT&T DuPont ITT Industries Altria Group CVS Health General Motors

Однако быстрый рост компании может смениться столь же стремительным падением.

Американская консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) считает, что перемены здесь практически неизбежны.

По ее прогнозам, через пять лет список журнала Fortune будет на 75% состоять из компаний, о которых сегодня широкой публике практически ничего неизвестно.

"Мы наблюдаем противостояние непреодолимой силы и неподвижных объектов. Эта сила - в технологических скачках, которые будут оказывать сильное влияние (на развитие компаний)" - говорил в 2014 году эксперт BCG Патрик Форт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В компании WhatsApp работало всего 50 сотрудников, когда в 2014 году Facebook купил ее за 19 млрд долларов

Означает ли это, что "новым Apple" станет компания, о которой пока никто не слышал?

"Да, весьма вероятно. Сегодня небольшой группе людей проще создать очень успешный бизнес в интернете, чем когда-либо в истории", - говорит эксперт в области высоких технологий Дион Хинклифф из компании Constellation Research.

"Один из самых известных примеров - компания WhatsApp. Когда в 2014 году ее приобрел Facebook за 19 млрд долларов, в ней работало всего 50 сотрудников. Учитывая нарастающую скорость перемен в мире бизнеса, маловероятно, что мы что-нибудь знаем о компании, которая будет самой дорогой через 20 лет", - считает Хинклифф.

Однако популярный мессенджер посеял настоящую панику на рынке телекоммуникаций.

Как ожидается, к концу этого года объем общего падения доходов в сфере телекомманикаций достигнет 386 млрд долларов за последние шесть лет, и убытки WhatsApp лишь пополнят эту сумму.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли технология роботизированной хирургии стать самой передовой в мире?

И это лишь одна из сфер, где дела идут не очень хорошо. Падение доходов переживают такие крупные интернет-компании, как Netflix, Uber, Airbnb, Facebook, Spotify и Amazon.

Тем временем журнал Fortune пытается ответить на вопрос, кто же будет "следующим Apple". С 2015 года издание пытается угадать, кто же станет лидером среди корпораций в 2020-х годах.

Смена лидеров

В списке есть и уже известные компании: например, Facebook, Alphabet и Amazon.

В то же время список потенциальных лидеров 2025 года кардинально отличается от перечня 2018 года: там уже нет торговых монстров вроде WalMart, нефтяных гигантов вроде Shell и автогигантов вроде Toyota; компания General Motors там также не фигурирует.

Пристальное внимание приковано к молодым компаниям: в частности, к службе доставки еды GrubHub и калифорнийской медицинской корпорации Intuitive Surgical, внедряющей технологии роботизированной хирургии.

Роботы, искусственный интеллект и медицинские услуги числятся среди сфер, которым предсказывают наиболее быстрый рост в ближайшем будущем.

Там же присутствует генетика, космический туризм, управление энергоресурсами и системы облачного вычисления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Blockbuster когда-то была лидером видеопроката в США - там работало более 84 тысяч сотрудников

"Каждая компания может столкнуться с бумом цифровых технологий, однако часто большему риску подвергаются те компании, которые были достаточно успешны в прошлом", - считает Дион Хинклифф.

"Они обычно более уверены в том, что смогут выжить в будущем и что они всё всегда делали правильно. Эта уверенность может обернуться близорукостью", - рассуждает эксперт.

Близорукость может привести к агонии, даже если речь идет о лидерах рынка. Достаточно вспомнить компании Blockbuster, Nokia или Kodak. Все они были лидерами рынка до тех пор, пока новые цифровые технологии не сбросили их с пьедестала.

Например, сеть видеопроката Blockbuster когда-то состояла из 8000 магазинов в США, а в июле 2018 года открытым остается лишь один.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1901 году US Steel стала первой компанией с оборотом в 1 млрд долларов; сейчас она занимает 1429-ю позицию в списке 2000 самых дорогих компаний мира

"Конечно, некоторые компании понимают, что они уже не играют прежней роли в меняющейся экономике, несмотря на титанические усилия", - говорит Пол Лейванд, аналитик компании PriceWaterhouseCoopers.

В конце концов, подобный естественный отбор четко прослеживается в истории рейтингов журнала Fortune: только 54 компании неизменно присутствовали в списке 500 самых успешных фирм с 1955 года.

По мнению Пола Лейванда, рецепт выживания состоит в умении планировать далеко наперед.

"Опасность для многих компаний в том, что они слишком сосредоточены на своих нынешних проектах - особенно если они приносят хорошую прибыль, - и не инвестируют в возможности за пределами текущего бизнеса", - отмечает эксперт.