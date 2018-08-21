Пять вещей в политике, которым нас могут научить шимпанзе
Существуют удивительные параллели между политической вселенной Homo sapiens и миром приматов.
Профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, чточеловеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе.
1. Держи друзей близко к себе, а врагов - ещё ближе
Политика у шимпанзе - это сеть меняющихся альянсов. Чтобы выбиться в лидеры, нужно быть готовым отвернуться от друзей и раскрыть объятия для врагов.
Многие союзы у шимпанзе держатся на удобстве, а не на дружбе.
2. Выстраивая альянсы, отлдавай предпочтение слабым, а не сильным
Шимпанзе как правило образуют "минимально выигрышные коалиции". Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным.
В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с кем-то слабым, распределение сил будет для меня более выгодным, чем если я договорюсь об альянсе с кем-то сильным.
3. Хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше - когда любят
Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время.
Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи. Ключ к успеху - найти верную комбинацию силы и мягкости.
4. Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше - когда можешь поделиться угощением
Доьше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки.
В радиопрограмме Би-би-си In Analysis: Primate Politics рассказывали о вожаке стаи, который правил ей 12 лет, делясь с сородичами мясом, добытым на охоте.
5. Внешняя угроза может сулить поддержку (если она реальна)
При столкновении с внешней угрозой группы приматов объединяются и забывают о междуусобной борьбе.
Однако же имеется не так много свидетельств того, что это правило работает и в отношении людей - не считая случаев столкновения с глобальной и неожиданной угрозой (как, например, события 11 сентября 2001 года в США).