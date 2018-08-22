Усэйн Болт - футболист: кому нужна авантюра великого спринтера?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Переход Усэйна Болта в футбол многим кажется неоправданной авантюрой

Восьмикратный олимпийский чемпион, обладатель рекорда на стометровке, самый титулованный бегун в истории легкой атлетики Усэйн Болт приступил к тренировкам в составе австралийского футбольного клуба "Сентрал Кост Маринерс", и миллионы болельщиков и специалистов задались вопросом - кому это надо?

И клуб, и сам спортсмен говорят, что это нужно прежде всего самому Болту. По его собственному признанию, кроме любви к футболу к этому решению его подтолкнула еще и мания разрушать стереотипы.

"Я всегда говорю, что все возможно, пределов нет. И я с удовольствием принимаю этот новый вызов. Надеюсь, я смогу внести достойный вклад в игру клуба, и жду-не дождусь встречи со всеми игроками, тренерским штабом и фанатами - все это произойдет в ближайшие недели", - сказал Болт.

"Я всегда мечтал играть в профессиональный футбол, и знаю, что это потребует большого труда и усердных тренировок, чтобы достичь необходимого уровня и проявить себя в А-Лиге (высшая лига в австралийском футболе - прим. автора)", - добавляет ямаец.

Правда, он всегда говорил, что мечтает играть в английском "Манчестер Юнайтед", но пока придется ограничиться небольшим австралийским клубом, название которого многие узнали лишь день назад, когда Болт вышел на поле тренироваться.

"Да, мы маленький клуб и нам надо расти. И если это (наличие в клубе звезды) даст "Сентрал Кост Маринерс" возможность значительно и надолго подняться, значит, так тому и быть. Думаю, никто нас не упрекнет", - сказал исполнительный директор "Сентрал Кост Маринерс" Шон Милекамп.

Он признался, что с тех пор, как стало известно о приезде Болта, спонсоры активно звонят руководству клуба.

"И это радует".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Преимущество Болта на беговой дорожке было неоспоримым. Стометровый забег на Олимпиаде в Рио, 2016 год

Болт - один из самых известных и богатых спортсменов в мире. В 31 год он уже достиг статуса легенды мировой легкой атлетики. Его забеги на 100 и 200 метров становились настоящим шоу: он ставил мировые и олимпийские рекорды легко и непринужденно, и, говорят, в процессе бега даже успевал шутить со спортсменами на соседних дорожках.

Болт объявил о завершении карьеры в 2016 году, после выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где завоевал три золотых медали. Всего их у него восемь: по три на Олимпиадах в Лондоне-2012 и Рио-2016 и две, полученные в Пекине-2008. (Третьей золотой медалт из Пекина, полученной за эстафету, Болт лишился вместе со всей сборной Ямайки, когда бегун из их эстафетного квартета был уличен в допинге).

Чистый лист

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Усэйн Болт признался, что первый день тренировок был тяжелым, но так же тяжело, по его словам, и в легкой атлетике

По одним данным, испытательный срок, или в футбольных терминах,"просмотр" Усэйна Болта продлится шесть недель, после чего клуб примет решение, оставлять его у себя или нет.

По другим, его контракт на участие в тренировках - бессрочный. Чтобы получить право выйти на поле в матче, ему надо, по выражению руководства клуба, "удивить тренера".

"Я сказал тренеру: вот он я, и передо мной чистый лист. Неважно, что я знал о футболе до сих пор, неважно, что я видел по телевизору, сейчас это просто чистый лист, и я готов учиться и совершенствоваться", - говорит ямаец.

Он сказал, что абсолютно не знает, чего ожидать, потому что впервые в жизни получил возможность прикоснуться к профессиональному футболу.

Болт лукавит, потому что 2016 года он успел потренироваться в дормундской "Боруссии", в южноафриканском клубе "Мамелоди Сандаунз" и в норвежском "Стрёмсгодсете". В товарищеском матче за "Стрёмсгодсет" против юношеской сборной Норвегии он даже вышел на 71-й минуте на поле и один раз ударил по воротам.

После того, как он не задержался ни в одном из этих клубов, критики начали говорить, что лучше запомниться публике звездой легкой атлетики, чем весьма посредственным футболистом. Его желание открыть новую главу спортивной карьеры в 31 год было понятно не всем.

"Люди всегда говорят все, что им приходит в голову. То же самое было, когда я занимался легкой атлетикой - чего только (негативного) обо мне не говорили. Но я всегда доказывал им, что они не правы. Сейчас попробую в очередной раз им это доказать", - парирует Болт.

"Сентрал Кост Маринерс" никак не комментирует его прошлые взаимоотношения с другими клубами, но, как сказал Шон Милекамп, руководство клуба интересовалось мнением предыдущих тренеров Болта, и все они сказали, что он прогрессировал прямо на глазах.

Физика и тактика - подводные камни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На этой фотографии Болту 19 лет. Глен Миллс корректирует положение его тела во время бега

Однако есть мнение, что Болту придется очень и очень непросто.

"Он - спринтер, быстрый и выносливый. Но выносливость в забеге, длящемся 10-20 секунд, и выносливость на 90 минут в рваном ритме - бежишь-стоишь - это огромная разница. Мышцы, сердце, легкие работают абсолютно по-другому, - сказал Русской службе Би-би-си спортивный врач Владимир Нестеренко. - Мне довелось работать со спортивным гимнастом, который после травмы голеностопа решил попробовать себя в водном поло - карьеры не сделал, начались проблемы с сердцем, несмотря на прекрасную физическую форму".

"Футбол - тактическая игра. Надо видеть поле, партнеров, пытаться угадать их действие и быстро просчитать свое. Болту все это было не нужно. Он бегал от точки до точки - бегал быстро и красиво, но комплексных задач у него не было, все довольно прямолинейно. Насколько в свои 30 с лишним он сможет перестроиться - большой вопрос", - комментирует футбольный тренер Андрей Чорич.

И еще одна проблема, преследующая Болта с юности, - слабые подколенные сухожилия. Да-да, у спринтера, у самого быстрого человека на земле, у звезды мировой легкой атлетики слабые подколенные сухожилия.

Эту проблему когда-то пытался исправить один из величайших тренеров Глен Миллс, воспитанники которого в общей сложности завоевали более 100 медалей на Олимпиадах и мировых первенствах.

"Когда я начал его тренировать, сразу проступила огромная проблема - он неправильно держал тело, его корпус как бы догонял центр тяжести. Он мешал собственному движению вперед, что отражалось и на многом другом, в частности, приводило к проблемам с подколенными сухожилиями, - вспоминал Миллс. - Я рисовал диаграммы, на которых показывал ему, какого положения тела мы стремимся достичь".

Проблема во многом была решена, иначе не стал бы Болт многократным олимпийским чемпионом.

"Да, но в футболе надо все время сгибать и разгибать ноги. И положение тела при беге другое. Будем надеется, ему это не помешает", - говорит спортивный врач.

Родители хотели внуков

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Родители Усэйна Болта - Уэсли и Дженифер - радовались его решению об окончании спортивной карьеры, думая, что вскоре станут бабушкой и дедушкой. Фото 2016 года

Австралийский клуб не гарантирует, что предложит Усэйну Болту контракт. Пока это лишь стадия знакомства и тренировок.

"Мы стремимся к тому, чтобы быть самым инновационным, интересным и общественно значимым спортивным брэндом Австралии. То, что Усэйн Болт будет тренироваться с нами и, мы надеемся, станет хорошим профессиональным футболистом, полностью соответствует философии нашего клуба", - говорит Милекамп.

Он говорит также, что клубу очень лестно внимание со стороны такого великого спортсмена и они благодарят его за такой выбор, но нельзя забывать, что прежде всего, команда должна выигрывать матчи, а для этого надо много работать.

"Я пока не ставлю перед собой планки, до которой надо дотянуться за некий отрезок времени. Я просто намерен много работать", - говорит Усэйн Болт.

Это намерение не слишком радует родителей спринтера - Уэсли и Дженифер. Они были уверены, что вскоре после завершения его карьеры, они станут бабушкой и дедушкой.

"Он потому и хочет так рано уйти из спорта. Он хочет построить семью", - говорил еще в 2016 году его отец.

Похоже, переход Усэйна в большой футбол стал сюрпризом не только для миллионов поклонников "молниеносного Болта".