Как российские власти отфильтровали выборы от оппозиции

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Региональные выборы проходят в условиях низкой конкуренции, что подрывает доверие к ним, считают в "Либеральной миссии"

Оппозиционные партии отказались от конкуренции на региональных выборах именно там, где у них было больше всего шансов. Где-то причиной стало давление властей, а где-то- кулуарные договоренности, пишут эксперты фонда "Либеральная миссия".

9 сентября в России состоятся выборы глав 26 субъектов федерации. В 22 регионах они будут прямыми, в четырех - через голосование в парламенте. Также в 17 регионах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, кроме того, россияне выберут семерых депутатов Госдумы-одномандатников на довыборах.

К выборам "Единая Россия" и власть в целом подошли с рейтингами уровня протестного 2011 года - социологи Фонда "Общественное мнение" фиксируют рекордное падение рейтинга партии - до 36%. В декабре 2011 он был даже выше - 38%, за минувшие 10 лет это худший уровень поддержки партии власти. Социологи фиксируют и рост недовольства властью, и усиление протестных настроений. Связано это, в первую очередь, с планами правительства провести пенсионную реформу, а также с ростом цен на бензин и повышением НДС.

При этом выборы проходят в условиях низкой конкуренции, что неизбежно приведет к снижению доверия избирателей к результатам выборов и всей электоральной системе, считают авторы аналитического доклада фонда "Либеральная миссия" (доклад есть у Би-би-си). Фонд проводит мониторинг избирательных кампаний в регионах перед единым днем голосования. По их мнению, повышаются риски выражения недовольства граждан в несистемном поле в условиях очевидного роста протестных настроений, считают в фонде.

Оппозиция отказалась от высоких результатов

Парадоксально, но парламентские партии не стали выдвигать кандидатов в губернаторы именно в тех регионах, где у них высокая поддержка, отметили эксперты фонда "Либеральная миссия" Так, КПРФ не участвует в выборах в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях. При этом на Думских выборах в 2016 году в Омской области КПРФ получила 25,2%, в Новосибирской 19,6%, в Алтайском крае - 17,3%, а в Красноярском - 14,4%. При этом в целом по стране она получила 13,3% - то есть везде результаты партии были выше среднего. Омская область вовсе один из регионов, где традиционно высокая поддержка коммунистов.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption C 2012 года лишь один раз губернаторские выборы выиграл кандидат не от власти: кандидат от КПРФ Сергей Левченко (на фото) в 2015 году сумел победить у выдвинутого "Единой Россией" врио главы Иркутской области

Что касается Новосибирской области, как отмечают эксперты "Либеральной миссии", КПРФ уже второй раз не выдвигает там кандидата из-за "договоренностей мэра областного центра коммуниста Анатолия Локтя". Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин отметил, что "есть решения региональных отделений, и к ним партия прислушивается". "У меня нет ощущения, что в сильных регионах мы не выдвигаем кандидатов, это чушь. В Омской области есть принципиальное решение отделения, что не нужно нам, оппозиционной партии, в исполнительную власть ходить, потому что окажемся под пятой у президента", - пояснил Рашкин.

ЛДПР не выдвинула кандидата лишь в Амурской области, но именно там на Думских выборах 2016 года она получила свой лучший результат - 29,0%. Экс-депутат Госдумы Иван Абрамов, которого партия планировала выдвинуть, в итоге, станет сенатором от врио губернатора Василия Орлова.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Сторонники ЛДПР в Амурской области свою партию в бюллетенях на губернаторских выборах не увидят.

"Справедливая Россия" технически пропускает губернаторские выборы в Омской и Псковской областях. Правда, Омскую область возглавляет как раз представитель партии Александр Бурков. На выборы он пошел самовыдвиженцем. "Единая Россия" выдвигать своего кандидата в противовес справороссу не стала, равно как и в Орловской области, которой руководит коммунист Андрей Клычков. Ему тоже предстоит пройти через выборы.

Тенденция присуща не только парламентским партиям: в Якутии "Гражданская платформа" отозвала выдвинутого ею кандидата Эрнста Березкина, который в 2014 году на аналогичных выборах занял второе место, получив 29,5% голосов. Это один из лучших результатов для кандидата от оппозиции на губернаторских выборах - Алексей Навальный в 2013 году в Москве получил меньше - 27,2%.

"В условиях муниципального фильтра партии системной оппозиции продолжают де-факто осуществлять электоральное субсидирование "партии власти", не выдвигая кандидатов там, где у них имеется существенная поддержка", - отмечается в докладе. При этом "Единая Россия" субсидирует системную оппозицию голосами провластных муниципальных депутатов, которые формально подписываются за оппозиционных кандидатов, но только за тех, у кого мало шансов избраться.

C 2012 года лишь один раз губернаторские выборы выиграл кандидат не от власти: в 2015 году выдвинутый "Единой Россией" врио главы Иркутской области Сергей Ерощенко проиграл кандидату от КПРФ Сергею Левченко.

Один из авторов доклада Аркадий Любарев отметил, что муниципальный фильтр сейчас "фактически позволяет власти решать, кого допускать на губернаторские выборы, а кого нет", и в таком виде он существовать не должен. Наличие фильтра и стало виной низкой конкуренции на выборах.

Без реальных конкурентов

Действующий на губернаторских выборах муниципальный фильтр позволяет властям управлять числом зарегистрированных кандидатов, считают в "Либеральной миссии". Это понимают и сами кандидаты - в итоге, многие "просто отказались выдвигаться, понимая, что не преодолеют муниципальный фильтр", отмечается в докладе. К тому же в большинстве регионов самовыдвижение невозможно по закону, из-за чего потенциальным кандидатам нужно искать партию, которая может их выдвинуть. Многие партии по разным причинам - от давления властей до, напротив, компромисса с ними отказываются от участия в выборах.

Эксперты выделяют среди регионов Москву, поскольку здесь ситуация на выборах отличается от средней по России: на выборы можно пойти самовыдвиженцем, а многие кандидаты выдвигаются в мэры без шансов на регистрацию, но в надежде получить пиар. Так, в 2013 году в мэры Москвы выдвинулся 41 кандидат, большинство которых даже не пытались собирать подписи. В этом году было 33 кандидата - большинство точно так же баллотировались для самопиара. В бюллетене в итоге будет пять человек.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption На выборах мэра Москвы лишь один кандидат от непарламентской партии - глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин ("Союз горожан")

По закону кандидат в губернаторы для регистрации должен заручиться поддержкой от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

Кандидаты от оппозиции требуют его отмены, обвиняя власть в использовании административного ресурса и отсечении неугодных кандидатов от выборов. Муниципальный фильтр на губернаторских выборах ввели в 2012 году, когда после волны оппозиционных митингов в России вернули прямые выборы губернаторов.

Дискуссия об отмене муниципального фильтра была и в прошлом году - тогда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко говорил, что его могут отменить. Он, правда, уточнял, что делать это нужно, только если фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы. Глава Центризбиркома Элла Памфилова напротив говорила, что полностью убирать муниципальный фильтр не стоит, поскольку если не ставить никаких фильтров, то "вы сами завтра, извините, взвоете, какие проходимцы пошли и фейковые партии". Позднее она сказала в интервью "Коммерсанту", что норму о фильтре "надо отменять в нынешнем виде", но вместо нее выработать другую, "которая не убивала бы реальную конкуренцию". Муниципальный фильтр с губернаторских выборов так и не исчез.