Пенсии вчера и сегодня: солдаты Цезаря, няня Черчилля и счастливые швейцарцы

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Этим летом пенсии - самая популярная тема для обсуждения в России из-за планов правительства повысить пенсионный возраст. Однако Россия - не единственная страна, столкнувшаяся с этой проблемой. Она есть у всех стран, где наблюдаются низкая рождаемость и старение населения.

Эксперты и граждане спорят о преимуществах накопительной и солидарной систем. При солидарной системе содержание стариков ложится слишком тяжким бременем на новые поколения. При накопительной - на самих будущих пенсионеров.

В результате для сокращения пенсионного дефицита в мире чаще всего повышается возраст ухода на отдых.

Сегодня в такое трудно поверить, но всеобщее государственное обеспечение по старости возникло по историческим меркам совсем недавно. Пенсии существовали и раньше, но основанием для их назначения являлась исключительно служба престолу. А служили ему по-разному.

Первым прообразом пенсий историки считают денежные выплаты отслужившим 20 лет ветеранам римских легионов, установленные Юлием Цезарем. Он же распорядился хранить половину жалованья и наградных солдата в полковой казне и выплачивать их ему единовременно при уходе на покой. Так что Цезаря можно считать изобретателем и накопительной пенсии.

Впервые слово "пенсия" (от латинского pension - "выплата") появилось в документах Парижской счетной палаты в царствование Людовика XI во второй половине XV века и означало суммы, ежегодно перечислявшиеся первому камергеру английского короля Эдуарда IV Уильяму Гастингсу и другим лондонским сановникам. В наши дни подобные "пенсии" именовали бы взятками.

Регулярные пенсии по старости определенной категории лиц впервые ввел министр финансов Людовика XIV Жан-Батист Кольбер для французских военных моряков в 1673 году. Франция воевала с Голландией и нуждалась в наращивании флота. Благодаря нововведению удалось за несколько лет увеличить число военных моряков с 36 тысяч до 150 тысяч человек.

Российский царь Алексей Михайлович в 1663 году распорядился о "лечебных" денежных выплатах раненным воинам, ставших прообразом пенсий по инвалидности.

Петр I в 1720 году издал указ "О пенсионе бывшим военным": "Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не позорили честь мундира", и "чтоб все, взирая и будучи в надежде на Его Царского Величества милость, ревнивее к службе поступали". Правда, солдат данная мера не касалась, а офицеры, как правило, являлись помещиками и имели средства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Петр назначал пенсии ветеранам ради чести мундира и ревности к службе

Прусский король Фридрих Великий придумал распространенную в современном корпоративном мире практику "золотых рукопожатий". Он щедро награждал уходящих в отставку офицеров и унтер-офицеров, но регулярным пенсиям предпочитал крупные одноразовые выплаты.

Во Франции в 1790 году были установлены пенсии для гражданских государственных служащих, отработавших 30 лет и достигших 50-летнего возраста.

Екатерина II почти сразу после прихода к власти стала ежегодно отпускать 50 тысяч рублей на пенсии отставному генералитету. К концу ее царствования сумма возросла до 300 тысяч рублей. Александр I в 1803 году повелел выплачивать пенсию офицерам, ставшим инвалидами по ранению, при наличии 20-летней выслуги.

Впервые подробное пенсионное законодательство было принято в России в 1827 году при Николае I. Обладатель классного чина, прослуживший 25 лет, получал право на пенсию в размере половины оклада, 35 лет - в размере полного оклада. После смерти офицера или чиновника пенсия пожизненно сохранялась за вдовой, а если ее не было - за сыном до 17 лет, или за дочерью до 21 года либо до замужества. Пенсионеров было так немного, что решение о назначении пенсии в каждом случае подписывал лично министр соответствующего ведомства.

Всеобщее государственное пенсионное обеспечение впервые в мире было введено в Германии в 1889 году. Современники говорили в связи с этим о "бисмарковском социализме". Возраст для получения пенсии был установлен в 70 лет, так что при тогдашней демографической ситуации на каждого пенсионера приходилось примерно 15 работающих.

Пенсионерки-любовницы

До второй половины XIX века пенсии рассматривались не как обязанность государства, а как монаршая милость, и часто доставались тем, кто и без того не бедствовал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Людовика XIV называли "королем-кормильцем"

Людовик XIV пожаловал пенсию в две тысячи ливров в год молодой вдове поэта Скаррона, которая стала впоследствии его фавориткой и вошла в историю под именем маркизы де Ментенон.

При баварском короле Людвиге I "пенсионеркой" была его возлюбленная Лола Монтес, запомнившаяся бюргерам тем, что расхаживала по Мюнхену с сигарой в зубах.

Российская императрица Елизавета Петровна назначила пенсию в 15 тысяч рублей в год матери будущей Екатерины II Иоганне-Елизавете Ангальт-Цербстской.

Небывалый размах приобрела выплата пенсий во Франции при Людовике XIV. Лучшим средством от заговоров он считал держать знать у себя на глазах, и специально для этого выстроил огромный Версаль. Желание дворянина жить дома не приветствовалось, а если у него не хватало средств, монарх назначал ему пенсию.

Шотландские вдовы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Штаб-квартира фонда "Шотландские вдовы" в лондонском Сити

Первую в мире накопительную пенсионную систему, действующую доныне, создали в 1744 году шотландские пресвитерианские пасторы Александр Уэбстер и Роберт Уоллес, учредив Фонд попечения о вдовах и сиротах священников Шотландской церкви.

Они собрали статистические данные о продолжительности жизни священников и их вдов. Затем профессор математики Эдинбургского университета Колин Малорин вычислил, что для обеспечения вдове пенсии в 10 фунтов в год муж должен ежегодно вносить в фонд 2 фунта 12 шиллингов и 2 пенса, а в 25 фунтов - 6 фунтов 11 шиллингов и три пенса.

Учредители рассчитали, что через 20 лет капитал фонда составит 58 348 фунтов - и ошиблись всего на фунт.

Во время наполеоновских войн фонд занялся страхованием жизни военнослужащих.

Пенсионный фонд "Шотландские вдовы" является старейшим и одним из крупнейших в мире, располагая капиталом примерно в 100 миллиардов фунтов. Воспользоваться его услугами ныне могут не только священники, а любой желающий.

Спасибо няне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уинстон Черчилль был не только военным лидером и поборником империи, но и социальным реформатором

Британцы обязаны пенсиями двум людям: Уинстону Черчиллю и его няне миссис Эверест, которую маленький Уинстон называл "Вумани".

Отец и мать будущего премьера слишком много занимались собой, политикой и светской жизнью, чтобы быть хорошими родителями. Миссис Эверест, даже когда воспитанник вырос, звала его "милым ягненочком" и волновалась, вовремя ли он поел и не промочил ли ноги.

Когда необходимость в услугах няни отпала, женщину, прослужившую в доме почти 20 лет, выставили на улицу, причем сообщили ей об увольнении письменно через дворецкого. Негодование Черчилля, в письме матери назвавшего это решение жестоким и низким, осталось без внимания.

Миссис Эверест всячески баловала меня. С ней я делился многими своими печалями. В моих глазах она больше, чем кто-либо, ассоциируется с домом Уинстон Черчилль, из частного письма

Меньше чем через два года "Вумани" умерла в нужде. Черчилль, тогда 20-летний младший лейтенант гусарского полка, из своего жалованья оплатил доктора и сиделку, а затем похороны.

Судьба любимой няни заставила его задуматься об "ужасной бездне нищеты", ожидающей в старости простых людей.

В марте 1908 года 33-летний член Палаты общин представил лидеру Либеральной партии Герберту Асквиту свой план улучшения трудового законодательства и введения всеобщей пенсионной системы по образцу немецкой. Спустя месяц он получил первый в жизни правительственный пост - министра торговли, отвечавшего тогда и за социальную сферу. В октябре парламент одобрил его законопроект.

Где лучше?

Всеобщее государственное обеспечение по старости было введено в Дании в 1891 году, в Новой Зеландии - в 1898, в Австро-Венгрии - в 1906, во Франции - в 1910, в Швеции и Голландии - в 1913, в Италии - в 1919, в Канаде - в 1927, в Бразилии - в 1934, в США - в 1935, в - Японии в 1954, в СССР - в 1956, в Южной Корее - в 1988 году.

В Китае, Индии, Пакистане, Таиланде, Афганистане, на Филиппинах и ряде африканских стран пенсии полагаются не всем гражданам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожилые швейцарцы могли себе позволить приехать в Россию на футбольный чемпионат

Самую большую государственную пенсию в мире - около 950 евро или 73 тысячи рублей в месяц по нынешнему курсу - получают швейцарцы по достижении возраста 65 лет и 45-летнем стаже (для женщин - 64 года и 44 года стажа).

Следом идет Дания: примерно 780 евро при 67-летнем возрасте выхода на пенсию и минимум 40-летнем стаже.

Однако при дороговизне жизни в этих странах на такие деньги, как говорится, не разбежишься. Подавляющее большинство людей участвуют в добровольном пенсионном страховании. С его учетом средняя пенсия в той же Дании возрастает до 2500 евро в месяц.

По данным Global Retirement Index, который уже 38 лет рассчитывается управляющей компанией Natixis Global Asset Management с учетом не только величины пенсии, но и других показателей качества жизни, в 2017 году самыми комфортабельными для пожилых людей были признаны Норвегия, Швейцария и Исландия. Швеция - на четвертом месте, Дания - на восьмом, Финляндия - на 12-м. То есть вся Скандинавия вошла в первую дюжину.

Германия занимает в индексе седьмое место, США - 17-е, Британия - 18-е, Китай - 38-е, Россия - 40-е. Наилучший показатель из бывших стран соцлагеря имеет Чехия (16-е), из постсоветских государств - Эстония (26-е место).