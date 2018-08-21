Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый глава МИД Британии Джереми Хант призывает Европу ужесточить санкции в отношении России. В одиночку Британия этого сделать не может, пока остается членом ЕС

Новый министр иностранных дел Британии Джереми Хант призвал Евросоюз поддержать США и ужесточить санкции в отношении России, чья политика, по мнению Ханта, подрывает безопасность в мире.

С 22 августа Соединенные Штаты вводят в действие первый из двух пакетов санкций против России, официальным поводом для которых стала попытка отравления боевым нервно-паралитическим веществом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года в английском Солсбери.

Британия и ее союзники обвиняют в этом преступлении Россию.

"Мы, конечно, должны взаимодействовать с Москвой, но в то же время надо сказать прямо: внешняя политика России при президенте Путине делает ситуацию в мире более опасной. И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз ввести всесторонние санкции против России и встать плечом к плечу с Соединенными Штатами", - сказал Джереми Хант, выступая во вторник в Институте мира в Вашингтоне.

В радиоинтервью Би-би-си перед своим выступлением Джереми Хант пояснил, что до последнего времени, с его точки зрения, Евросоюз в достаточной мере поддерживал Британию.

"Америка объявила, что в течение 90 дней они вводят санкции, мы должны признать, что это - шаг вперед, и мы как европейцы должны соответствовать, поскольку это [отравление в Солсбери] произошло на территории Европы", - сказал глава Форин-офиса Би-би-си.

Госдепартамент США объявил, что через три месяца после первого пакета санкций последует второй, гораздо более серьезный - в случае, если Россия не отреагирует на требования США и не предъявит доказательства, что она больше не будет применять химическое оружие.

Москва уже ответила, что не намерена подчиняться требованиям Вашингтона, которые включают внезапные инспекции российских объектов, которые, как подозревают западные страны, могут быть связаны с химическим оружием.

Евросоюз может не внять

Многие британские и европейские комментаторы уверены, что призыв Ханта не будет услышан: некоторые правительства стран Евросоюза выступают против продления санкций в отношении России, не говоря уже об их ужесточении, и то, что санкции регулярно продлеваются - это максимальный компромисс, на который сейчас способен ЕС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению наблюдателей, объединенной Европе становится все труднее принимать новые санкции против путинской России (на фото: Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль)

"Призывая ЕС к солидарности, Хант рискует быть не услышанным, поскольку Британия в следующем марте выходит из союза, и ее голос на европейской арене слабеет, - пишет европейское издание Politico.eu. - ЕС недавно продлил санкции против России, связанные с Украиной. Но приход популистских, пророссийских правительств в Австрии, Италии и в других странах Европы, коорые призывают к отмене нынешних санкций, весьма уменьшает вероятность того, что ЕС сможет достичь консенсуса и предпринять более жесткие действия".

Сама же Британия до выхода из ЕС, который должен состояться в конце марта 2019 года, обязана придерживаться единой санкционной политики Евросоюза.

В то же время многие в Британии и за ее пределами считают, что власти могли бы гораздо эффективнее бороться с "грязными" деньгами из России - как, впрочем, и из других стран с высоким уровнем коррупции.

Трудности борьбы с "грязными" деньгами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зажиточный лондонский район Мэйфейр служит магнитом для денег сомнительного происхождения, в том числе из России

Комитет иностранных дел Палаты общин провел слушания-расследование по этому вопросу и в мае выпустил доклад, в котором призвал правительство активнее и последовательнее бороться с российскими коррупционерами, связанными с Кремлем и инвестирующими деньги в Лондоне.

"Нам нужно намного более активно вести себя по отношению к деньгам друзей Путина, проходящим через Британию, и сотрудничать с администрацией США - составить общий список персон под санкциями", - сказал соавтор парламентского доклада депутат Боб Сили газете Daily Telegraph, комментируя во вторник заявление Джереми Ханта.

Правительство Британии в последнее время, особенно после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в начале марте в Солсбери, неоднократно заявляло, что активно борется с отмыванием капиталов сомнительного происхождения.

Однако многие эксперты говорят, что британские власти, во-первых, не очень хотят распугивать иностранных инвесторов, а во-вторых, полиции часто не хватает сил и знаний, чтобы раскрывать сложные финансовые коррупционные схемы и доказывать незаконность происхождения капитала.