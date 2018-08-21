Назрело или перезрело: как в Думе искали альтернативу пенсионной реформе

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Коммунисты перед слушаниями устроили пикет

В Госдуме почти 600 человек четыре с половиной часа обсуждали самую резонансную реформу последних нескольких лет - повышение пенсионного возраста. Они читали стихи, предлагали забрать и поделить деньги российских миллиардеров и искали альтернативу пенсионной реформе. Как это было - в репортаже Би-би-си.

Перед слушаниями, как и в день первого чтения законопроекта 19 июля, перед зданием Госдумы коммунисты устроили пикет. В акции участвовали несколько десятков человек.

Представители ультраконсервативного НОД раздавали участникам листовки с заголовками "Указы МВФ и внешнее управления Россией", "Как мы платим дань США", "Дополнительные полномочия для Владимира Путина". Депутат КПРФ Валентин Шурчанов убеждал участников акции, что повысить пенсионный возраст Россию заставляет МВФ.

Другие депутаты дежурно критиковали повышение пенсионного возраста. Валерий Рашкин, например, предложил отправлять на пенсию по предлагаемым нормам только сторонников "Единой России". Для остальных надо оставить все как есть, предлагал он.

Сами слушания начались ровно в полдень. Первым выступил министр труда Максим Топилин - единственный член кабинета министров, пришедший обсуждать повышение пенсионного возраста. Премьер-министр и его заместители проигнорировали мероприятие, чтобы максимально дистанцироваться от реформы, как и предсказывала Би-би-си.

Топилин в очередной раз заявил, что благодаря реформе вырастут пенсии и что откладывать повышение пенсионного возраста больше нельзя. Люди живут дольше, и это "объективная реальность", говорил министр. "Мы должны смотреть вперед", - повторял Топилин. Альтернатива повышению пенсионного возраста - рост страховых взносов или повышение налогов, предупредил он.

Перезрело

Затем слово дали главе Счетной палаты Алексею Кудрину - давнему стороннику повышению пенсионного возраста. Он сразу заявил, что его сверстницы уже несколько лет как пенсионерки, а сверстники станут пенсионерами через два года.

Сейчас выход на пенсию - это шок, сказал экс-министр финансов, потому что доход в среднем сокращается до 30% от зарплаты, а при низких темпах роста экономики пенсии к 2024 году вырастут всего на 10%. Кудрин же считает, что они должны расти более высокими темпами - пенсия с учетом накопительной части должна быть от 60% до 70% от заработной платы.

Спикер думы Вячеслав Володин спросил у главы Счетной палаты, есть ли альтернативы повышению пенсионного возраста. Кудрин ответил, что реформу можно было смягчить, но это надо было делать 10 лет назад.

Задал этот вопрос Володин и ректору Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову. Откладывать нельзя, был ответ. Ректор РАНХиГС Владимир Мау и вовсе сказал, что решение "не просто назрело, а перезрело".

Забрать и поделить

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов читал с трибуны стихи.

Media playback is unsupported on your device "Стонать Россия не велит!" В Госдуме прочитали стихотворение о пенсии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намекал на то, что деньги на улучшение пенсионной системы можно взять у российских миллиардеров, то есть ввести прогрессивный налог. Правительство же, горячился Зюганов, приносит в жертву пенсионеров и женщин, которым повышают пенсионный возраст на целых восемь лет. "Вы ничего не сделали, чтобы услышать стон, который стоит в стране", - говорил он с трибуны, обращаясь к министру Топилину.

Предводитель коммунистов на этот раз не угрожал революцией и в целом говорил о пенсиях удивительно мало.

Но еще меньше говорил о реформе в своем выступлении Владимир Жириновский - вместо этого он пересказал последние новости, упомянув, в частности, развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и сложные отношения актера Армена Джигарханяна с женой. Как это связано с темой обсуждения, Жириновский не уточнил.

Однако он упрекнул массы в пассивности: "Снизу все молчат, снизу осталось крепостное право. Как этот зал. Вы все молчите (...) Выражение вашего лица - полное безразличие", - заявил он. В конце выступления Жириновский, как и Зюганов, предложил взять деньги с бизнесменов.

После пламенных речей Зюганова и Жириновского последовало выступление главы фракции ЕР в думе Сергея Неверова.

Он назвал предложение взять деньги у бизнесменов популистским и добавил, что, даже если поделить деньги российских миллиардеров на количество российских пенсионеров, денег все равно хватит ненадолго.

"Кто это будет делать, я имею в виду отнимать (компании - Би-би-си), кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму - денег хватит максимум на два года выплаты пенсий", - сказал он.

Слушания длились четыре с половиной часа. На них было объявлено, что доработкой законопроекта о повышении пенсионного возраста займется специальная рабочая группа. В нее войдут депутаты, эксперты, бизнес-сообщество, региональные чиновники и лидер Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Рабочая группа будет обсуждать проект с 30 августа по 2 сентября.

До 24 сентября в Госдуме принимают поправки ко второму чтению законопроекта. Их уже около 100.

Ждут ли законопроект о повышении пенсионного возраста кардинальные перемены, неизвестно. Но председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что первое чтение законопроекта уже определило рамки будущей пенсионной системы, за которые выходить нельзя.